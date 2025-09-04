პალესტინის წინააღმდეგობის ჯგუფმა ჰამასმა განაცხადა, რომ გასულ თვეს შუამავლების მიერ შეთავაზებულ წინადადებას და ასევე, ღაზის მართვისთვის ტექნოკრატებისგან შემდგარი დამოუკიდებელი ეროვნული ადმინისტრაციის შექმნას დათანხმდა. ისრაელის პასუხი ამ წინადადებაზე ამ დრომდე უცნობია.
ჰამასის განცხადებაში ნათქვამია: "ჰამასი კვლავ ელოდება ისრაელის პასუხს 18 აგვისტოს შუამავლების მიერ შეთავაზებულ წინადადებაზე, რომელიც ჩვენ მიერ მიღებულია".
განცხადებაში ხაზგასმულია, რომ ისინი მზად არიან ყოვლისმომცველი შეთანხმებისთვის, რომელიც ითვალისწინებს ისრაელის ციხეებში მყოფი პალესტინელი პატიმრების გარკვეული რაოდენობის გათავისუფლებას ყველა ისრაელელი ტყვის გათავისუფლების სანაცვლოდ.
გეგმა ასევე მოიცავს ღაზაში გენოციდის დასრულებას, ისრაელის ძალების სრულ გაყვანას, სასიცოცხლო დახმარების გატარების უზრუნველსაყოფად სასაზღვრო პუნქტების ხელახლა გახსნას და რეკონსტრუქციის პროცესის დაწყებას.
ჰამასმა აღნიშნა, რომ ტექნოკრატებისგან შემდგარი მმართველობის მიღებით, ის ცდილობს უპასუხოს კითხვას, თუ ვინ იქნება პასუხისმგებელი ომის შემდგომ ღაზაზე, რასაც ისრაელის ოფიციალური პირები "მომდევნო დღეს" უწოდებენ. ისრაელი ამ კითხვას ღაზაში ხოცვა-ჟლეტის გაგრძელების საბაბად იყენებდა.
ეს განცხადება ისრაელის მედიაში გავრცელებული ინფორმაციის შემდეგ გაკეთდა, რომ პრემიერ-მინისტრმა ბენიამინ ნეთანიაჰუმ საერთაშორისო სისხლის სამართლის სასამართლოს მიერ მის წინააღმდეგ გამოცემული დაპატიმრების ორდერის მიუხედავად, უარი თქვა ნაწილობრივი შეთანხმების ძიებაზე და ახლა ყოვლისმომცველ შეთანხმებას ითხოვს.
აშშ-ის პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა ოთხშაბათს განაცხადა: "ღაზაში დაკავებული ყველა ისრაელელი ჯარისკაცი უნდა გათავისუფლდეს".
ჰამასი და ფათჰი გასული წლის დეკემბერში კაიროში გამართულ მოლაპარაკებებზე შეთანხმდნენ კომიტეტის შექმნაზე, რომელიც ღაზის მართვას განახორციელებდა. თუმცა, პალესტინის ხელისუფლებამ უარი თქვა ამ შეთანხმებაზე და მოითხოვა, რომ რეგიონის მართვა პირადად თავად უნდა განეხორციელებინა.
ღაზაში ხოცვა-ჟლეტამ რეგიონის დიდი ნაწილი ნანგრევებად აქცია.
ისრაელის თავდასხმებმა, რომელიც თითქმის ორი წელია გრძელდება, 63 000-ზე მეტი პალესტინელი იმსხვერპლა, მოსახლეობის დიდი ნაწილი გადაასახლა და რეგიონი შიმშილის ზღვარზე მიიყვანა.
ჰამასმა განაცხადა, რომ აგრძელებს ერთგულებას "ტექნოკრატებისგან შემდგარი დამოუკიდებელი ეროვნული ადმინისტრაციისადმი", რომელმაც დაუყოვნებლივ უნდა იკისროს პასუხისმგებლობა მთავრობის ყველა სექტორში.