პრეზიდენტმა რეჯეფ თაიფ ერდოღანმა 30 აგვისტოს გამარჯვების დღესთან დაკავშირებით გაავრცელა განცხადება, რომელშიც ეს დღე თურქეთის ისტორიის ერთ-ერთ გარდამტეხ მომენტად შეაფასა.
შაბათს გამოქვეყნებულ განცხადებაში ერდოღანმა ხაზი გაუსვა, რომ გამარჯვების დღე არის თურქი ხალხის მიერ გამოვლენილი უნიკალური ნებისყოფის, ურყევი რწმენისა და გმირობის ერთ-ერთი ყველაზე ძლიერი ნიშანი.
ერდოღანმა განაცხადა: "გმირმა არმიამ სამშობლოს სიყვარულითა და ერის ერთსულოვანი ნებით მოპოვებული დიდი გამარჯვებით მონობის ბორკილები დაამსხვრია და დამოუკიდებლობის გზა გახსნა".
პრეზიდენტმა ერდოღანმა ხაზი გაუსვა, რომ დიდი გამარჯვება არა მხოლოდ სამხედრო გამარჯვებაა, არამედ ჩვენი ერის ხელახალი აღორძინების, არსებობისთვის ბრძოლისა და მარადიული დამოუკიდებლობის დადასტურებაა.
თურქეთის რესპუბლიკის დამფუძნებლის, მუსტაფა ქემალ ათათურქის ხელმძღვანელობით, სამხედრო ოპერაცია, რომელიც დიდი შეტევის ნაწილი იყო, 1922 წლის 26 აგვისტოს დაიწყო და 18 სექტემბერს დასრულდა, საბოლოოდ განამტკიცა თურქეთის დამოუკიდებლობა.
ისტორიკოსები ხაზს უსვამენ, რომ ათათურქის მეთაურობით მოპოვებული ეს გამარჯვება თურქეთის მიერ საკუთარი ბედის განსაზღვრის მტკიცე გადაწყვეტილებას და ანატოლიაში მის მუდმივ ყოფნას ადასტურებს.
თურქი ერი არასოდეს დათმობს თავის დამოუკიდებლობას
პრეზიდენტმა ერდოღანმა აღნიშნა, რომ გამარჯვების დღე იმედია არა მხოლოდ თურქი ერისთვის, არამედ ყველა ჩაგრული ერისთვის, რომელიც ტყვეობაში იმყოფება.
ერდოღანის თქმით, ამ დიდი გამარჯვებით თურქმა ერმა კიდევ ერთხელ გამოუცხადა მთელ მსოფლიოს, რომ ამ ერს ვერასდროს დაიმორჩილებენ, არასდროს შეეგუება ტყვეობას და არ დათმობს თავის დამოუკიდებლობას.
მან ხაზი გაუსვა, რომ გამარჯვება გახდა თავისუფლებისთვის მებრძოლი ყველა ჩაგრული ერისთვის დამოუკიდებლობის იდეალის სიმბოლო და აღნიშნა, რომ ერის ამოცანაა ანთებული დამოუკიდებლობის ჩირაღდანი ერთიანობითა და სოლიდარობით უფრო ძლიერ მომავალში გადაიტანოს.
ერდოღანმა განცხადება შემდეგი სიტყვებით დაასრულა: "ამ მნიშვნელოვან დღეს მოწიწებით ვიხსენებ გაზი მუსტაფა ქემალს და მის თანამებრძოლებს, ჩვენს წმინდა მოწამეებს, რომლებმაც სიცოცხლე სამშობლოსთვის გაწირეს, მადლიერებით ვიხსენებ გმირ ვეტერანებს და მთელი გულით ვულოცავ ჩვენს ძვირფას ერს 30 აგვისტოს გამარჯვების დღეს".