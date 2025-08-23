თურქულმა თავდაცვის სისტემამ, ზებგერითმა სამიზნე უპილოტო საფრენმა აპარატმა „შიმშექმა“, წარმატებით გაიარა გამოცდა.
თურქეთის თავდაცვის მრეწველობის სააგენტოს ხელმძღვანელმა, ჰალუქ გორგუნმა, თურქულ სოციალურ მედია პლატფორმა NSosyal-ზე განაცხადა, რომ ზებგერითმა უპილოტო საფრენმა აპარატმა „შიმშექმა“ პირველად განახორციელა მიწიდან აფრენა რაკეტის გამაძლიერებელი ასაფრენი სისტემით (RATO) და შეიძინა როგორც საწვრთნელი სამიზნე თვითმფრინავის, ასევე კამიკაძე მისიების შესრულების უნარი.
თავის პოსტში გორგუნმა აღნიშნა: „ჩვენმა თავდაცვის მრეწველობამ თავის არსენალს კიდევ ერთი კრიტიკულად მნიშვნელოვანი შესაძლებლობა შემატა“.
„ეს ნაბიჯი სრულად ეროვნული რესურსებით შემუშავებული ტექნოლოგიების კონკრეტული დემონსტრირებაა, რაც ზრდის თურქეთის ოპერატიულ მოქნილობას და აძლიერებს მის შემაკავებელ ძალას,“ - განაცხადა გორგუნმა და დაამატა: „ჩვენ ვაგრძელებთ სვლას მომავლის თავდაცვითი საჭიროებებისთვის ინოვაციური გადაწყვეტილებების შექმნის მტკიცე გადაწყვეტილებით“.
გორგუნმა ასევე მადლობა გადაუხადა „შიმშექის“ შემქმნელ თურქეთის ავიაკოსმოსური მრეწველობის კომპანიას, TUSAŞ-ს.