26 აგვისტო 2025
კატარმა განაცხადა, რომ ისრაელმა ჯერ არ უპასუხა ჰამასის მიერ მიღებულ ღაზის ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ ბოლო წინადადებას.
კატარის საგარეო საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენელმა, მაჯიდ ალ-ანსარიმ, სამშაბათს, ტელევიზია „ალ ჯაზირას“ ეთერში განაცხადა: „ჩვენ ყველა მხარესთან კონტაქტში ვართ ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ შეთანხმების მისაღწევად, მაგრამ ისრაელისგან ოფიციალური პასუხი არ ყოფილა - არც მიღება, არც უარყოფა და არც ალტერნატიული წინადადება“.
რეკომენდებული
ანსარიმ განაცხადა, რომ ღაზის სექტორის შუამავლები ყოველდღიურად არიან კონტაქტში ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ შეთანხმების მისაღწევად.
„ჩვენ ხაზს ვუსვამთ, რომ ისრაელმა უნდა უპასუხოს და სერიოზულად ჩაერთოს პროცესში“, - თქვა ანსარიმ და დასძინა: „ჩვენ ველოდებით ისრაელის ოფიციალურ პასუხს წინადადებაზე“.