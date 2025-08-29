თურქეთისა და უკრაინის პრეზიდენტებმა სატელეფონო საუბარი გამართეს, რომლის დროსაც განიხილეს ორმხრივი ურთიერთობები, უკრაინა-რუსეთის სამშვიდობო პროცესი, რეგიონული და გლობალური საკითხები.
თურქეთის პრეზიდენტმა რეჯეფ თაიფ ერდოღანმა თავის უკრაინელ კოლეგას, ვოლოდიმირ ზელენსკის, განუცხადა, რომ ისინი ყურადღებით აკვირდებიან ალასკასა და ვაშინგტონში გამართულ შეხვედრებს. ეს ინფორმაცია თურქეთის კომუნიკაციების დირექტორატმა ხუთშაბათს თურქულ სოციალურ მედია პლატფორმა NSosyal-ზე გაავრცელა.
ზარი კიევზე რუსეთის თავდასხმიდან რამდენიმე საათში შედგა, რომლის შედეგადაც სულ მცირე 14 მშვიდობიანი მოქალაქე, მათ შორის ბავშვები, დაიღუპა. თავდასხის სამიზნე საცხოვრებელი ტერიტორიები და სხვა სამოქალაქო ინფრასტრუქტურა გახდა და ევროკავშირის ლიდერებისა და დასავლელი მოკავშირეების მხრიდან მკაცრი კრიტიკა დაიმსახურა.
ერდოღანმა ხაზგასმით აღნიშნა, რომ „თურქეთი აგრძელებს ომის ხანგრძლივი მშვიდობით დასრულების მცდელობებს“.
პრეზიდენტმა ასევე განაცხადა, რომ „უკრაინა-რუსეთის ომის სამართლიანი გადაწყვეტა შესაძლებელია და ორ მხარეს შორის მოლაპარაკებები უნდა გაძლიერდეს“ და დასძინა, რომ თურქეთი „მზადაა, ყველაფერი გააკეთოს, რაც შეუძლია, რათა ხელი შეუწყოს მაღალი დონის კონტაქტებს, რაც მშვიდობას გზას გაუხსნის“.
ერდოღანმა ასევე განაცხადა, რომ თურქეთი გააგრძელებს უკრაინის უსაფრთხოების ხელშეწყობას მშვიდობის მიღწევის შემდეგ.
კომუნიკაციების დირექტორატის განცხადების თანახმად, პრეზიდენტმა ასევე მიულოცა უკრაინას დამოუკიდებლობის დღე.