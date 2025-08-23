ᲗᲣᲠᲥᲔᲗᲘ
1 მინიმალური კითხვა
თურქეთმა წარმატებით გამოსცადა ზებგერითი სამიზნე უპილოტო საფრენი აპარატების სისტემა „შიმშექი“
თურქეთის აეროკოსმოსური ინდუსტრიის მიერ შემუშავებულმა საფრენმა აპარატმა, თავდაცვის სფეროს მაღალჩინოსნის განცხადებით, შეიძინა როგორც სამიზნე თვითმფრინავად, ასევე კამიკაძე თავდასხმებისთვის გამოყენების შესაძლებლობა.
თურქეთმა წარმატებით გამოსცადა ზებგერითი სამიზნე უპილოტო საფრენი აპარატების სისტემა „შიმშექი“
/ Other
23 აგვისტო 2025

თურქულმა თავდაცვის სისტემამ, ზებგერითმა სამიზნე უპილოტო საფრენმა აპარატმა „შიმშექმა“, წარმატებით გაიარა გამოცდა.

თურქეთის თავდაცვის მრეწველობის სააგენტოს ხელმძღვანელმა, ჰალუქ გორგუნმა, თურქულ სოციალურ მედია პლატფორმა NSosyal-ზე განაცხადა, რომ ზებგერითმა უპილოტო საფრენმა აპარატმა „შიმშექმა“ პირველად განახორციელა მიწიდან აფრენა რაკეტის გამაძლიერებელი ასაფრენი სისტემით (RATO) და შეიძინა როგორც საწვრთნელი სამიზნე თვითმფრინავის, ასევე კამიკაძე მისიების შესრულების უნარი.

თავის პოსტში გორგუნმა აღნიშნა: „ჩვენმა თავდაცვის მრეწველობამ თავის არსენალს კიდევ ერთი კრიტიკულად მნიშვნელოვანი შესაძლებლობა შემატა“.

რეკომენდებული

„ეს ნაბიჯი სრულად ეროვნული რესურსებით შემუშავებული ტექნოლოგიების კონკრეტული დემონსტრირებაა, რაც ზრდის თურქეთის ოპერატიულ მოქნილობას და აძლიერებს მის შემაკავებელ ძალას,“ - განაცხადა გორგუნმა და დაამატა: „ჩვენ ვაგრძელებთ სვლას მომავლის თავდაცვითი საჭიროებებისთვის ინოვაციური გადაწყვეტილებების შექმნის მტკიცე გადაწყვეტილებით“.

გორგუნმა ასევე მადლობა გადაუხადა „შიმშექის“ შემქმნელ  თურქეთის ავიაკოსმოსური მრეწველობის კომპანიას, TUSAŞ-ს.

აღმოაჩინეთ
კარნი ტრამპთან კრიტიკული მოლაპარაკებებისთვის ვაშინგტონში ჩადის
ევროკავშირში სირიელთა თავშესაფრის მოთხოვნებმა ათწლეულის ყველაზე დაბალ ნიშნულს მიაღწია
უკრაინის დრონების თავდასხმამ რუსეთში საჰაერო მიმოსვლა შეაფერხა
ტრამპის ახალი ელჩი: თურქეთ-აშშ-ის ალიანსი დამსახურებულ დონეზე უნდა ამაღლდეს
საფრანგეთი სირიის პრეზიდენტ ალ-შარას უმასპინძლებს
რუმინელი მარჩელ ჩოლაკუ პრემიერ-მინისტრის თანამდებობიდან გადადგა
ტრამპმა განაცხადა, რომ თუ შეთანხმება ვერ შედგება, TikTok-ისთვის დაწესებულ ვადას გაახანგრძლივებს
ინდოეთმა ქაშმირის კაშხლებზე „წყალსაცავების გამორეცხვა“ დაიწყო
პაკისტანმა ინდოეთთან დაძაბულობის ფონზე მე-2 სარაკეტო გამოცდით სამხედრო ძალის დემონსტრირება მოახდინა
პერუში ოქროს მაღაროდან გატაცებული 13 მუშა გარდაცვლილი იპოვეს
ტრამპმა გრენლანდიის ხელში ჩასაგდებად სამხედრო ინტერვენცია არ გამორიცხა
ისრაელის კაბინეტმა ღაზაში თავდასხმების გაფართოება დაამტკიცა
Microsoft-მა 22-წლიანი ისტორიის მქონე Skype-ის დახურვის გადაწყვეტილება მიიღო
ირანის უმაღლესი დიპლომატი ინდოეთთან დაძაბულობის განმუხტვის მიზნით პაკისტანს ეწვია
ჩინეთი ღიაა აშშ-სთან სავაჭრო მოლაპარაკებებისთვის, თუმცა ტარიფების გაუქმებას დაჟინებით მოითხოვს
ეწვიეთ TRT Global-ს. გაგვიზიარეთ თქვენი მოსაზრება!
Contact us