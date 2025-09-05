იაპონიის მმართველი პარტიის, ლიბერალ-დემოკრატიული პარტიის (LDP) კანონმდებლები ორშაბათს გამართავენ კენჭისყრას იმის თაობაზე, ჩატარდეს თუ არა საგანგებო ლიდერობის არჩევნები, რამაც შეიძლება მოქმედი პრემიერ-მინისტრი შიგერუ იშიბა გადააყენოს. ამ გადაწყვეტილებამ უკვე შეარყია ფინანსური ბაზრები და შეიძლება გავლენა მოახდინოს მსოფლიოს მეოთხე უმსხვილეს ეკონომიკაზე.
პოლიტიკურმა გაურკვევლობამ გამოიწვია იენისა და იაპონიის სახელმწიფო ობლიგაციების (JGB) გაყიდვების ტალღა კვირის განმავლობაში, ხოლო 30-წლიანი ობლიგაციების სარგებელი ოთხშაბათს რეკორდულ დონემდე ავიდა.
ბაზრები ყურადღებით აკვირდებიან იშიბას ჩანაცვლების შესაძლებლობას ისეთი პირით, როგორიცაა სანაე ტაკაიჩი, კანდიდატი, რომელიც აკრიტიკებს იაპონიის ცენტრალური ბანკის (BOJ) ბოლო საპროცენტო განაკვეთების ზრდას და მხარს უჭერს უფრო თავისუფალ ფისკალურ და მონეტარულ პოლიტიკას.
Sumitomo Mitsui Trust Asset Management-ის უფროსი სტრატეგი კაცუტოში ინადომე აცხადებს: „ბაზრების დომინანტური მოლოდინი არის, რომ LDP ჩაატარებს ლიდერობის არჩევნებს და იშიბა, რომელიც ცნობილია ფისკალური დისციპლინის მომხრედ, დაკარგავს თანამდებობას. რადგან იშიბას შემცვლელი, სავარაუდოდ, უფრო ღია იქნება ფისკალური პოლიტიკის შესუსტებისთვის, ჩვენ შეიძლება ვიხილოთ JGB-ების შემდგომი გაყიდვები“.
იშიბას დასუსტებული პოზიცია
იშიბა წინააღმდეგობას უწევს თავისი პარტიის მხრიდან გადადგომის მოწოდებებს მას შემდეგ, რაც LDP-მ ივლისში ზედა პალატის არჩევნები წააგო. თუმცა, მისი პოზიცია დასუსტდა მას შემდეგ, რაც მან დაკარგა უმრავლესობა პარლამენტის ორივე პალატაში.
ოპოზიციური პარტიები უარს ამბობენ იშიბას მთავრობასთან თანამშრომლობაზე, ხოლო კაბინეტის ზოგიერთი წევრიც კი ახალი პარტიის ლიდერის არჩევას მოითხოვს. პარტიის წესების თანახმად, LDP-ის წევრების სულ მცირე ნახევარმა უნდა მოითხოვოს ლიდერობის კენჭისყრა, რომელიც შეიძლება ჩატარდეს ამ თვის ბოლოს ან ოქტომბერში.
ეს ლიდერობის შეჯიბრი შეიძლება შეაფერხოს დამატებითი ბიუჯეტის მიღებას, რომელიც მიზნად ისახავს ოჯახების დახმარებას ცხოვრების მზარდი ხარჯებთან გამკლავებაში.
იშიბამ პარასკევს განაცხადა, რომ ამ შემოდგომაზე ეკონომიკური მხარდაჭერის პაკეტის მომზადებას გეგმავს და თქვა: „შემიძლია ვთქვა, რომ ჩემი მთავრობა შეასრულებს თავის მოვალეობას ხალხის მიმართ“.
პოლიტიკური ანალიტიკოსები იშიბას პოზიციას სულ უფრო მყიფედ მიიჩნევენ. Eurasia Group-ი მისი ლიდერობის კენჭისყრაში გამარჯვების ალბათობას 60 პროცენტად აფასებს.
Eurasia Group-ის იაპონიისა და აზიის ვაჭრობის დირექტორი დევიდ ბოლინგი აცხადებს: „იშიბას ცუდმა გამოსვლამ პარტიის ლიდერად ბოლო არჩევნებში, ისევე როგორც ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ტარო ასოს მხარდაჭერამ სპეციალური არჩევნების ჩატარებასთან დაკავშირებით, იშიბას წინააღმდეგობა შექმნა“.
ვინ არიან გამოჩენილი ფიგურები?
იშიბას პოტენციური შემცვლელები შეიძლება გავლენა მოახდინონ როგორც ფისკალურ სტიმულებზე, ასევე იაპონიის ცენტრალური ბანკის საპროცენტო განაკვეთების გადაწყვეტილებებზე.
გამოჩენილ სახელებს შორის არიან ფავორიტი სოფლის მეურნეობის მინისტრი შინჯირო კოიზუმი, რომლის ეკონომიკური პოლიტიკა ჯერ არ არის ნათელი, და ტაკაიჩი, რომელიც წარმოადგენს LDP-ის მემარჯვენე ფრთას და სავარაუდოდ იქნება იაპონიის პირველი ქალი პრემიერ-მინისტრი.
ტაკაიჩი, რომელმაც სექტემბერში იშიბასთან ლიდერობის შეჯიბრი წააგო, აკრიტიკებდა იაპონიის ცენტრალური ბანკის საპროცენტო განაკვეთების ზრდას და მხარს უჭერდა მთავრობის ხარჯების გაზრდას მყიფე ეკონომიკის მხარდასაჭერად.
ინადომე აცხადებს: „ტაკაიჩის ლიდერობით ფისკალური დისციპლინა გვერდზე გადაიდება“, და დასძენს: „ბაზრებს ჯერ კიდევ ახსოვთ ის, რაც სექტემბერში მოხდა, როდესაც ის თითქმის მოიგო არჩევნები და გამოიწვია JGB-ების დიდი გაყიდვები“.