ᲞᲝᲚᲘᲢᲘᲙᲐ
2 მინიმალური კითხვა
რუსეთმა ხარკივი დაბომბა, ტრამპმა კი განაცხადა, რომ პუტინთან მალე გამართავს მოლაპარაკებებს
აშშ-ის პრეზიდენტმა კრემლთან ახალი მოლაპარაკებების შესახებ მიანიშნა, მაშინ როცა ხარკოვსა და ჩერნიგოვში თავდასხმების შედეგად მშვიდობიანი მოქალაქეები და ჰუმანიტარული მუშაკები დაიღუპნენ.
რუსეთმა ხარკივი დაბომბა, ტრამპმა კი განაცხადა, რომ პუტინთან მალე გამართავს მოლაპარაკებებს
/ AP
5 სექტემბერი 2025

აშშ-ის პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა განაცხადა, რომ მალე რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინს ესაუბრება, უკრაინის პრეზიდენტ ვოლოდიმირ ზელენსკისა და ევროპელ ლიდერებთან მოლაპარაკებების შემდეგ.

თეთრ სახლში ამერიკელ ტექნოლოგიურ აღმასრულებლებთან გამართულ სადილზე ჟურნალისტის კითხვაზე, აპირებდა თუ არა კრემლის ლიდერთან მოლაპარაკებას, ტრამპმა უპასუხა: „დიახ, ვაპირებ“.

ეს განცხადებები მაშინ გაკეთდა, როდესაც რუსეთმა განახორციელა ახალი თავდასხმები უკრაინაზე. ხარკოვის რეგიონში, რუსული ძალების მიერ ხოტიმლიის სოფელზე უპილოტო საფრენი აპარატებით განხორციელებული თავდასხმის შედეგად ხუთშაბათს ღამით სამი ადამიანი დაიღუპა. რეგიონის გუბერნატორმა ოლეგ სინეგუბოვმა განაცხადა: „ორი მამაკაცი და ერთი ქალი დაიღუპა, ორი კი დაშავდა“, აღნიშნა რა, რომ ზოგიერთი მსხვერპლი გზის შემკეთებელი მუშაკი იყო.

იმავე დღის დასაწყისში, დანიის ლტოლვილთა საბჭოს ორი თანამშრომელი დაიღუპა უკრაინის ჩრდილოეთით, ჩერნიგოვის რეგიონში, რუსული რაკეტის მიერ ნაღმების განმნაღველი სამუშაოების ზონის დაბომბვის შედეგად. ადგილობრივმა ოფიციალურმა პირებმა განაცხადეს, რომ მსხვერპლები ჰუმანიტარული დახმარების მუშაკები იყვნენ, რუსეთის თავდაცვის სამინისტრომ კი უარყო ეს მტკიცება და განაცხადა, რომ ისინი შორ მანძილზე მოქმედი უპილოტო საფრენი აპარატების გაშვების ადგილს უმიზნებდნენ.

რეკომენდებული

ხარკოვის, ჩერნიგოვის, ზაპოროჟიეს, დნიპროპეტროვსკისა და სუმის რეგიონებში საჰაერო თავდასხმის გაფრთხილებები პარასკევ დილამდე გაგრძელდა.

ეს თავდასხმები ევროპელი ლიდერების მხრიდან პუტინზე ზეწოლის განახლებული მცდელობების დროს მოხდა, რათა მიაღწიონ ცეცხლის შეწყვეტას ან სამშვიდობო შეთანხმებას. ხუთშაბათს, ოცზე მეტმა ქვეყანამ პირობა დადო, რომ შეიტანდა წვლილს სამხედროებით „საგარანტიო ძალებში“, რომელიც განლაგდება უკრაინაში შესაძლო სამშვიდობო შეთანხმების შემდეგ და მიზნად ისახავს რუსეთის შემდგომი აგრესიის შეკავებას.

თუმცა, იზრდება შეშფოთება იმის გამო, რომ მოსკოვი არც თუ ისე დაინტერესებულია მოლაპარაკებებით. პუტინმა პეკინში ამ კვირაში ვიზიტის დროს განაცხადა, რომ თუ მისაღები სამშვიდობო პირობები არ იქნება მიღწეული, რუსეთი გააგრძელებს ბრძოლას.

უკრაინის ომი მესამე წელს შედის, ათობით ათასი ადამიანი დაიღუპა და მილიონობით ადამიანი იძულებული გახდა დაეტოვებინა საცხოვრებელი. მიუხედავად იმისა, რომ დასავლელი ლიდერები აგრძელებენ ზეწოლას გადაწყვეტილების მისაღწევად, ბოლო თავდასხმებმა კიდევ ერთხელ გამოავლინა კონფლიქტის მუდმივი სისასტიკე.

აღმოაჩინეთ
კარნი ტრამპთან კრიტიკული მოლაპარაკებებისთვის ვაშინგტონში ჩადის
ევროკავშირში სირიელთა თავშესაფრის მოთხოვნებმა ათწლეულის ყველაზე დაბალ ნიშნულს მიაღწია
უკრაინის დრონების თავდასხმამ რუსეთში საჰაერო მიმოსვლა შეაფერხა
ტრამპის ახალი ელჩი: თურქეთ-აშშ-ის ალიანსი დამსახურებულ დონეზე უნდა ამაღლდეს
საფრანგეთი სირიის პრეზიდენტ ალ-შარას უმასპინძლებს
რუმინელი მარჩელ ჩოლაკუ პრემიერ-მინისტრის თანამდებობიდან გადადგა
ტრამპმა განაცხადა, რომ თუ შეთანხმება ვერ შედგება, TikTok-ისთვის დაწესებულ ვადას გაახანგრძლივებს
ინდოეთმა ქაშმირის კაშხლებზე „წყალსაცავების გამორეცხვა“ დაიწყო
პაკისტანმა ინდოეთთან დაძაბულობის ფონზე მე-2 სარაკეტო გამოცდით სამხედრო ძალის დემონსტრირება მოახდინა
პერუში ოქროს მაღაროდან გატაცებული 13 მუშა გარდაცვლილი იპოვეს
ტრამპმა გრენლანდიის ხელში ჩასაგდებად სამხედრო ინტერვენცია არ გამორიცხა
ისრაელის კაბინეტმა ღაზაში თავდასხმების გაფართოება დაამტკიცა
Microsoft-მა 22-წლიანი ისტორიის მქონე Skype-ის დახურვის გადაწყვეტილება მიიღო
ირანის უმაღლესი დიპლომატი ინდოეთთან დაძაბულობის განმუხტვის მიზნით პაკისტანს ეწვია
ჩინეთი ღიაა აშშ-სთან სავაჭრო მოლაპარაკებებისთვის, თუმცა ტარიფების გაუქმებას დაჟინებით მოითხოვს
ეწვიეთ TRT Global-ს. გაგვიზიარეთ თქვენი მოსაზრება!
Contact us