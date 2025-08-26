ᲛᲡᲝᲤᲚᲘᲝ
1 მინიმალური კითხვა
კატარი: ღაზის ცეცხლის შეწყვეტის წინადადებაზე ისრაელისგან პასუხი ჯერ არ არის
საგარეო საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენელმა განაცხადა, რომ ისრაელისგან ოფიციალური პასუხი არ მიუღიათ წინადადების ან რაიმე ალტერნატივის მიღებასთან ან უარყოფასთან დაკავშირებით.
კატარი: ღაზის ცეცხლის შეწყვეტის წინადადებაზე ისრაელისგან პასუხი ჯერ არ არის
/ AA
26 აგვისტო 2025

კატარმა განაცხადა, რომ ისრაელმა ჯერ არ უპასუხა ჰამასის მიერ მიღებულ ღაზის ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ ბოლო წინადადებას.

კატარის საგარეო საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენელმა, მაჯიდ ალ-ანსარიმ, სამშაბათს, ტელევიზია „ალ ჯაზირას“ ეთერში განაცხადა: „ჩვენ ყველა მხარესთან კონტაქტში ვართ ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ შეთანხმების მისაღწევად, მაგრამ ისრაელისგან ოფიციალური პასუხი არ ყოფილა - არც მიღება, არც უარყოფა და არც ალტერნატიული წინადადება“.

რეკომენდებული

ანსარიმ განაცხადა, რომ ღაზის სექტორის შუამავლები ყოველდღიურად არიან კონტაქტში ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ შეთანხმების მისაღწევად.

„ჩვენ ხაზს ვუსვამთ, რომ ისრაელმა უნდა უპასუხოს და სერიოზულად ჩაერთოს პროცესში“, - თქვა ანსარიმ და დასძინა: „ჩვენ ველოდებით ისრაელის ოფიციალურ პასუხს წინადადებაზე“.

აღმოაჩინეთ
კარნი ტრამპთან კრიტიკული მოლაპარაკებებისთვის ვაშინგტონში ჩადის
ევროკავშირში სირიელთა თავშესაფრის მოთხოვნებმა ათწლეულის ყველაზე დაბალ ნიშნულს მიაღწია
უკრაინის დრონების თავდასხმამ რუსეთში საჰაერო მიმოსვლა შეაფერხა
ტრამპის ახალი ელჩი: თურქეთ-აშშ-ის ალიანსი დამსახურებულ დონეზე უნდა ამაღლდეს
საფრანგეთი სირიის პრეზიდენტ ალ-შარას უმასპინძლებს
რუმინელი მარჩელ ჩოლაკუ პრემიერ-მინისტრის თანამდებობიდან გადადგა
ტრამპმა განაცხადა, რომ თუ შეთანხმება ვერ შედგება, TikTok-ისთვის დაწესებულ ვადას გაახანგრძლივებს
ინდოეთმა ქაშმირის კაშხლებზე „წყალსაცავების გამორეცხვა“ დაიწყო
პაკისტანმა ინდოეთთან დაძაბულობის ფონზე მე-2 სარაკეტო გამოცდით სამხედრო ძალის დემონსტრირება მოახდინა
პერუში ოქროს მაღაროდან გატაცებული 13 მუშა გარდაცვლილი იპოვეს
ტრამპმა გრენლანდიის ხელში ჩასაგდებად სამხედრო ინტერვენცია არ გამორიცხა
ისრაელის კაბინეტმა ღაზაში თავდასხმების გაფართოება დაამტკიცა
Microsoft-მა 22-წლიანი ისტორიის მქონე Skype-ის დახურვის გადაწყვეტილება მიიღო
ირანის უმაღლესი დიპლომატი ინდოეთთან დაძაბულობის განმუხტვის მიზნით პაკისტანს ეწვია
ჩინეთი ღიაა აშშ-სთან სავაჭრო მოლაპარაკებებისთვის, თუმცა ტარიფების გაუქმებას დაჟინებით მოითხოვს
ეწვიეთ TRT Global-ს. გაგვიზიარეთ თქვენი მოსაზრება!
Contact us