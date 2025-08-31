თურქეთის პრეზიდენტი რეჯეფ თაიფ ერდოღანი კვირას ჩინეთის ქალაქ ტიანძინში ჩავიდა, რათა შანხაის თანამშრომლობის ორგანიზაციის (შთო) სახელმწიფოთა მეთაურების საბჭოს 25-ე სხდომას საპატიო სტუმრის სტატუსით დაესწროს.
პეკინის საერთაშორისო აეროპორტში პრეზიდენტ ერდოღანს ჩინეთის სახელმწიფო მინისტრი ლეი ჰაიჩაო, თურქეთის ელჩი პეკინში სელჩუკ უნალი და საელჩოს წარმომადგენლები დახვდნენ. ერდოღანი შანხაის თანამშრომლობის ორგანიზაციის სახელმწიფოთა მეთაურების საბჭოს 25-ე სამიტის ფარგლებში, ჩინეთის პრეზიდენტის სი ძინპინის მიერ ლიდერების პატივსაცემად გამართულ ვახშამს დაესწრება.
პრეზიდენტის ადმინისტრაციის კომუნიკაციების დირექტორატის ხელმძღვანელის ბურჰანეთინ დურანის განცხადებით, პრეზიდენტი ერდოღანი ორშაბათს, გაფართოებულ ფორმატში დაგეგმილ სამიტზე სიტყვით გამოვა და ჩინეთში 31 აგვისტოდან 1 სექტემბრის ჩათვლით შეხვედრებს გამართავს.
ხუთწლიანი პაუზის შემდეგ განხორციელებული ვიზიტი ანკარასა და პეკინს შორის სტრატეგიული ურთიერთობების გაძლიერების პერიოდს დაემთხვა. სამიტის ფარგლებში, პრეზიდენტი ერდოღანი ჩინეთის პრეზიდენტ სი ძინპინთან ერთად სხვა მონაწილე ლიდერებთანაც გეგმავს ორმხრივი შეხვედრების გამართვას.
პრეზიდენტ ერდოღანს თან ახლავს მეუღლე ემინე ერდოღანი, საგარეო საქმეთა მინისტრი ჰაქან ფიდანი, ეროვნული დაზვერვის ორგანიზაციის ხელმძღვანელი იბრაჰიმ ქალინი, ენერგეტიკისა და ბუნებრივი რესურსების მინისტრი ალფარსლან ბაირაქთარი, ხაზინისა და ფინანსთა მინისტრი მეჰმეთ შიმშექი და ეროვნული თავდაცვის მინისტრი იაშარ გიულერი.
ასევე, დელეგაციაში შედიან მრეწველობისა და ტექნოლოგიების მინისტრი მეჰმეთ ფათიჰ ქაჯირი, ვაჭრობის მინისტრი ომერ ბოლათი, პარტია "AKP"-ს გენერალური თავმჯდომარის მოადგილე ჰალით იერებაქანი, პარტია "MHP"-ს გენერალური თავმჯდომარის მოადგილე ისმაილ ფარუქ აქსუ, პრეზიდენტის ადმინისტრაციის კომუნიკაციების დირექტორატის ხელმძღვანელი ბურჰანეთინ დურანი, თავდაცვის მრეწველობის ხელმძღვანელი ჰალუქ გორგიუნი და პრეზიდენტის აპარატის უფროსი ჰასან დოღანი.
შთო და თურქეთი
2001 წელს ჩინეთის, რუსეთისა და ცენტრალური აზიის ქვეყნების მიერ დაარსებული შანხაის თანამშრომლობის ორგანიზაცია რეგიონული უსაფრთხოების, ეკონომიკური თანამშრომლობისა და ტერორიზმთან ბრძოლაზეა ორიენტირებული.
სრულუფლებიანი წევრები არიან რუსეთი, ბელარუსი, ჩინეთი, ინდოეთი, ირანი, ყაზახეთი, ყირგიზეთი, პაკისტანი, ტაჯიკეთი და უზბეკეთი. ორგანიზაციამ 2017 წელს ინდოეთისა და პაკისტანის, 2023 წელს ირანის და 2024 წელს ბელარუსის გაწევრიანებით ოთხი ახალი წევრი მიიღო.
თურქეთს 2012 წლიდან შანხაის თანამშრომლობის ორგანიზაციაში დიალოგის პარტნიორის სტატუსი აქვს. ამ პოზიციის მქონე პირველი და ერთადერთი ნატოს წევრი ქვეყანა თურქეთის ეს ნაბიჯი ანკარის დასავლეთთან ალიანსური ურთიერთობების შენარჩუნების პარალელურად ევრაზიის რეგიონთან უფრო მჭიდრო კავშირების დამყარების სურვილს ასახავს.
პრეზიდენტ ერდოღანის ხელმძღვანელობით, თურქეთმა 2017 წელს შთო-ს ენერგეტიკული კლუბის თავმჯდომარეობით და ჩინეთთან და რუსეთთან ვაჭრობის გაზრდით ორგანიზაციასთან ურთიერთობები გააძლიერა.
შანხაის თანამშრომლობის ორგანიზაციის სამიტი, რომელიც ორშაბათამდე საპორტო ქალაქ ტიანძინში გაგრძელდება, მეორე მსოფლიო ომის დასრულების 80 წლისთავთან დაკავშირებით დედაქალაქ პეკინში დაგეგმილ მასშტაბურ სამხედრო აღლუმამდე რამდენიმე დღით ადრე გაიმართება.