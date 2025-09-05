აშშ-ის პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა განაცხადა, რომ მალე რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინს ესაუბრება, უკრაინის პრეზიდენტ ვოლოდიმირ ზელენსკისა და ევროპელ ლიდერებთან მოლაპარაკებების შემდეგ.
თეთრ სახლში ამერიკელ ტექნოლოგიურ აღმასრულებლებთან გამართულ სადილზე ჟურნალისტის კითხვაზე, აპირებდა თუ არა კრემლის ლიდერთან მოლაპარაკებას, ტრამპმა უპასუხა: „დიახ, ვაპირებ“.
ეს განცხადებები მაშინ გაკეთდა, როდესაც რუსეთმა განახორციელა ახალი თავდასხმები უკრაინაზე. ხარკოვის რეგიონში, რუსული ძალების მიერ ხოტიმლიის სოფელზე უპილოტო საფრენი აპარატებით განხორციელებული თავდასხმის შედეგად ხუთშაბათს ღამით სამი ადამიანი დაიღუპა. რეგიონის გუბერნატორმა ოლეგ სინეგუბოვმა განაცხადა: „ორი მამაკაცი და ერთი ქალი დაიღუპა, ორი კი დაშავდა“, აღნიშნა რა, რომ ზოგიერთი მსხვერპლი გზის შემკეთებელი მუშაკი იყო.
იმავე დღის დასაწყისში, დანიის ლტოლვილთა საბჭოს ორი თანამშრომელი დაიღუპა უკრაინის ჩრდილოეთით, ჩერნიგოვის რეგიონში, რუსული რაკეტის მიერ ნაღმების განმნაღველი სამუშაოების ზონის დაბომბვის შედეგად. ადგილობრივმა ოფიციალურმა პირებმა განაცხადეს, რომ მსხვერპლები ჰუმანიტარული დახმარების მუშაკები იყვნენ, რუსეთის თავდაცვის სამინისტრომ კი უარყო ეს მტკიცება და განაცხადა, რომ ისინი შორ მანძილზე მოქმედი უპილოტო საფრენი აპარატების გაშვების ადგილს უმიზნებდნენ.
ხარკოვის, ჩერნიგოვის, ზაპოროჟიეს, დნიპროპეტროვსკისა და სუმის რეგიონებში საჰაერო თავდასხმის გაფრთხილებები პარასკევ დილამდე გაგრძელდა.
ეს თავდასხმები ევროპელი ლიდერების მხრიდან პუტინზე ზეწოლის განახლებული მცდელობების დროს მოხდა, რათა მიაღწიონ ცეცხლის შეწყვეტას ან სამშვიდობო შეთანხმებას. ხუთშაბათს, ოცზე მეტმა ქვეყანამ პირობა დადო, რომ შეიტანდა წვლილს სამხედროებით „საგარანტიო ძალებში“, რომელიც განლაგდება უკრაინაში შესაძლო სამშვიდობო შეთანხმების შემდეგ და მიზნად ისახავს რუსეთის შემდგომი აგრესიის შეკავებას.
თუმცა, იზრდება შეშფოთება იმის გამო, რომ მოსკოვი არც თუ ისე დაინტერესებულია მოლაპარაკებებით. პუტინმა პეკინში ამ კვირაში ვიზიტის დროს განაცხადა, რომ თუ მისაღები სამშვიდობო პირობები არ იქნება მიღწეული, რუსეთი გააგრძელებს ბრძოლას.
უკრაინის ომი მესამე წელს შედის, ათობით ათასი ადამიანი დაიღუპა და მილიონობით ადამიანი იძულებული გახდა დაეტოვებინა საცხოვრებელი. მიუხედავად იმისა, რომ დასავლელი ლიდერები აგრძელებენ ზეწოლას გადაწყვეტილების მისაღწევად, ბოლო თავდასხმებმა კიდევ ერთხელ გამოავლინა კონფლიქტის მუდმივი სისასტიკე.