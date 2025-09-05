ფინეთი აცხადებს, რომ შეუერთდება დეკლარაციას, რომელიც მიმართულია პალესტინის საკითხის მშვიდობიანად გადაწყვეტისკენ და ორი სახელმწიფოს პრინციპზე გადაწყვეტის განხორციელებისკენ.
ფინეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ელინა ვალტონენმა პარასკევს X პლატფორმაზე გაკეთებულ განცხადებაში აღნიშნა: "პროცესი, რომელსაც საფრანგეთი და საუდის არაბეთი ახორციელებენ, წლების განმავლობაში არის ორი სახელმწიფოს პრინციპზე გადაწყვეტისთვის პირობების შექმნისკენ მიმართული ყველაზე მნიშვნელოვანი საერთაშორისო ძალისხმევა."
აღნიშნული დეკლარაცია არის საუდის არაბეთისა და საფრანგეთის მიერ ივლისში გაერთიანებული ერების ორგანიზაციაში ორგანიზებული საერთაშორისო კონფერენციის შედეგი, რომელიც ათწლეულების განმავლობაში მიმდინარე კონფლიქტს ეხება. შეერთებულმა შტატებმა და ისრაელმა ამ ღონისძიებას ბოიკოტი გამოუცხადეს.
დეკლარაციაში მითითებული პირველი ნაბიჯი არის ომის დასრულება ისრაელსა და ღაზას სექტორში მოქმედ პალესტინის წინააღმდეგობის მოძრაობა ჰამასს შორის, რომელიც დაახლოებით ორი წელია მიმდინარეობს.
საუდის არაბეთი და საფრანგეთი გაერთიანებული ერების ორგანიზაციაში შემავალ ქვეყნებს მოუწოდებენ მხარი დაუჭირონ დეკლარაციას, რომელიც აჯამებს "კონკრეტულ, დროში შეზღუდულ და შეუქცევად ნაბიჯებს" ორ სახელმწიფოდ გადაწყვეტის განხორციელების მიმართულებით.
ისეთი ევროპული ქვეყნებისგან განსხვავებით, როგორებიცაა ესპანეთი და ნორვეგია, ფინეთი პალესტინას სახელმწიფოდ არ აღიარებს. ფინეთის კოალიციური მთავრობაც ოფიციალურად გაყოფილია აღიარების საკითხთან დაკავშირებით.