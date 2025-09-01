შანხაის თანამშრომლობის ორგანიზაციის (შტო) 25-ე სამიტი ჩინეთის ჩრდილოეთ ქალაქ ტიანძინში, ჩინეთის პრეზიდენტ სი ძინპინის გახსნითი სიტყვით დაიწყო.
ჩინეთის პრეზიდენტმა სი ძინპინმა განაცხადა, რომ მიზნად ისახავს შანხაის თანამშრომლობის ორგანიზაციის ყველა მხარესთან ერთად რეგიონული უსაფრთხოების ფორუმის ახალ დონეზე აყვანას და ახალი გლობალური უსაფრთხოების წესრიგის ხედვა წარმოადგინა.
სამიტის გახსნის სიტყვაში, სი ძინპინმა, რომელმაც ჩინეთის ჩრდილოეთით, ტიანძინში მიმდინარე ორდღიან სამიტზე 20-ზე მეტ მსოფლიო ლიდერს მიმართა, ხაზი გაუსვა, რომ ფორუმი აშკარად ეწინააღმდეგება გარე ჩარევებს და აღნიშნა, რომ თანამშრომლობის ორგანიზაცია ქმნის საერთაშორისო ურთიერთობების ახალ მოდელს.
ჩინეთის პრეზიდენტმა გააკრიტიკა მსოფლიო წესრიგში არსებული "მჩაგვრელი ქცევები" და ლიდერებს მოუწოდა "ერთგულნი დარჩნენ სამართლიანობისა და პატიოსნების პრინციპებისადმი, წინ აღუდგნენ ცივი ომის მენტალიტეტს, ბანაკების კონფლიქტებსა და მჩაგვრელ ქცევებს".
"შტო-მ უნდა გამოიყენოს ჩვენი უზარმაზარი ბაზრების ძალა", - განაცხადა სი ძინპინმა და ხაზი გაუსვა ეკონომიკურ თანამშრომლობას და სამართლიანობასა აშშ-ს საბაჟო გადასახადების ფონზე.
გარდა ამისა, სი ძინპინმა პირობა დადო, რომ ამ წელს შტო-ს წევრ ქვეყნებს 2 მილიარდი იუანის (280,4 მილიონი დოლარი) გრანტს გამოუყოფს.
ჩინეთი ასევე მომდევნო სამი წლის განმავლობაში შანხაის თანამშრომლობის ორგანიზაციის ბანკთაშორისი კონსორციუმის წევრ ბანკებს 10 მილიარდი იუანის (1,4 მილიარდი დოლარი) დამატებით კრედიტს გამოუყოფს.
10 წევრიანი ბლოკის ლიდერები, მათ შორის რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმერ პუტინი, ტიანძინის ქალაქში ერთად შეიკრიბნენ საოჯახო ფოტოსთვის, სანამ ეროვნულ განცხადებებს გააკეთებდნენ. ეს მომენტები სატელევიზიო კადრებში აისახა.
მოსალოდნელია, რომ სამიტის დასასრულს ლიდერები ხელს მოაწერენ ტიანძინის დეკლარაციას, უსაფრთხოების, ვაჭრობის, ენერგეტიკისა და კულტურული თანამშრომლობის შესახებ საბოლოო დოკუმენტებთან ერთად და დაამტკიცებენ 10-წლიან სტრატეგიას.
სამიტი ასევე გამოაქვეყნებს განცხადებებს მეორე მსოფლიო ომის დასრულების 80 წლისთავთან და გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის დაარსებასთან დაკავშირებით.