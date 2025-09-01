ᲞᲝᲚᲘᲢᲘᲙᲐ
პუტინი: ალასკას სამიტზე მიღწეული „შეთანხმებები“ უკრაინაში მშვიდობის გზას ხსნის
რუსეთის პრეზიდენტმა განაცხადა, რომ უკრაინის კრიზისის „გრძელვადიან და მდგრად“ გადაწყვეტას ეძებს.
/ AP
1 სექტემბერი 2025

რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა განაცხადა, რომ აგვისტოში აშშ-ის პრეზიდენტ დონალდ ტრამპთან გამართულ სამიტზე მიღწეული „შეთანხმებები“ უკრაინაში მშვიდობის გზას ხსნის და ამას განიხილავს ჩინეთში გამართულ რეგიონულ სამიტში მონაწილე ლიდერებთან.

პუტინი მონაწილეობს შანხაის თანამშრომლობის ორგანიზაციის ფორუმში, რომელშიც მონაწილეობენ ინდოეთის პრემიერ-მინისტრი ნარენდრა მოდი და ცენტრალური აზიის, ახლო აღმოსავლეთის, სამხრეთ აზიისა და სამხრეთ-აღმოსავლეთ აზიის ლიდერები. სამიტი ჩინეთის პრეზიდენტ სი ძინპინის ორგანიზებით ტაინჯინში იმართება.

პუტინმა ფორუმზე სიტყვით გამოსვლისას განაცხადა: „ჩვენ დიდად ვაფასებთ ჩინეთისა და ინდოეთის ძალისხმევასა და წინადადებებს, რომლებიც მიზნად ისახავს უკრაინის კრიზისის მოგვარებას.“

მან დაამატა: „იმედი მაქვს, რომ ალასკაში გამართულ ბოლო რუსეთ-აშშ მოლაპარაკებებში მიღწეული შეთანხმებებიც ხელს შეუწყობს ამ მიზანს.“

პუტინმა განაცხადა, რომ სი-ს დეტალურად გააცნო კვირას ტრამპთან გამართული მოლაპარაკებების შედეგები და დაამატა, რომ ჩინელ ლიდერთან და სხვა მონაწილეებთან გამართულ ორმხრივ შეხვედრებზე გაუზიარებს კონფლიქტის გადასაჭრელად „მიმდინარე სამუშაოების“ შესახებ უფრო მეტ დეტალს.

„იმისთვის, რომ უკრაინაში გადაწყვეტა იყოს მდგრადი და გრძელვადიანი, კრიზისის ძირეული მიზეზები უნდა მოგვარდეს,“ – თქვა მან.

პუტინმა გაიმეორა, რომ კონფლიქტის მიზეზის ნაწილი „დასავლეთის მცდელობებიდან“ მომდინარეობს უკრაინის ნატოში გაწევრიანების შესახებ და ამის შესახებ გააფრთხილა.

