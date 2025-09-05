რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა გააფრთხილა, რომ უკრაინაში განლაგებული უცხოური ქვედანაყოფები მოსკოვის მიერ ლეგიტიმურ სამიზნედ ჩაითვლება, და ხაზგასმით აღნიშნა, რომ სამშვიდობო შეთანხმების გაფორმების შემთხვევაში, ასეთი ძალები აღარ იქნება საჭირო.
პუტინმა პარასკევს, ვლადივოსტოკში აღმოსავლეთის ეკონომიკურ ფორუმზე სიტყვით გამოსვლისას, შეაფასა ხუთშაბათს პარიზში გამართული "მოხალისეთა კოალიციის" შეხვედრა, რომელიც შედგებოდა იმ ქვეყნებისგან, რომლებიც კიევს სამხედრო დახმარებას უწევენ და ცეცხლის შეწყვეტის შემდეგ ჯარების გაგზავნას აპირებენ.
"რაც შეეხება უკრაინაში შესაძლო სამხედრო ნაწილებს, თუ ისინი დღეს უკრაინაში გამოჩნდებიან, ისინი რუსეთის არმიისთვის ლეგიტიმური სამიზნე იქნებიან", - განაცხადა მან.
პუტინმა თქვა: "თუ მიღწეული იქნება შეთანხმებები, რომლებიც გრძელვადიან მშვიდობას გამოიწვევს, მაშინ მე ვერ ვხედავ აზრს მათ ყოფნაში უკრაინის ტერიტორიაზე. ეს არის და ეს. იმიტომ, რომ თუ ეს შეთანხმებები მიღწეული იქნება, არავის ეპარება ეჭვი, რომ რუსეთი მათ სრულად შეასრულებს".
ევროკავშირის მიერ ინიცირებული უსაფრთხოების გარანტიების გეგმები
ეს განცხადებები გაკეთდა მას შემდეგ, რაც საფრანგეთის პრეზიდენტმა ემანუელ მაკრონმა განაცხადა, რომ 26 ქვეყანა იღებს ვალდებულებას, ომის შემდგომ უკრაინას უსაფრთხოების გარანტიები მისცეს, რაც მოიცავს ხმელეთზე, ზღვაზე და ჰაერში საერთაშორისო ძალების შექმნის შესაძლებლობას.
რუსეთმა არაერთხელ მოიყვანა ნატოს გაფართოების პერსპექტივები და კიევის ამბიციები, შეუერთდეს ალიანსს, როგორც 2022 წლის თებერვალში უკრაინაში სრულმასშტაბიანი შეჭრის ერთ-ერთ მიზეზად.
პუტინმა თქვა, რომ მშვიდობის მიღწევის შემთხვევაში, ნებისმიერი უცხოური სამხედრო ყოფნა ზედმეტი გახდება.
"თუ მიიღება გადაწყვეტილებები, რომლებიც გრძელვადიან მშვიდობას გამოიწვევს, მაშინ მე არ ვფიქრობ, რომ მათ ყოფნას უკრაინის ტერიტორიაზე რაიმე აზრი აქვს, წერტილი", - განაცხადა მან.
პირდაპირი მოლაპარაკებები ზელენსკისთან
პუტინმა ასევე გაიმეორა, რომ უკრაინის პრეზიდენტი ვოლოდიმირ ზელენსკი პირდაპირ მოლაპარაკებებზე მიიწვია და თქვა, რომ მოსკოვი ასეთი შეხვედრისთვის "საუკეთესო ადგილი" იქნება.
"თუ ვინმეს ნამდვილად სურს ჩვენთან მოლაპარაკება, ჩვენ მზად ვართ. ამისთვის საუკეთესო ადგილია რუსეთის ფედერაციის დედაქალაქი, გმირი ქალაქი მოსკოვი", - განაცხადა მან.
პუტინის თქმით, კიევი ადრე უარს ამბობდა რუსეთთან კონტაქტზე, მაგრამ ახლა დიალოგს ეძებს.
პუტინმა, რომელიც უკრაინის დელეგაციის უსაფრთხოების "ასი პროცენტით" გარანტიას იძლეოდა, უკრაინის მოთხოვნები შეხვედრის სხვა ადგილის არჩევასთან დაკავშირებით "გადაჭარბებულად" შეაფასა.
ეს განცხადებები ავლენს როგორც მოსკოვის მიერ უკრაინაში დასავლეთის ჩარევის მუდმივ მუქარას, ასევე მის მცდელობებს, შექმნას მოლაპარაკებებისთვის მზადყოფნის იმიჯი, როდესაც ომი მესამე წელს შედის.