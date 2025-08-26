ᲞᲝᲚᲘᲢᲘᲙᲐ
ისრაელმა გოლანის მაღლობებთან ახლოს მორიგი საჰაერო თავდასხმა განახორციელა
ადგილობრივი მედია იუწყება, რომ სამხრეთ სირიაში, კუნეიტრას პროვინციის სოფელზე ისრაელის თავდასხმის შედეგად ერთი ადამიანი დაიღუპა.
/ Reuters
26 აგვისტო 2025

ადგილობრივი მედიის ცნობით, ისრაელის არმიამ ღამით სირიის სამხრეთით, კუნეიტრას პროვინციის სოფელზე იერიში მიიტანა.

სახელმწიფო ტელევიზიის, Al-Ikhbariya-ს ინფორმაციით, ისრაელის ჯარისკაცები სოფელ სუვაისაში შეიჭრნენ, გამანათებელი ჭურვები გაუშვეს და ტერიტორიაზე ჩხრეკისას სოფლის მოსახლეობასთან შეტაკებები მოხდა.

საუდის არაბეთმა დაგმო ისრაელის მსგავსი ჩარევები სირიის ტერიტორიაზე და მათ სირიის სუვერენიტეტის, საერთაშორისო სამართლისა და 1974 წლის ძალთა დაშორიშორების შესახებ შეთანხმების აშკარა დარღვევა უწოდა.

ტელეარხის ცნობით, ისრაელის ჯარისკაცებმა ერთი ახალგაზრდა მოქალაქე დააკავეს.

ღამით განხორციელებული თავდასხმა აგვისტოში კუნეიტრაზე განხორციელებული ისრაელის მე-4 იერიში იყო. კუნეიტრა ოკუპირებული გოლანის მაღლობების ბუფერულ ზონაში მდებარეობს.

ისრაელის თავდაცვის მინისტრმა, ისრაელ კაცმა, X პლატფორმაზე გაკეთებულ განცხადებაში თქვა, რომ ისრაელის არმია „დარჩება ჰერმონის მთის მწვერვალზე და უსაფრთხოების ზონაში“.

კაცმა განაცხადა, რომ არმიის იქ ყოფნა „აუცილებელია გოლანისა და გალილეის დასახლებებისა და სირიაში დრუზების თემის დასაცავად“.

ბოლო შვიდი თვის განმავლობაში ისრაელის არმიას ოკუპირებული აქვს ჰერმონის მთა (ჯებელ ეშ-შეიხი) და 15 კილომეტრის სიგანის უსაფრთხოების ზოლი სამხრეთ სირიის ზოგიერთ რაიონში, რითაც აკონტროლებს 40,000-ზე მეტ სირიელს დაპყრობილ ბუფერულ ზონაში.

2024 წლის ბოლოს ბაშარ ალ-ასადის რეჟიმის დაცემის შემდეგ, ისრაელმა გააფართოვა სირიის გოლანის მაღლობების ოკუპაცია და 1974 წლის ძალების დაშორიშორების შესახებ შეთანხმების დარღვევით, დემილიტარიზებული ბუფერული ზონა დაიკავა.

მიუხედავად იმისა, რომ 2024 წლის დეკემბრის ბოლოს მოსული სირიის ახალი ადმინისტრაცია ისრაელისთვის საფრთხეს არ წარმოადგენს, ისრაელის არმია არაერთხელ შეიჭრა სირიის ტერიტორიაზე და განახორციელა საჰაერო თავდასხმები, რასაც მოჰყვა სამოქალაქო მსხვერპლი და სირიის სამხედრო ობიექტებისა და ინფრასტრუქტურის განადგურება.

