კრემლმა პარასკევს განაცხადა, რომ უცხოური სამხედრო ძალები ვერ უზრუნველყოფენ უკრაინის უსაფრთხოების გარანტიებს და დაჟინებით მოითხოვა, რომ მოსკოვსა და კიევს შორის ომის დასასრულებლად ნებისმიერ მაღალი დონის შეხვედრამდე ჯერ კიდევ საჭიროა მნიშვნელოვანი ინფრასტრუქტურული სამუშაოები.
განცხადებები გაკეთდა მას შემდეგ, რაც 26-მა ქვეყანამ პირობა დადო, რომ ომის შემდგომ უკრაინას უსაფრთხოების გარანტიებს მისცემს, რაც მოიცავს საერთაშორისო ძალების მიერ ხმელეთზე, ზღვაზე და ჰაერში ოპერაციების ჩატარების შესაძლებლობას.
კრემლის პრესსპიკერმა დიმიტრი პესკოვმა ვლადივოსტოკში აღმოსავლეთის ეკონომიკური ფორუმის ფარგლებში სახელმწიფო საინფორმაციო სააგენტო "რია ნოვოსტისთვის" მიცემულ ინტერვიუში განაცხადა: "შეუძლიათ თუ არა უკრაინის უსაფრთხოების გარანტიების უზრუნველყოფა უცხოურ, განსაკუთრებით ევროპულ და ამერიკულ სამხედრო ნაწილებს? რა თქმა უნდა, არა".
პესკოვმა თქვა: "ეს ვერ გამოდგება უკრაინის უსაფრთხოების გარანტიად, რომელიც ჩვენი ქვეყნისთვის მისაღები იქნება".
ომის დასასრულებლად უსაფრთხოების ზომები
მიუხედავად აშშ-ის პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის მცდელობებისა, გამოსავალი ეპოვა, ცოტა რამ მიანიშნებს ომის დასასრულზე, რომელიც რუსეთის 2022 წლის თებერვლის თავდასხმის შემდეგ უკვე მესამე წელს ითვლის.
პესკოვმა თქვა, რომ უკრაინისთვის აუცილებელი ყველა უსაფრთხოების გარანტია უკვე არსებობდა 2022 წელს სტამბოლში გამართული სამშვიდობო მოლაპარაკებების ფარგლებში. აღნიშნული წინადადება ითვალისწინებდა უკრაინის მიერ ნატო-ში გაწევრიანების მიზნებზე უარის თქმას და ნეიტრალური, არაბირთვული სტატუსის მიღებას აშშ-ის, რუსეთის, ჩინეთის, დიდი ბრიტანეთისა და საფრანგეთისგან უსაფრთხოების გარანტიების სანაცვლოდ.
პესკოვმა ასევე დასძინა, რომ მოსკოვი კმაყოფილია კიევთან მოლაპარაკებებში ამჟამინდელი წარმომადგენლობის დონით.
"მაღალი ან უმაღლესი დონის შეხვედრის გამართვამდე საჭიროა დიდი სამუშაოს ჩატარება მცირე საკითხებისა და მცირე ტექნიკური საკითხების გადასაჭრელად. ყველა ეს ელემენტი ერთად ქმნის მთელ გადაწყვეტის პროცესს", - განაცხადა მან.
ჩრდილოეთ კორეელი მებრძოლები
პესკოვი ასევე შეეხო ჩრდილოეთ კორეის ჩართულობასთან დაკავშირებულ სპეკულაციებს და განაცხადა, რომ ჩრდილოეთ კორეელი ჯარისკაცები უკრაინაში არ არიან განლაგებულნი და მხოლოდ რუსეთის ტერიტორიაზე იმყოფებიან.
რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა ოთხშაბათს მადლობა გადაუხადა კიმ ჩენ ინს ჩრდილოეთ კორეელი ჯარისკაცების მიერ უკრაინული ძალების წინააღმდეგ გამოჩენილი მამაცური ბრძოლისთვის.
ჩინეთში გამართულ შეხვედრაზე პუტინმა კიმს მიმართა: "როგორც ცნობილია, თქვენი ინიციატივით თქვენი სპეციალური ძალები მონაწილეობდნენ კურსკის რეგიონის გადარჩენაში".
"თქვენი ჯარისკაცები მამაცურად და გმირულად იბრძოდნენ", - თქვა მან.
ჩრდილოეთ კორეის ქვედანაყოფები დაეხმარნენ რუსეთს დასავლეთ რეგიონიდან, კურსკიდან, ამ წლის დასაწყისში უკრაინული ძალების გაყვანაში.