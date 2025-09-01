უკრაინის პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ განაცხადა, რომ დააკავეს ერთი პირი, რომელიც ეჭვმიტანილია უკრაინის პარლამენტის ყოფილ სპიკერ პარუბიზე თავდასხმაში.
პარუბი, რომელიც ქვეყანაში 2004 და 2014 წლების პროევროპული საპროტესტო მოძრაობების ერთ-ერთი ლიდერი იყო, შაბათს დასავლეთში მდებარე ქალაქ ლვოვში შეიარაღებული თავდასხმის შედეგად დაიღუპა.
ზელენსკიმ ორშაბათს გააკეთა განცხადება, სადაც აღნიშნა, რომ შინაგან საქმეთა მინისტრმა იგორ კლიმენკომ და უსაფრთხოების სამსახურის უფროსმა ვასილ მალიუკმა აცნობეს მას დაკავების შესახებ.
სოციალურ ქსელში გამოქვეყნებულ განცხადებაში მან აღნიშნა: "აუცილებელი საგამოძიებო მოქმედებები გრძელდება".
"მადლობას ვუხდი ჩვენს სამართალდამცავ ორგანოებს სწრაფი და კოორდინირებული მუშაობისთვის", - თქვა მან.
გენერალურ პროკურორ რუსლან კრავჩენკოსთან შეხვედრის შემდეგ, მან შემდეგ პოსტში განაცხადა: "ეჭვმიტანილმა პირველი ჩვენება მისცა".
"მიმდინარეობს გადაუდებელი საგამოძიებო მოქმედებები ამ მკვლელობის ყველა გარემოების დასადგენად", - ნათქვამია განცხადებაში.
მანამდე, ოფიციალურმა პირებმა განაცხადეს, რომ შეიარაღებულმა თავდამსხმელმა პარუბის რამდენჯერმე ესროლა და ყოფილი პარლამენტის სპიკერი ადგილზე გარდაიცვალა.
54 წლის პარუბი დეპუტატი იყო 2016 წლის აპრილიდან 2019 წლის აგვისტომდე და უკრაინის პარლამენტის თავმჯდომარის პოსტს იკავებდა.
გარდა ამისა, 2014 წლის თებერვლიდან აგვისტომდე, უკრაინის აღმოსავლეთში კონფლიქტის დაწყების პერიოდში, ის უკრაინის ეროვნული უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საბჭოს მდივანი იყო.
ოფიციალურ პირებს ამ დროისთვის არ გაუკეთებიათ განცხადება იმის შესახებ, აქვს თუ არა ამ მკვლელობას რაიმე პირდაპირი კავშირი რუსეთის ომთან უკრაინაში.