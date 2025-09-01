რუსეთის პრეზიდენტმა იმედი გამოთქვა, რომ ანკარა გააგრძელებს „განსაკუთრებულ როლს“ უკრაინის კრიზისის მოგვარების ძიებაში და ახლო აღმოსავლეთში, ჩრდილოეთ აფრიკასა და კავკასიაში თანამშრომლობას „დამკვიდრებულ, კონკრეტულ და სასარგებლოს“ უწოდა.
რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმერ პუტინი თურქეთის პრეზიდენტ რეჯეფ თაიფ ერდოღანს შეხვდა ჩინეთის საპორტო ქალაქ ტიანძინში გამართულ შეხვედრაზე, შანხაის თანამშრომლობის ორგანიზაციის (SCO) სამიტის ფარგლებში. პუტინმა მადლობა გადაუხადა თურქეთს უკრაინის კრიზისში შუამავლობის მცდელობებისთვის და გამოთქვა რწმენა, რომ ანკარა გააგრძელებს „განსაკუთრებულ როლს“ გამოსავლის პოვნაში.
პუტინმა განაცხადა, რომ რუსეთსა და უკრაინას შორის მაისიდან სტამბულში პირდაპირი მოლაპარაკებების სამი რაუნდი გაიმართა. მან აღნიშნა, რომ მოლაპარაკებებმა მხარეებს საშუალება მისცა პროგრესი მიეღწიათ ჰუმანიტარულ საკითხებში.
ხაზგასმით აღნიშნა ანკარის ეფექტური როლი დიალოგისთვის სივრცის შექმნაში ამ პროცესში, პუტინმა თურქეთის წვლილი აღწერა, როგორც „მნიშვნელოვანი“ და „საჭირო“.
რუსეთის ლიდერმა ასევე განაცხადა, რომ მან და ერდოღანმა განიხილეს სხვადასხვა რეგიონული საკითხები, მათ შორის ახლო აღმოსავლეთი, ჩრდილოეთ აფრიკა და კავკასია. მან აღწერა თანამშრომლობა ამ სფეროებში, როგორც „დამკვიდრებული, კონკრეტული, სასარგებლო და ნდობაზე დაფუძნებული“.
პუტინმა განაცხადა, რომ ლიდერების დონეზე რეგულარული შეხვედრები ხელს უწყობს კონსტრუქციული და პატივისცემით დიალოგის შენარჩუნებას, რაც შეესაბამება კეთილმეზობლობის პრინციპებს.
პუტინმა ასევე აღნიშნა ორ ქვეყანას შორის ვაჭრობისა და ინვესტიციების მუდმივი ზრდა. მან აღნიშნა, რომ ორმხრივი ვაჭრობა გასულ წელს 6.6 პროცენტით გაიზარდა და 2025 წლის პირველ ნახევარში კიდევ 3 პროცენტით გაიზარდა. მან განაცხადა, რომ რუსული კომპანიები აქტიურობენ თურქეთის მეტალურგიულ და საავტომობილო სექტორებში, ხოლო თურქული ფირმები მნიშვნელოვან ყოფნას აჩვენებენ რუსეთში მანქანათმშენებლობის, ხის გადამუშავებისა და მეტალურგიის სფეროებში.
მან ასევე ხაზგასმით აღნიშნა, რომ ივნისში მოსკოვში შეკრებილი მთავრობათაშორისი კომისიის მუშაობა ეკონომიკური თანამშრომლობის გაზრდის ფაქტორია.
ენერგეტიკული თანამშრომლობა „ჭეშმარიტად სტრატეგიულად“ აღწერა, პუტინმა განაცხადა, რომ ბუნებრივი აირის მიწოდება „ცისფერი ნაკადისა“ და „თურქული ნაკადის“ მილსადენებით შეუფერხებლად გრძელდება და რუსეთი რჩება თურქეთის ერთ-ერთ მთავარ მიმწოდებლად.
პუტინმა ასევე ყურადღება გაამახვილა რუსული კომპანია Rosatom-ის მიერ აშენებულ აქქუიუ-ს (Akkuyu) ატომურ ელექტროსადგურზე, აღწერა ეს პროექტი, როგორც ორმხრივი ურთიერთობების ფლაგმანი და ხაზი გაუსვა პარტნიორობის გრძელვადიან ხასიათს.
კრემლმა გაავრცელა კადრები, სადაც რუსული და თურქული დელეგაციები ოფიციალურ მოლაპარაკებებამდე ერთმანეთს თბილად ესალმებიან. კადრებში Rosatom-ის აღმასრულებელი დირექტორი ალექსეი ლიხაჩევი და რუსეთის ენერგეტიკის მინისტრი სერგეი ცივილევმა ხელი ჩამოართვეს და ჩაეხუტნენ თავიანთ თურქ კოლეგებს, მათ შორის ენერგეტიკის მინისტრ ალპარსლან ბაირაქტარს.
პუტინმა ასევე ყურადღება გაამახვილა მოსკოვსა და ანკარას შორის პოლიტიკური ნდობის მნიშვნელობაზე, განაცხადა, რომ თანამშრომლობა სცდება ორმხრივ საკითხებს და მოიცავს რეგიონულ და საერთაშორისო საკითხებსაც. მან განაცხადა, რომ ახლო აღმოსავლეთისა და ჩრდილოეთ აფრიკის მსგავს რეგიონებში მიდგომების ჰარმონიზაცია ორივე მხარისთვის ღირებულია.