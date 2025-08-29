ᲗᲣᲠᲥᲔᲗᲘ
1 მინიმალური კითხვა
ერდოღანი: თურქეთი მზადაა, ხელი შეუწყოს უკრაინასა და რუსეთს შორის მაღალი დონის მოლაპარაკებებს
ერდოღანმა ხაზგასმით აღნიშნა, რომ თურქეთი აგრძელებს ძალისხმევას, რათა უზრუნველყოს, რომ უკრაინაში ომი ხანგრძლივი მშვიდობით დასრულდეს.
ერდოღანი: თურქეთი მზადაა, ხელი შეუწყოს უკრაინასა და რუსეთს შორის მაღალი დონის მოლაპარაკებებს
/ AA Archive
29 აგვისტო 2025

თურქეთისა და უკრაინის პრეზიდენტებმა სატელეფონო საუბარი გამართეს, რომლის დროსაც განიხილეს ორმხრივი ურთიერთობები, უკრაინა-რუსეთის სამშვიდობო პროცესი, რეგიონული და გლობალური საკითხები.

თურქეთის პრეზიდენტმა რეჯეფ თაიფ ერდოღანმა თავის უკრაინელ კოლეგას, ვოლოდიმირ ზელენსკის, განუცხადა, რომ ისინი ყურადღებით აკვირდებიან ალასკასა და ვაშინგტონში გამართულ შეხვედრებს. ეს ინფორმაცია თურქეთის კომუნიკაციების დირექტორატმა ხუთშაბათს თურქულ სოციალურ მედია პლატფორმა NSosyal-ზე გაავრცელა.

ზარი კიევზე რუსეთის თავდასხმიდან რამდენიმე საათში შედგა, რომლის შედეგადაც სულ მცირე 14 მშვიდობიანი მოქალაქე, მათ შორის ბავშვები, დაიღუპა. თავდასხის სამიზნე საცხოვრებელი ტერიტორიები და სხვა სამოქალაქო ინფრასტრუქტურა გახდა და ევროკავშირის ლიდერებისა და დასავლელი მოკავშირეების მხრიდან მკაცრი კრიტიკა დაიმსახურა.

ერდოღანმა ხაზგასმით აღნიშნა, რომ „თურქეთი აგრძელებს ომის ხანგრძლივი მშვიდობით დასრულების მცდელობებს“.

რეკომენდებული

პრეზიდენტმა ასევე განაცხადა, რომ „უკრაინა-რუსეთის ომის სამართლიანი გადაწყვეტა შესაძლებელია და ორ მხარეს შორის მოლაპარაკებები უნდა გაძლიერდეს“ და დასძინა, რომ თურქეთი „მზადაა, ყველაფერი გააკეთოს, რაც შეუძლია, რათა ხელი შეუწყოს მაღალი დონის კონტაქტებს, რაც მშვიდობას გზას გაუხსნის“.

ერდოღანმა ასევე განაცხადა, რომ თურქეთი გააგრძელებს უკრაინის უსაფრთხოების ხელშეწყობას მშვიდობის მიღწევის შემდეგ.

კომუნიკაციების დირექტორატის განცხადების თანახმად, პრეზიდენტმა ასევე მიულოცა უკრაინას დამოუკიდებლობის დღე.

აღმოაჩინეთ
კარნი ტრამპთან კრიტიკული მოლაპარაკებებისთვის ვაშინგტონში ჩადის
ევროკავშირში სირიელთა თავშესაფრის მოთხოვნებმა ათწლეულის ყველაზე დაბალ ნიშნულს მიაღწია
უკრაინის დრონების თავდასხმამ რუსეთში საჰაერო მიმოსვლა შეაფერხა
ტრამპის ახალი ელჩი: თურქეთ-აშშ-ის ალიანსი დამსახურებულ დონეზე უნდა ამაღლდეს
საფრანგეთი სირიის პრეზიდენტ ალ-შარას უმასპინძლებს
რუმინელი მარჩელ ჩოლაკუ პრემიერ-მინისტრის თანამდებობიდან გადადგა
ტრამპმა განაცხადა, რომ თუ შეთანხმება ვერ შედგება, TikTok-ისთვის დაწესებულ ვადას გაახანგრძლივებს
ინდოეთმა ქაშმირის კაშხლებზე „წყალსაცავების გამორეცხვა“ დაიწყო
პაკისტანმა ინდოეთთან დაძაბულობის ფონზე მე-2 სარაკეტო გამოცდით სამხედრო ძალის დემონსტრირება მოახდინა
პერუში ოქროს მაღაროდან გატაცებული 13 მუშა გარდაცვლილი იპოვეს
ტრამპმა გრენლანდიის ხელში ჩასაგდებად სამხედრო ინტერვენცია არ გამორიცხა
ისრაელის კაბინეტმა ღაზაში თავდასხმების გაფართოება დაამტკიცა
Microsoft-მა 22-წლიანი ისტორიის მქონე Skype-ის დახურვის გადაწყვეტილება მიიღო
ირანის უმაღლესი დიპლომატი ინდოეთთან დაძაბულობის განმუხტვის მიზნით პაკისტანს ეწვია
ჩინეთი ღიაა აშშ-სთან სავაჭრო მოლაპარაკებებისთვის, თუმცა ტარიფების გაუქმებას დაჟინებით მოითხოვს
ეწვიეთ TRT Global-ს. გაგვიზიარეთ თქვენი მოსაზრება!
Contact us