თურქეთის პრეზიდენტმა რეჯეფ თაიფ ერდოღანმა განაცხადა, რომ ჩინეთი აცნობიერებს თურქეთის რეგიონულ მნიშვნელობასა და გავლენას და დასძინა, რომ ანკარა ცდილობს გააუმჯობესოს ურთიერთობები პეკინთან.
ეს განცხადებები ერდოღანმა ჟურნალისტებთან საუბრისას გააკეთა თვითმფრინავში, შანხაის თანამშრომლობის ორგანიზაციის სამიტზე დასწრების შემდეგ, ჩინეთის ქალაქ ტიანძინიდან დაბრუნებისას.
აშშ-ისა და რუსეთის ლიდერებს შორის ალასკაში გამართულ ბოლო სამიტზე საუბრისას, ერდოღანმა აღნიშნა, რომ ეს მოლაპარაკებები გონივრული იყო და თქვა, რომ უკრაინა-რუსეთის ომი მხოლოდ მშვიდობაზე ორიენტირებული დიალოგის გზით შეიძლება დასრულდეს.
ერდოღანმა განაცხადა, რომ ანკარა თავიდანვე ხაზს უსვამდა უკრაინა-რუსეთის ომის მოლაპარაკებების გზით გადაჭრის შესაძლებლობას და დასძინა: „სტამბოლში გამართულმა მოლაპარაკებებმა დაამტკიცა, რომ ეს გზა ღიაა“.
ერდოღანმა ასევე აღნიშნა, რომ რუსეთ-უკრაინის მშვიდობის იმედები „გადაწყვეტაზე ორიენტირებულ მიდგომად და კონკრეტულ შედეგებად“ უნდა გარდაიქმნას, ხაზგასმით აღნიშნა ლიდერების დონეზე ჩართულობის მნიშვნელობა პროცესში.
აზერბაიჯანსა და სომხეთს შორის ხელმოწერილ ბოლო შეთანხმებაზეც შეეხო ერდოღანი და განაცხადა, რომ ზანგეზურის დერეფნის წყალობით, მშვიდობა გაააქტიურებს რეგიონში სახმელეთო და სარკინიგზო ქსელებს, გახსნის სასაზღვრო გადასასვლელებს და დადებითად იმოქმედებს მრავალ სექტორზე, განსაკუთრებით ვაჭრობაზე.