აშშ-ის პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა განაცხადა, რომ რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა „დიდი იმედგაცრუება“ გამოიწვია უკრაინის პრეზიდენტ ვოლოდიმირ ზელენსკისთან დაგეგმილ შეხვედრასთან დაკავშირებით არსებული ჩიხის გამო.
ტრამპმა სამშაბათს Scott Jennings Radio Show-სთან ინტერვიუში თქვა: „ძალიან გამიცრუა იმედი. მე და მას ყოველთვის შესანიშნავი ურთიერთობა გვქონდა. ძალიან იმედგაცრუებული ვარ“.
ეს განცხადებები ტრამპის მიერ ორივე ლიდერთან აგვისტოში გამართული შეხვედრების შემდეგ გაკეთდა. ტრამპი 15 აგვისტოს პუტინს შეხვდა ალასკაზე, ხოლო სამი დღის შემდეგ ზელენსკის და ევროპელ ლიდერებს თეთრ სახლში.
იმ დროს ტრამპმა განაცხადა, რომ პუტინ-ზელენსკის შეხვედრა შედგებოდა და საბოლოოდ სამმხრივი სხდომა გაიმართებოდა, რომელშიც ისიც მიიღებდა მონაწილეობას.
თუმცა, კრემლმა ამ შესაძლებლობას ნაკლები მნიშვნელობა მიანიჭა და საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა ოთხშაბათს გაიმეორა, რომ მოლაპარაკებები შეიძლება გაგრძელდეს მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ „ახალი ტერიტორიული რეალობები“ იქნება აღიარებული და იურიდიულად ფორმალიზებული.
ლავროვმა ასევე განაცხადა, რომ ნებისმიერი შეთანხმება უნდა მოიცავდეს უსაფრთხოების გარანტიებს ორივე მხარისთვის და უზრუნველყოფდეს უკრაინის „ნეიტრალურ, არაწევრ და ბირთვული იარაღისგან თავისუფალ სტატუსს“.
ტრამპმა კი განაცხადა, რომ თუ შეხვედრა არ შედგება, რუსეთს შესაძლოა სანქციები დაუწესდეს. „დიახ, (სანქციები) იქნება“, - განუცხადა ტრამპმა ჟურნალისტებს ოვალურ კაბინეტში და დასძინა: „ვნახოთ რა მოხდება, რას გააკეთებენ და როგორ განვითარდება, ვნახავთ. ძალიან ყურადღებით ვაკვირდები“.
ტრამპმა ადრე გააფრთხილა, რომ თუ პროგრესი არ იქნება, მოსკოვს შესაძლოა „მძიმე სანქციები ან მძიმე გადასახადები ან ორივე ერთად“ დაემუქროს.
აშშ-ის ხაზინის მდივანმა სკოტ ბესენტმა ორშაბათს ასევე განაცხადა, რომ „ყველა ვარიანტი მაგიდაზეა“ და პუტინი ალასკაზე გამართული სამიტის შემდეგ თავდასხმების გამწვავებაში დაადანაშაულა.
„პუტინმა გააძლიერა თავისი ამაზრზენი დაბომბვის ოპერაციები“, - თქვა ბესენტმა Fox News-თან და დასძინა: „ტრამპის ადმინისტრაციაში ყველა ვარიანტი მაგიდაზეა და ჩვენ მათ ძალიან ყურადღებით განვიხილავთ ამ კვირაში“.
ზელენსკი მოსკოვს შეხვედრის დაბლოკვაში ადანაშაულებს, რუსეთი კი ამტკიცებს, რომ დღის წესრიგი მზად არ არის. ლავროვმა განაცხადა, რომ რუსეთისა და უკრაინის დელეგაციების ხელმძღვანელები პირდაპირ კონტაქტზე არიან და დასძინა: „ველოდებით მოლაპარაკებების გაგრძელებას“.