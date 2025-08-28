თურქეთის მთავრობამ ხუთშაბათს გაკეთებულ განცხადებაში, კიდევ ერთხელ დაადასტურა ცენტრალიზებული სირიის სახელმწიფოს მხარდაჭერა და პირობა დადო, რომ მხარს დაუჭერს დამასკოს ადმინისტრაციის მიერ გადადგმულ ყველა ნაბიჯს ტერიტორიული მთლიანობის შესანარჩუნებლად.
თურქეთის ეროვნული თავდაცვის სამინისტრომ განაცხადა, რომ სირიის სტაბილურობა პირდაპირ კავშირშია თურქეთის უსაფრთხოებასთან და ამ მიმართულებით გადადგმული ყველა ნაბიჯი ხელს უწყობს რეგიონულ მშვიდობას.
სამინისტროს წარმომადგენლებმა ყოველკვირეულ პრესკონფერენციაზე განაცხადეს: "თურქეთს სჯერა, რომ სირია სტაბილურობას მიაღწევს ცენტრალიზებული მმართველობის მოდელით, რომელიც დაიცავს სირიის ტერიტორიულ მთლიანობასა და სუვერენიტეტს და ხელს შეუშლის სეპარატისტული ელემენტების გაძლიერებას".
სამხედრო დახმარება
სამინისტრომ აღნიშნა, რომ 13 აგვისტოს სირიასთან გაფორმებული ურთიერთგაგების მემორანდუმის ფარგლებში, სირიის შეიარაღებული ძალების შესაძლებლობების გაზრდის მიზნით, ტრენინგები და საკონსულტაციო საქმიანობა გრძელდება.
"ამ კონტექსტში, სირიის მოთხოვნების შესაბამისად, დაგეგმილი სასწავლო ცენტრების შექმნისთვის საჭირო მხარდაჭერა იქნება უზრუნველყოფილი", - განაცხადა თავდაცვის სამინისტრომ და დასძინა: "თურქეთი მხარს დაუჭერს სირიის მთავრობის მიერ ერთიანობისა და მთლიანობის შესანარჩუნებლად გადადგმულ ყველა ზომას".
ქვეყანაში მომხდარი რელიგიური დაპირისპირებების ფონზე, სირიამ თურქეთს თავდაცვისუნარიანობის გაძლიერებისთვის დახმარება სთხოვა.
თურქეთმა 13 აგვისტოს გაფორმებული თავდაცვის შეთანხმების ფარგლებში, სირიისთვის იარაღის, სამხედრო წვრთნების, აღჭურვილობისა და ლოგისტიკური მხარდაჭერის მიწოდებაზე თანხმობა განაცხადა.
შეთანხმების თანახმად, თურქეთი გაუზიარებს ინფორმაციასა და გამოცდილებას, უზრუნველყოფს სამხედრო აღჭურვილობას, შეიარაღების სისტემებსა და ლოგისტიკურ მასალებს, რაც ხელს შეუწყობს ქვეყნის შესაძლებლობების გაძლიერებას. თურქეთის თავდაცვის სამინისტროს წარმომადგენლებმა ეს ინფორმაცია ანონიმურობის დაცვის პირობით გაავრცელეს.
წყაროებმა დასძინეს, რომ თურქეთი აგრძელებს მტკიცე პოზიციას სირიის ტერიტორიული მთლიანობის დაცვის, სტაბილურობის უზრუნველყოფისა და ტერორისტულ ორგანიზაციებთან ბრძოლის საკითხებში.
ისრაელის მიერ „რეგიონული მშვიდობისა და სტაბილურობის მიზანში ამოღება“
თავდაცვის სამინისტროს პრესსპიკერმა ზაქი აქთურქმა პრესასთან საუბრისას განაცხადა, რომ ისრაელი აგრძელებს რეგიონში მშვიდობასა და სტაბილურობაზე თავხედურ თავდასხმებს.
აქთურქმა აღნიშნა, რომ ღაზაში პალესტინელი ხალხის გადარჩენისთვის ბრძოლა შიმშილის პირას დღითიდღე უფრო აუტანელი ხდება და ისრაელის ძალები განაგრძობენ ხოცვა-ჟლეტას, მიზანმიმართულად უსწორდებიან უდანაშაულო მშვიდობიან მოსახლეობასა და ჟურნალისტებს.
აქთურქმა თქვა: "დამოუკიდებელ ჟურნალისტებზე თავდასხმა მიზნად ისახავს საერთაშორისო საზოგადოებას მომხდარი ხოცვა-ჟლეტისა და ჰუმანიტარული ტრაგედიის დანახვის საშუალება არ მისცეს. ისრაელის მიერ ჩადენილი ომის დანაშაულები და საერთაშორისო დარღვევები დაუსჯელი რჩება, რაც კიდევ უფრო ამყარებს მის თავხედურ და ძალადობრივ ქცევებს".
მსგავსი ქმედებების ფონზე, აქთურქმა განაცხადა, რომ ღაზაში მუდმივი ცეცხლის შეწყვეტის უზრუნველყოფა, ჰუმანიტარული დახმარების დერეფნების შეუფერხებლად გახსნა და პასუხისმგებელი პირების პასუხისგებაში მიცემა საერთაშორისო საზოგადოების ძირითადი ვალდებულებები უნდა გახდეს. "ისრაელის თავდასხმები სირიაში, ლიბანსა და იემენში ასევე ძირს უთხრის ჩვენი რეგიონის უსაფრთხოებასა და სტაბილურობას", - დასძინა მან.
აქთურქმა თქვა: "რეგიონული მშვიდობისა და სტაბილურობის სახელით, ისრაელისთვის აუცილებელია პატივი სცეს ყველა მეზობელი და რეგიონის ქვეყნის ტერიტორიულ მთლიანობასა და სუვერენიტეტს".