ᲗᲣᲠᲥᲔᲗᲘ
2 მინიმალური კითხვა
თურქეთი საოკუპაციო ძალებზე გამარჯვების 103-ე წლისთავს აღნიშნავს
თურქი ხალხი 30 აგვისტოს ზეიმობს გამარჯვების დღეს, რომელიც 1922 წელს მუსტაფა ქემალ ათათურქის ხელმძღვანელობით მოიპოვა და ანატოლიაში მის სუვერენიტეტსა და არსებობას მუდმივი ხასიათი მისცა.
თურქეთი საოკუპაციო ძალებზე გამარჯვების 103-ე წლისთავს აღნიშნავს
თურქულმა ჯარებმა დაამარცხეს ბერძნული დივიზიები და დაასრულეს ანატოლიის უცხოური ოკუპაცია / AA
30 აგვისტო 2025

თურქეთი 1922 წელს დუმლუპინარის ბრძოლაში ბერძნული არმიის წინააღმდეგ მოპოვებული გამარჯვების 103-ე წლისთავს აღნიშნავს. ეს გამარჯვება დამოუკიდებლობის ომის (Kurtuluş Savaşı) გარდამტეხ მომენტად ითვლება.

თურქეთის რესპუბლიკის დამფუძნებლის, მუსტაფა ქემალ ათათურქის ხელმძღვანელობით, სამხედრო ოპერაცია, რომელიც დიდი შეტევის (Büyük Taarruz) ნაწილი იყო, 1922 წლის 26 აგვისტოს დაიწყო და 18 სექტემბერს დასრულდა, საბოლოოდ განამტკიცა თურქეთის დამოუკიდებლობა.

ისტორიკოსები ხაზს უსვამენ, რომ ათათურქის მეთაურობით მოპოვებული ეს გამარჯვება თურქეთის მიერ საკუთარი ბედის განსაზღვრის მტკიცე გადაწყვეტილებას და ანატოლიაში მის მუდმივ არსებობას ადასტურებს.

თურქეთის რესპუბლიკის პრეზიდენტმა რეჯეფ თაიფ ერდოღანმა მიულოცა ხალხს გამარჯვების დღე და აღნიშნა, რომ ეს არა მხოლოდ სამხედრო გამარჯვებაა, არამედ "ჩვენი ერის ხელახალი აღორძინების, არსებობისთვის ბრძოლისა და მარადიული დამოუკიდებლობის დადასტურებაა".

ერდოღანმა განაცხადა: "ჩვენი დღევანდელი ამოცანაა, 30 აგვისტოს ანთებული თავისუფლების ჩირაღდანი ერთიანობითა და სოლიდარობით უფრო ძლიერ მომავალში გადავიტანოთ".

თურქეთის ისტორიის ინსტიტუტის ხელმძღვანელმა იუქსელ ოზგენმა ეს გამარჯვება 1071 წლის მალაზგირთის ბრძოლას შეადარა და აღნიშნა, რომ ეს გამარჯვება თურქი ხალხის მიერ ანატოლიის მიწებზე ფესვების გადგმის დეკლარირება იყო.

ოზგენმა განაცხადა: "როგორც მალაზგირთის ბრძოლამ გაგვიღო ამ გეოგრაფიის კარი, ახალი ჰორიზონტი და ახალი ცივილიზაციის აშენების შესაძლებლობა მოგვცა, ასევე დიდმა შეტევამ და 30 აგვისტოს გამარჯვებებმა მთელ მსოფლიოს გამოუცხადა, რომ თურქები ანატოლიაში მუდმივად ვრჩებით და ეს ჩვენი ნება სამუდამოდ გაგრძელდება."

რეკომენდებული

ოზგენმა თქვა: "[...] დიდმა შეტევამ დახია ის სამოსი, რომელიც იმპერიალისტურ ძალებს სურდათ თურქებისთვის ჩაეცმიათ. ეს არის დარტყმა იმ მენტალიტეტზე, რომელსაც თურქების ევროპიდან და შემდეგ ანატოლიიდან ცენტრალურ აზიაში გაგზავნა სურდა."

