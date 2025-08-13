Financial Times-ში სამშაბათს გამოქვეყნებული ინფორმაციის თანახმად, საფრანგეთმა, გერმანიამ და დიდმა ბრიტანეთმა გაეროს აცნობეს, რომ მზად არიან კვლავ აამოქმედონ სანქციები ირანის წინააღმდეგ, თუ თეირანი არ განაახლებს მოლაპარაკებებს საერთაშორისო საზოგადოებასთან ბირთვული პროგრამის შესახებ.
გამოცემის თანახმად, E3 ჯგუფის საგარეო საქმეთა მინისტრებმა გაეროში გაგზავნილ წერილში გააკეთეს გაფრთხილება, რომ ირანის უმოქმედობის შემთხვევაში სანქციები შეიძლება ამოქმედდეს.
მინისტრებმა წერილში აღნიშნეს: "თუ ირანი 2025 წლის აგვისტოს ბოლომდე არ გამოთქვამს დიპლომატიური გადაწყვეტის მიღწევის სურვილს, ან არ განიხილავს ვადის გაგრძელების შესაძლებლობას, E3-ი მზად იქნება სანქციების ხელახლა ასამოქმედებლად".
აშშ-ის პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა ცალმხრივად დატოვა 2015 წლის ირანის ბირთვული შეთანხმება 2018 წელს, თავისი პირველი ვადის განმავლობაში და ამტკიცებდა, რომ თეირანს არ უნდა ჰქონდეს ბირთვული იარაღი და აღნიშნა, რომ მისი დამცველები ეფექტური იყვნენ.
მეორე მხრივ, ირანი აგრძელებს მტკიცებას, რომ მის ბირთვულ პროგრამას მშვიდობიანი მიზნები აქვს.