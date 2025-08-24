პალესტინელ ჟურნალისტთა სინდიკატმა განაცხადა, რომ ისრაელის ძალებმა ღაზის ჩრდილოეთ ნაწილში პალესტინელი ჟურნალისტი მოკლეს. არასამთავრობო ორგანიზაციის შაბათის განცხადებაში ნათქვამია, რომ ოფიციალური პალესტინის ტელევიზიის ოპერატორი, ხალედ ალ-მადჰუნი, ზიკიმის რაიონში ისრაელის მიერ გახსნილი ცეცხლის შედეგად დაიღუპა.
ალ-მადჰუნი შემთხვევის დროს აშუქებდა ამბებს ტერიტორიიდან, სადაც პალესტინელები ჰუმანიტარული დახმარების მოლოდინში იყვნენ შეკრებილი.
სინდიკატმა მკვლელობა დაგმო, როგორც პალესტინური ხმის ჩახშობის მიზნით წარმოებული „სისტემური კამპანიის“ ნაწილი და ხაზგასმით აღნიშნა, რომ ღაზაში მომუშავე ჟურნალისტები „საფრთხეების მიუხედავად“ აგრძელებენ თავიანთი მოვალეობის შესრულებას.
ანკლავის სამთავრობო მედია ოფისის ცნობით, ალ-მადჰუნის გარდაცვალებით, 2023 წლის ოქტომბრიდან ღაზაში მოკლული პალესტინელი ჟურნალისტების რიცხვი 240-მდე გაიზარდა.
ყველაზე სასიკვდილო ომი ჟურნალისტებისთვის
ამ თვის დასაწყისში, ისრაელმა ღაზის ალ-შიფას საავადმყოფოს მახლობლად მდებარე კარავზე თავდასხმისას ექვსი ჟურნალისტი მოკლა. დაღუპულთაგან ხუთი „ალ-ჯაზირას“ თანამშრომელი იყო.
ღაზაში მომუშავე ჟურნალისტები, საერთაშორისო გაფრთხილებების მიუხედავად, მუდმივად ხდებიან ისრაელის თავდასხმების, დაპატიმრებებისა და მუქარის სამიზნე. დამკვირვებლების აზრით, ეს ქმედებები ომის გაშუქების შეფერხების მცდელობაა.
2023 წლის ოქტომბრიდან ისრაელმა ღაზაში 62 600-ზე მეტი პალესტინელი მოკლა, რომელთა უმეტესობა ქალი და ბავშვია. ისრაელის ომმა გაანადგურა ანკლავი, რომელიც შიმშილის ზღვარზეა.
გასული წლის ნოემბერში, სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლომ (ICC) პრემიერ-მინისტრ ბენიამინ ნეთანიაჰუსა და თავდაცვის ყოფილ მინისტრ იოავ გალანტზე ღაზაში ჩადენილი ომის დანაშაულებისა და კაცობრიობის წინააღმდეგ მიმართული დანაშაულებისთვის დაკავების ორდერები გასცა. ისრაელი ასევე მართლმსაჯულების საერთაშორისო სასამართლოში (ICJ) გენოციდის ბრალდებით მიმდინარე საქმის წინაშე დგას.