ოკუპაციის დასასრული

ოსმალეთის იმპერიის პირველ მსოფლიო ომში დამარცხების შემდეგ, ანტანტის სახელმწიფოებმა ქვეყნის ტერიტორიები დაიპყრეს. ამან გამოიწვია ეროვნული მასშტაბის გადამწყვეტი წინააღმდეგობა, რომელიც ცნობილია როგორც დამოუკიდებლობის ომი.

თურქმა ჯარისკაცებმა, ათათურქის მეთაურობით, ანატოლიაში უცხოური კონტროლი გაანადგურეს.

1922 წლის 30 აგვისტოს ქუთაჰიის დასავლეთით მდებარე დუმლუპინარში მომხდარმა ამ გადამწყვეტმა ბრძოლამ, ბერძნული ძალების დამარცხებით, თურქეთ-საბერძნეთის ომი თურქეთის სასარგებლოდ შეუქცევადად შეცვალა.

1922 წლის ბოლოსთვის უცხოური ძალები ქვეყნიდან გავიდნენ და მომდევნო წელს თურქეთის რესპუბლიკის გამოცხადებისთვის საფუძველი მომზადდა.

დღეს პრეზიდენტი რეჯეფ თაიფ ერდოღანი მაღალი რანგის მინისტრებთან და გენერლებთან ერთად ანკარაში მდებარე ანითქაბირში ათათურქის მავზოლეუმს გვირგვინით შეამკობს.

აღმოაჩინეთ
კარნი ტრამპთან კრიტიკული მოლაპარაკებებისთვის ვაშინგტონში ჩადის
ევროკავშირში სირიელთა თავშესაფრის მოთხოვნებმა ათწლეულის ყველაზე დაბალ ნიშნულს მიაღწია
უკრაინის დრონების თავდასხმამ რუსეთში საჰაერო მიმოსვლა შეაფერხა
ტრამპის ახალი ელჩი: თურქეთ-აშშ-ის ალიანსი დამსახურებულ დონეზე უნდა ამაღლდეს
საფრანგეთი სირიის პრეზიდენტ ალ-შარას უმასპინძლებს
რუმინელი მარჩელ ჩოლაკუ პრემიერ-მინისტრის თანამდებობიდან გადადგა
ტრამპმა განაცხადა, რომ თუ შეთანხმება ვერ შედგება, TikTok-ისთვის დაწესებულ ვადას გაახანგრძლივებს
ინდოეთმა ქაშმირის კაშხლებზე „წყალსაცავების გამორეცხვა“ დაიწყო
პაკისტანმა ინდოეთთან დაძაბულობის ფონზე მე-2 სარაკეტო გამოცდით სამხედრო ძალის დემონსტრირება მოახდინა
პერუში ოქროს მაღაროდან გატაცებული 13 მუშა გარდაცვლილი იპოვეს
ტრამპმა გრენლანდიის ხელში ჩასაგდებად სამხედრო ინტერვენცია არ გამორიცხა
ისრაელის კაბინეტმა ღაზაში თავდასხმების გაფართოება დაამტკიცა
Microsoft-მა 22-წლიანი ისტორიის მქონე Skype-ის დახურვის გადაწყვეტილება მიიღო
ირანის უმაღლესი დიპლომატი ინდოეთთან დაძაბულობის განმუხტვის მიზნით პაკისტანს ეწვია
ჩინეთი ღიაა აშშ-სთან სავაჭრო მოლაპარაკებებისთვის, თუმცა ტარიფების გაუქმებას დაჟინებით მოითხოვს
ეწვიეთ TRT Global-ს. გაგვიზიარეთ თქვენი მოსაზრება!
Contact us