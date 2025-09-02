მსოფლიოს წამყვანი გენოციდის ექსპერტთა ასოციაციის პრეზიდენტმა ორშაბათს განაცხადა, რომ მიღებულია რეზოლუცია, რომელიც ადასტურებს, რომ ისრაელის მიერ ღაზაში გენოციდის ჩადენისთვის აუცილებელი სამართლებრივი კრიტერიუმები დაკმაყოფილებულია.
500-კაციანი საერთაშორისო გენოციდის ექსპერტთა ასოციაციის წევრთა 86%-მა, ვინც მონაწილეობა მიიღო კენჭისყრაში, მხარი დაუჭირა რეზოლუციას, რომელიც აცხადებდა, რომ „ისრაელის პოლიტიკა და ქმედებები ღაზაში აკმაყოფილებს გენოციდის სამართლებრივ განმარტებას, როგორც ეს განსაზღვრულია გაეროს კონვენციის (1948) II მუხლში გენოციდის დანაშაულის პრევენციისა და დასჯის შესახებ“.
გენოციდის ექსპერტთა ასოციაციამ, რომელიც დაარსდა 1994 წელს, მიიღო ცხრა რეზოლუცია, რომელიც ისტორიულ ან მიმდინარე მოვლენებს გენოციდად აღიარებს.
ისრაელის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ამ საკითხზე ჯერ არ უპასუხია.
ისრაელმა ღაზაში ოპერაცია დაიწყო მას შემდეგ, რაც პალესტინის წინააღმდეგობის ჯგუფმა ჰამასმა 2023 წლის ოქტომბერში მის ტერიტორიაზე თავდასხმა განახორციელა. ისრაელის ოფიციალური პირების განცხადებით, ჰამასის თავდასხმის შედეგად სულ მცირე 1200 ადამიანი დაიღუპა და დაახლოებით 250 ადამიანი ტყვედ აიყვანეს.
მას შემდეგ ისრაელის სამხედრო ოპერაციებმა 63 000-ზე მეტი პალესტინელი მოკლა, რეგიონის შენობების უმეტესობა განადგურდა ან დაზიანდა, ხოლო ღაზას თითქმის მთელი მოსახლეობა იძულებული გახდა, სახლებიდან სულ მცირე ერთხელ მაინც გადასულიყო.
გარდა ამისა, გაეროს მიერ მხარდაჭერილმა გლობალურმა შიმშილის მონიტორინგის სააგენტომ პარასკევს განაცხადა, რომ ღაზას ქალაქი და მიმდებარე ტერიტორიები ოფიციალურად შიმშილობს და ეს მდგომარეობა, სავარაუდოდ, გავრცელდება.
ინტეგრირებული სურსათის უსაფრთხოების ფაზის კლასიფიკაციის (IPC) სისტემამ განაცხადა, რომ ღაზაში დაახლოებით 514 000 პალესტინელი, რაც მოსახლეობის დაახლოებით მეოთხედია, შიმშილობს და ეს რიცხვი სექტემბრის ბოლოსთვის 641 000-მდე გაიზრდება.