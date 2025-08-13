ერდოღანმა საქართველოს პრეზიდენტ მიხეილ ყაველაშვილთან ერთად საპრეზიდენტო კომპლექსში გამართული ორმხრივი შეხვედრის შემდეგ ერთობლივი პრესკონფერენცია გამართა.
ერდოღანმა აღნიშნა, რომ თურქეთი და საქართველო არა მხოლოდ მეზობლები არიან, არამედ ღრმა ისტორიული, კულტურული და ადამიანური კავშირებით დაკავშირებული ორი სტრატეგიული პარტნიორია და დასძინა: "ჩვენ გვაქვს ბაქო-თბილისი-ყარსის რკინიგზის პროექტი, რომელიც აღმოსავლეთისა და დასავლეთის დამაკავშირებელი შუა დერეფნის ხერხემალს წარმოადგენს, და ვიზიარებთ სტრატეგიული მნიშვნელობის ნავთობისა და ბუნებრივი აირის მილსადენებს".
ერდოღანმა განაცხადა, რომ საქართველო ასევე არის 1944 წლის 14 ნოემბერს გადასახლებით ისტორიული მიწებიდან მოწყვეტილი თურქი მესხების სამშობლო და დაამატა: "სწორედ ამ ადამიანურ და ეკონომიკურ საფუძველზე დაყრდნობით ჩვენს მოლაპარაკებებზე კიდევ ერთხელ დავადასტურეთ ჩვენი ურთიერთობების შემდგომი გაღრმავების ნება. განსაკუთრებით, ვაჭრობისა და საინვესტიციო ურთიერთობების გაფართოებას გავაგრძელებთ ისე, რომ ეს ხელს შეუწყობს ჩვენი ხალხების კეთილდღეობას. ის ფაქტი, რომ ჩვენი ქვეყანა უკვე 17 წელია საქართველოს უდიდესი სავაჭრო პარტნიორია, არის იმის დასტური, რომ ჩვენი სავაჭრო ურთიერთობები მყარ საფუძველზეა დამყარებული. წარსულში დასახული 3 მილიარდი დოლარის სავაჭრო მიზანი ბოლო წლებში შევასრულეთ. ახალი მიზნისკენ - 5 მილიარდი დოლარისკენ - თავდაჯერებული ნაბიჯებით მივდივართ. ჩვენ მტკიცედ ვუჭერთ მხარს ორმხრივი ინვესტიციების წახალისებას. საქართველოს მიერ შექმნილი ხელსაყრელი გარემოს წყალობით, 2000-ზე მეტი ჩვენი კომპანია საქმიანობს ქვეყანაში. პირდაპირი თურქული ინვესტიციები კი 2,5 მილიარდ დოლარს უახლოვდება. თურქული სამშენებლო კომპანიები კი, 5,5 მილიარდი დოლარის ღირებულების 300 პროექტის გარდა, დიდ ინტერესს იჩენენ საქართველოს ინფრასტრუქტურული პროექტების მიმართ."
ერდოღანმა აღნიშნა, რომ ყაველაშვილთან ერთად განიხილეს სატრანსპორტო და ლოგისტიკურ სფეროებში განხორციელებული ერთობლივი პროექტები და განაცხადა: "ბაქო-თბილისი-ყარსის რკინიგზის, რომელიც შუა დერეფნის ხერხემალს წარმოადგენს, ამ ხაზის სრული დატვირთვით ამოქმედება ყველასთვის მნიშვნელოვანია. სერიოზული პოტენციალის მქონე თავდაცვის ინდუსტრიისა და სამხედრო სფეროში თანამშრომლობის საკითხი ასევე ჩვენი დღის წესრიგის მთავარი საკითხი იყო".
ერდოღანმა განაცხადა, რომ შეხვედრაზე გაცვალეს მოსაზრებები რეგიონში და საერთაშორისო ასპარეზზე არსებულ ყველა მოვლენაზე და აღნიშნა: "ამ შემთხვევით ვისარგებლებ და კიდევ ერთხელ მინდა გავიმეორო ჩვენი ურყევი მხარდაჭერა საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისა და სუვერენიტეტის მიმართ. განსაკუთრებით, საგარეო პოლიტიკისა და უსაფრთხოების სფეროებში აზერბაიჯანთან და საქართველოსთან შექმნილი სამმხრივი ფორმატის მექანიზმების მეშვეობით, ჩვენ ხელს ვუწყობთ რეგიონულ მშვიდობასა და თანამშრომლობას. უახლოეს მომავალში ვგეგმავთ სამმხრივი საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრის გამართვას ჩვენს ქვეყანაში. პარლამენტების გახსნის შემდეგ, ჩვენ ასევე ვგეგმავთ სამმხრივი საპარლამენტო სპიკერების შეხვედრის გამართვას."
ერდოღანმა განაცხადა, რომ საქართველოს პრეზიდენტ ყაველაშვილთან ერთად განიხილეს შავი ზღვის უსაფრთხოება, სამშვიდობო პროცესები კავკასიაში, ომი უკრაინაში და ჰუმანიტარული კატასტროფა ღაზაში და დასძინა: "თურქეთი და საქართველო გავაგრძელებთ რეგიონში და მის ფარგლებს გარეთ მხარდამხარ მუშაობას თანამშრომლობის, მშვიდობისა და განვითარებისთვის. დღევანდელ შეხვედრაზე წარმოდგენილი ხედვა გვიჩვენებს არა მხოლოდ დღევანდელი დღის, არამედ რეგიონში მომავლის აშენების ჩვენს მტკიცე გადაწყვეტილებას."
პრეზიდენტმა ერდოღანმა აღნიშნა, რომ მან ყაველაშვილს გააცნო თურქი მესხების სამშობლოში უსაფრთხო და ღირსეული დაბრუნების პროცესთან დაკავშირებული მოლოდინები, რომელიც მათთვის დიდ მნიშვნელობას ატარებს და განაგრძო: "ჩვენ, როგორც თურქეთი, გავაგრძელებთ ყველანაირი მხარდაჭერის გაწევას ამ პროცესის ჯანსაღად წარმართვისთვის. მინდა განვაცხადო, რომ გულწრფელად მჯერა, თურქეთსა და საქართველოს შორის სტრატეგიული პარტნიორობა კიდევ უფრო გაძლიერდება ჩვენი ხალხების ნებით. მადლობას ვუხდი პრეზიდენტ ბატონ ყაველაშვილს და მის ძვირფას დელეგაციას, ჩემს გულწრფელ მოკითხვას ვუგზავნი მეგობარ ქართველ ხალხს. იმედი მაქვს, რომ 2026 წლის მსოფლიო ჩემპიონატის შესარჩევი მატჩი, რომელიც 4 სექტემბერს თბილისში ჩვენს ეროვნულ ნაკრებებს შორის გაიმართება, კიდევ უფრო გააძლიერებს ჩვენს ხალხებს შორის მეგობრულ ურთიერთობებს."