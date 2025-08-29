ᲗᲣᲠᲥᲔᲗᲘ
სტამბოლში საზღვაო თემაზე ორიენტირებული Teknofest-ი დაიწყო
29 აგვისტო 2025

თურქეთის წამყვანი ტექნოლოგიების, ავიაციის და კოსმოსური ფესტივალი Teknofest-ი სტამბოლში დაიწყო. ფესტივალი ქვეყნის საზღვაო ძალასა და ამ სფეროში წარმოებულ სიახლეებს წარმოაჩენს.

"ლურჯი სამშობლოს" სახელწოდებით ცნობილი ოთხდღიანი ღონისძიება ხუთშაბათს სტამბოლის გემთმშენებელი ქარხნის სარდლობაში დაიწყო. სააგენტო "ანადოლუ" ღონისძიების გლობალური საკომუნიკაციო პარტნიორია. მიუხედავად იმისა, რომ ფესტივალი ხუთშაბათს დაიწყო, ის 30-31 აგვისტოს გაიხსნება საზოგადოებისთვის.

პრეზიდენტი რეჯეფ თაიფ ერდოღანის გახსნის დღეს ღონისძიებაზე დასწრებას ელოდებიან.

ღონისძიების ფარგლებში ორგანიზებულ კონკურსებში მონაწილეობს უპილოტო წყალქვეშა სისტემები, წყალქვეშა რაკეტები და ავტონომიური საზღვაო ხომალდები.

თურქეთის სამხედრო-საზღვაო ძალები გამოფენს მის ყველაზე თანამედროვე გემებს, როგორიცაა ამფიბიური თავდასხმის ხომალდი TCG Anadolu, ფრეგატი TCG Istanbul, წყალქვეშა თავდაცვის კორვეტი TCG Burgazada, ფრეგატი TCG Oruçreis, ნაღმმტყორცნი TCG Nusret, წყალქვეშა გემები TCG Sakarya და TCG Hızırreis.

სამხედრო ტექნოლოგიების გარდა, Teknofest Mavi Vatan-ი გთავაზობთ საზღვაო ისტორიისა და კულტურის გამოფენებს, ინტერაქტიულ ვირტუალური რეალობის გამოცდილებებს და უამრავ კონფერენციას.

ღონისძიების შემდეგ, Teknofest-ის ძირითადი ნაწილი 17-21 სექტემბერს სტამბოლის ათათურქის სახელობის აეროპორტში გაიმართება.

