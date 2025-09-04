აშშ-ში ფედერალურმა მოსამართლემ მიიღო გადაწყვეტილება, რომ აშშ-ის პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის ადმინისტრაციამ უკანონოდ გააუქმა ჰარვარდის უნივერსიტეტისთვის გამოყოფილი დაახლოებით 2,2 მილიარდი დოლარის კვლევითი გრანტი და აღნიშნა, რომ ამ გადაწყვეტილებამ დაარღვია უნივერსიტეტის გამოხატვის თავისუფლების უფლებები.
ბოსტონის აშშ-ის საოლქო მოსამართლის, ელისონ ბეროუზის ოთხშაბათის გადაწყვეტილება, ჰარვარდისთვის დიდ გამარჯვებად ითვლება, რომელსაც დაძაბული ურთიერთობა აქვს თეთრ სახლთან. თეთრმა სახლმა Ivy League-ს უნივერსიტეტი აშშ-ის კამპუსებში პალესტინის მხარდამჭერი საპროტესტო აქციების ფარგლებში ამოიღო მიზანში.
ჰარვარდმა უჩივლა ადმინისტრაციას ასობით გრანტის გაუქმების შემდეგ და ამტკიცებდა, რომ ხელისუფლებამ შური იძია იმის გამო, რომ უნივერსიტეტმა უარი თქვა დათანხმებოდა მათ მოთხოვნებს იმასთან დაკავშირებით, თუ ვინ უნდა აიყვანოს სამსახურში და ვის უნდა ასწავლოს. უნივერსიტეტმა განაცხადა, რომ ეს იყო კონსტიტუციური ჩარევა აკადემიურ თავისუფლებაში.
ყოფილი პრეზიდენტის, ბარაკ ობამას მიერ დანიშნულმა მოსამართლე ბეროუზმა განაცხადა, რომ ადმინისტრაციას უფლება აქვს ებრძოლოს ანტისემიტიზმს, მაგრამ მისი მთავარი მიზანი იყო ჰარვარდის იძულება დათანხმებოდა პოლიტიკურ მოთხოვნებს და გადაწყვეტილებაში აღნიშნა: „სასამართლოების ამოცანაა დაიცვან აკადემიური თავისუფლება და ხელი შეუშალონ მნიშვნელოვანი კვლევების თვითნებურ და არასათანადო გრანტების გაუქმებას, მაშინაც კი, თუ ეს რისკავს მთავრობის გადაწყვეტილებას, ნებისმიერ ფასად გააგრძელოს საკუთარი დღის წესრიგი."
მოსამართლემ აკრძალა ადმინისტრაციის მიერ მეტი დაფინანსების შეწყვეტა ან გაყინვა, არსებული გრანტების გადახდების შეჩერება ან ახლის გაცემაზე უარის თქმა. გადაწყვეტილება მოჰყვა ტრამპის მოწოდებას, რომ ჰარვარდი შეთანხმებულიყო მთავრობასთან და გადაეხადა „არანაკლებ 500 მილიონი დოლარი“.
ტრამპმა ადრე დაადანაშაულა უნივერსიტეტი იმაში, რომ ის იყო "ძალიან ცუდი" და ვერ მოახერხა ანტისემიტიზმთან ბრძოლა.
ზეწოლა უნივერსიტეტებზე
ტრამპის ზეწოლა ჰარვარდზე არის უფრო ფართო ზეწოლის ოპერაციის ნაწილი უნივერსიტეტებსა და სტუდენტებზე აშშ-ის კამპუსებში პალესტინის მხარდამჭერი პროტესტების გამო. ტრამპმა გააუქმა 400 მილიონი დოლარის ფედერალური დაფინანსება კოლუმბიის უნივერსიტეტიდან დაწყებული, რამაც გამოიწვია პალესტინის მხარდამჭერი პროტესტის ზრდა კამპუსში.
საბოლოოდ, კოლუმბიის უნივერსიტეტმა ტრამპის ზეწოლას ქედი მოუხარა და გამოაცხადა პოლიტიკის ყოვლისმომცველი ცვლილებები, მათ შორის კამპუსში საპროტესტო პოლიტიკაში. უნივერსიტეტი დათანხმდა 220 მილიონი დოლარის გადახდას ივლისში შეწყვეტილი კვლევის დაფინანსების აღსადგენად.
მოგვიანებით ტრამპმა გაყინა სხვა უნივერსიტეტების, როგორიცაა კორნელის უნივერსიტეტისა და ნორთვესტერნის უნივერსიტეტის ფედერალური დაფინანსებაც, იმ მოტივით, რომ ისინი პალესტინის მხარდამჭერ პროტესტებს უშვებდნენ.
რაც შეეხება ჰარვარდს, უნივერსიტეტმა აპრილის დასაწყისში უარყო ტრამპის მოთხოვნები და მოგვიანებით უჩივლა ადმინისტრაციას დაახლოებით 2,3 მილიარდი დოლარის ფონდის შეჩერების გამო. ადმინისტრაცია ასევე ცდილობდა ჰარვარდისთვის საერთაშორისო სტუდენტების მიღების შეზღუდვას, მისი აკრედიტაციის სტატუსის მუქარას და ფედერალური სამოქალაქო უფლებების კანონის დარღვევაში დადანაშაულებას.
დღემდე ჰარვარდმა აღზარდა 162 ნობელის პრემიის ლაურეატი მეცნიერი.
ბეროუზმა ასევე აუკრძალა ხელისუფლებას უნივერსიტეტის უცხოელი სტუდენტების მიღების შესაძლებლობის შეზღუდვა. უცხოელი სტუდენტები ჰარვარდის სტუდენტური მოსახლეობის დაახლოებით მეოთხედს შეადგენენ.