რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა განაცხადა, რომ რუსეთ-ამერიკის შეერთებული შტატების ურთიერთობებში „გვირაბის ბოლოს სინათლეს“ ხედავს და რომ ორი ქვეყანა არქტიკასა და ალასკაზე შესაძლო ერთობლივ პროექტებს განიხილავს.
პარასკევს, ბირთვული კვლევების ცენტრში ვიზიტისას, პუტინმა გამოთქვა ოპტიმიზმი, რომ ურთიერთობები შესაძლოა ბოლო პერიოდის ყველაზე დაბალი წერტილიდან გამოსწორდეს. 15 აგვისტოს აშშ-ის პრეზიდენტ დონალდ ტრამპთან ალასკაზე გამართულ სამიტზე მითითებით, პუტინმა აღნიშნა, რომ მიუხედავად იმისა, რომ მხარეებმა უკრაინის ომის დასრულების შესახებ შეთანხმებას ვერ მიაღწიეს, მათ უფრო ფართო თანამშრომლობის მიმართ ინტერესი გამოხატეს.
„ვფიქრობ, პრეზიდენტ ტრამპის მოსვლით გვირაბის ბოლოს როგორც იქნა სინათლე გამოჩნდა და ალასკაზე ძალიან კარგი, შინაარსიანი და ღია შეხვედრა გვქონდა“, - განაცხადა მან. „შემდგომი ნაბიჯები ახლა ამერიკის შეერთებული შტატების ხელმძღვანელობაზეა დამოკიდებული, მაგრამ მჯერა, რომ ამჟამინდელი პრეზიდენტის, პრეზიდენტ ტრამპის ლიდერული თვისებები ურთიერთობების აღდგენის კარგ გარანტიას წარმოადგენს“, - დაამატა მან.
შესაძლო თანამშრომლობა
პუტინს შესაძლო თანამშრომლობის შესახებ დეტალები არ დაუკონკრეტებია, თუმცა აღნიშნა, რომ რუსეთი არქტიკაში „ძალიან დიდ, უზარმაზარ“ წიაღისეულის მარაგებს ხედავს და შესაძლებლობები ალასკაზეც არსებობს. მან ხაზი გაუსვა რუსული თხევადი ბუნებრივი აირის (LNG) მწარმოებლის, „ნოვატეკის“ საქმიანობას და განაცხადა, რომ ამერიკულ ფირმებსაც შეუძლიათ მასში მონაწილეობის მიღება. „ამერიკელ პარტნიორებთან ერთად ამ სფეროში ერთობლივი მუშაობის შესაძლებლობას განვიხილავთ, არა მხოლოდ ჩვენს არქტიკულ რეგიონში, არამედ ალასკაზეც“, - აღნიშნა მან. „ტექნოლოგიები, რომლებიც დღეს ჩვენ გვაქვს, სხვას არავის გააჩნია და ეს ჩვენი პარტნიორების, მათ შორის ამერიკელების, ინტერესს იწვევს“, - განაცხადა მან.
რუსეთი და აშშ ურთიერთობების ნორმალიზების შემთხვევაში ეკონომიკურ პოტენციალზე მიუთითებენ, განსაკუთრებით ენერგეტიკის განვითარებისა და არქტიკული გადაზიდვების სფეროებში. ამასთანავე, უკრაინის ომის გამო, რომელიც უკვე მეოთხე წელია გრძელდება, ურთიერთობები ცივი ომის შემდგომი პერიოდის ყველაზე დაბალ ნიშნულზე რჩება.
ალასკის სამიტზე ტრამპი და პუტინი ცეცხლის შეწყვეტაზე ვერ შეთანხმდნენ; უკრაინის პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ უარყო მოსკოვის წინადადება, რომელიც ფრონტის ხაზის გაყინვის სანაცვლოდ ჯარების გაყვანას ითვალისწინებდა. მიუხედავად ამისა, ორივე ლიდერმა აღნიშნა, რომ დიალოგის გაგრძელებისთვის მზად არიან.
მოსკოვისთვის, პარასკევის განცხადებები ენერგეტიკული და სავაჭრო შესაძლებლობების პოლიტიკური უთანხმოებებისგან განცალკევების სურვილს ასახავდა და ორ პრეზიდენტს შორის პირადი კავშირების დაახლოების შესაძლებლობისადმი თავდაჯერებულობას აჩვენებდა.
ამასობაში, ტრამპმა პარასკევს განაცხადა, რომ ზელენსკისა და პუტინს შორის სამიტის ორგანიზება „ზეთისა და ძმრის ერთმანეთში არევასავით რთულია“. „ვნახოთ, იმუშავებენ თუ არა პუტინი და ზელენსკი ერთად. ცოტათი ზეთსა და ძმარს ჰგვანან; ცნობილი მიზეზების გამო ერთმანეთთან კარგად ვერ არიან“, - განუცხადა მან ჟურნალისტებს. ტრამპმა ასევე დასძინა, რომ ასეთ შეხვედრაში მონაწილეობის საკითხზე „ვნახოთ“ პასუხი გასცა.