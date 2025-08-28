ᲛᲡᲝᲤᲚᲘᲝ
კრემლი ეწინააღმდეგება უკრაინაში ევროკავშირის სამშვიდობოებს და პუტინი-ზელენსკის შეხვედრის დაჩქარებას
მოსკოვმა კიდევ ერთხელ გამოთქვა წინააღმდეგობა უკრაინაში უცხოური ჯარების განლაგებასთან დაკავშირებით და განაცხადა, რომ რუსეთისა და უკრაინის ლიდერებს შორის შესაძლო სამიტის ჩატარება მხოლოდ საფუძვლიანი მომზადების შემდეგ იქნება შესაძლებელი.
/ Reuters
28 აგვისტო 2025

კრემლმა ოთხშაბათს განაცხადა, რომ ეწინააღმდეგება ევროპული ქვეყნების მიერ უკრაინაში სამშვიდობო სამხედრო ძალების გაგზავნას და ასევე ეწინააღმდეგება ვლადიმირ პუტინსა და ვოლოდიმირ ზელენსკის შორის უახლოეს მომავალში სამიტის გამართვის იდეას.

კრემლის პრესსპიკერმა დიმიტრი პესკოვმა, მოსკოვის პოზიციის შესახებ დასმულ კითხვაზე იმ იდეასთან დაკავშირებით, რომ რუსეთ-უკრაინის კონფლიქტის დასასრულებლად გასაფორმებელი შეთანხმება უნდა მოიცავდეს უკრაინაში ევროპული სამშვიდობო ძალების განლაგების მუხლს, უპასუხა: "ჩვენ ამგვარ დისკუსიებს უარყოფითად ვაფასებთ".

პესკოვმა თქვა, რომ ნატოს ქვეყნების მიერ უკრაინაში სამხედრო ყოფნის აღკვეთის რუსეთის სურვილი 2022 წლის თებერვალში დაწყებული შეტევის ერთ-ერთი საწყისი მიზეზი იყო.

უკრაინა დასავლეთის მიერ მხარდაჭერილ უსაფრთხოების გარანტიებს ითხოვს რუსეთის მხრიდან მომავალი შესაძლო თავდასხმებისგან დასაცავად, ხოლო მოსკოვი კიევს აღმოსავლეთში დამატებითი ტერიტორიების დათმობებისკენ მოუწოდებს.

პესკოვმა აღნიშნა, რომ უკრაინისთვის უსაფრთხოების გარანტიები მოლაპარაკებების "ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი თემაა" და დასძინა, რომ მოსკოვი ამ გარანტიების შინაარსთან დაკავშირებულ დეტალებს საჯაროდ არ განიხილავს.

კრემლი ასევე ეწინააღმდეგება პრეზიდენტ პუტინსა და უკრაინელ კოლეგა ზელენსკის შორის უახლოეს მომავალში სამიტის გამართვის იდეას.

პესკოვმა ჟურნალისტებთან გამართულ პრესკონფერენციაზე, რომელშიც AFP-ის წარმომადგენელიც მონაწილეობდა, განაცხადა: "ნებისმიერი უმაღლესი დონის კონტაქტი იმისთვის, რომ ეფექტური იყოს, კარგად უნდა იყოს მომზადებული".

ამასთან, პესკოვმა თქვა, რომ რუს და უკრაინელ მომლაპარაკებელ ჯგუფების ხელმძღვანელები "კონტაქტზე" არიან, მაგრამ მომავალი მოლაპარაკებების თარიღი ჯერ არ არის განსაზღვრული.

