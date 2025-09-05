ᲛᲡᲝᲤᲚᲘᲝ
1 მინიმალური კითხვა
ფინეთი შეუერთდა დეკლარაციას, რომელიც მხარს უჭერს საკითხის ორი სახელმწიფოს პრინციპზე გადაწყვეტას
დეკლარაცია ათწლეულების განმავლობაში მიმდინარე კონფლიქტისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო კონფერენციის შედეგია, რომელსაც გაეროში ივლისში საუდის არაბეთმა და საფრანგეთმა უმასპინძლეს.
ფინეთი შეუერთდა დეკლარაციას, რომელიც მხარს უჭერს საკითხის ორი სახელმწიფოს პრინციპზე გადაწყვეტას
/ AA
5 სექტემბერი 2025

ფინეთი აცხადებს, რომ შეუერთდება დეკლარაციას, რომელიც მიმართულია პალესტინის საკითხის მშვიდობიანად გადაწყვეტისკენ და ორი სახელმწიფოს პრინციპზე გადაწყვეტის განხორციელებისკენ.

ფინეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ელინა ვალტონენმა პარასკევს X პლატფორმაზე გაკეთებულ განცხადებაში აღნიშნა: "პროცესი, რომელსაც საფრანგეთი და საუდის არაბეთი ახორციელებენ, წლების განმავლობაში არის ორი სახელმწიფოს პრინციპზე გადაწყვეტისთვის პირობების შექმნისკენ მიმართული ყველაზე მნიშვნელოვანი საერთაშორისო ძალისხმევა."

აღნიშნული დეკლარაცია არის საუდის არაბეთისა და საფრანგეთის მიერ ივლისში გაერთიანებული ერების ორგანიზაციაში ორგანიზებული საერთაშორისო კონფერენციის შედეგი, რომელიც ათწლეულების განმავლობაში მიმდინარე კონფლიქტს ეხება. შეერთებულმა შტატებმა და ისრაელმა ამ ღონისძიებას ბოიკოტი გამოუცხადეს.

რეკომენდებული

დეკლარაციაში მითითებული პირველი ნაბიჯი არის ომის დასრულება ისრაელსა და ღაზას სექტორში მოქმედ პალესტინის წინააღმდეგობის მოძრაობა ჰამასს შორის, რომელიც დაახლოებით ორი წელია მიმდინარეობს.

საუდის არაბეთი და საფრანგეთი გაერთიანებული ერების ორგანიზაციაში შემავალ ქვეყნებს მოუწოდებენ მხარი დაუჭირონ დეკლარაციას, რომელიც აჯამებს "კონკრეტულ, დროში შეზღუდულ და შეუქცევად ნაბიჯებს" ორ სახელმწიფოდ გადაწყვეტის განხორციელების მიმართულებით.

ისეთი ევროპული ქვეყნებისგან განსხვავებით, როგორებიცაა ესპანეთი და ნორვეგია, ფინეთი პალესტინას სახელმწიფოდ არ აღიარებს. ფინეთის კოალიციური მთავრობაც ოფიციალურად გაყოფილია აღიარების საკითხთან დაკავშირებით.

აღმოაჩინეთ
კარნი ტრამპთან კრიტიკული მოლაპარაკებებისთვის ვაშინგტონში ჩადის
ევროკავშირში სირიელთა თავშესაფრის მოთხოვნებმა ათწლეულის ყველაზე დაბალ ნიშნულს მიაღწია
უკრაინის დრონების თავდასხმამ რუსეთში საჰაერო მიმოსვლა შეაფერხა
ტრამპის ახალი ელჩი: თურქეთ-აშშ-ის ალიანსი დამსახურებულ დონეზე უნდა ამაღლდეს
საფრანგეთი სირიის პრეზიდენტ ალ-შარას უმასპინძლებს
რუმინელი მარჩელ ჩოლაკუ პრემიერ-მინისტრის თანამდებობიდან გადადგა
ტრამპმა განაცხადა, რომ თუ შეთანხმება ვერ შედგება, TikTok-ისთვის დაწესებულ ვადას გაახანგრძლივებს
ინდოეთმა ქაშმირის კაშხლებზე „წყალსაცავების გამორეცხვა“ დაიწყო
პაკისტანმა ინდოეთთან დაძაბულობის ფონზე მე-2 სარაკეტო გამოცდით სამხედრო ძალის დემონსტრირება მოახდინა
პერუში ოქროს მაღაროდან გატაცებული 13 მუშა გარდაცვლილი იპოვეს
ტრამპმა გრენლანდიის ხელში ჩასაგდებად სამხედრო ინტერვენცია არ გამორიცხა
ისრაელის კაბინეტმა ღაზაში თავდასხმების გაფართოება დაამტკიცა
Microsoft-მა 22-წლიანი ისტორიის მქონე Skype-ის დახურვის გადაწყვეტილება მიიღო
ირანის უმაღლესი დიპლომატი ინდოეთთან დაძაბულობის განმუხტვის მიზნით პაკისტანს ეწვია
ჩინეთი ღიაა აშშ-სთან სავაჭრო მოლაპარაკებებისთვის, თუმცა ტარიფების გაუქმებას დაჟინებით მოითხოვს
ეწვიეთ TRT Global-ს. გაგვიზიარეთ თქვენი მოსაზრება!
Contact us