ეკ-მა უკანონო ისრაელის მოსახლეებზე სანქციები მოხსნა, პალესტინელებისთვის ვიზების დამტკიცება შეაჩერა
ვიზების შეჩერების გადაწყვეტილება მიღებული იქნა მას შემდეგ, რაც პალესტინელ უფლებამოსილებს ვიზები გაუუქმდათ და სექტემბერში ნიუ-იორკში დაგეგმილ გაეროს გენერალურ ასამბლეაზე დასწრება აეკრძალათ.
ეკ-მა უკანონო ისრაელის მოსახლეებზე სანქციები მოხსნა, პალესტინელებისთვის ვიზების დამტკიცება შეაჩერა
1 სექტემბერი 2025

აშშ-მა ღაზის პალესტინის პასპორტის მფლობელებისთვის ვიზიტორთა ვიზების თითქმის ყველა კატეგორიის დამტკიცება შეაჩერა.

როგორც New York Times-ი იუწყება, სახელმწიფო დეპარტამენტის 18 აგვისტოს აშშ-ის დიპლომატიურ მისიებში გაგზავნილ წერილში მითითებული ყოვლისმომცველი შეზღუდვები ხელს შეუშლის ოკუპირებული დასავლეთ სანაპიროსა და დიასპორის თემებიდან ბევრი პალესტინელის არასაიმიგრაციო ვიზების მიღებას.

ოთხმა ამერიკულმა წყარომ განაცხადა, რომ გამკაცრებული ზომები დროებით მაინც შეეხება სამედიცინო მკურნალობის, საუნივერსიტეტო განათლების, ოჯახის მონახულებისა და სამუშაო ვიზიტების კატეგორიებს.

ვიზების შეჩერების გადაწყვეტილება მიღებულ იქნა მას შემდეგ, რაც პალესტინელ უფლებამოსილებს ვიზები გაუუქმდათ და სექტემბერში ნიუ-იორკში დაგეგმილ გაეროს გენერალურ ასამბლეაზე დასწრება აეკრძალათ.

ეს ნაბიჯი მას შემდეგ გადაიდგა, რაც საფრანგეთმა, დიდმა ბრიტანეთმა, კანადამ და ავსტრალიამ გამოაცხადეს გენერალურ ასამბლეაზე პალესტინის სახელმწიფოს აღიარების გეგმები და შეუერთდნენ 147 ქვეყანას, რომლებმაც უკვე აღიარეს პალესტინა სუვერენულ სახელმწიფოდ.

სახელმწიფო დეპარტამენტმა 31 ივლისს პალესტინის განმათავისუფლებელ ორგანიზაციასა და პალესტინის ადმინისტრაციას სანქციები დაუწესა და მათ წევრებს აშშ-ის ვიზების გაცემაზე უარი განუცხადა.

ამავე პერიოდში, ვაშინგტონმა მოხსნა სანქციები უკანონო ისრაელის მოსახლეებზე, რომლებიც ოკუპირებულ დასავლეთ სანაპიროზე პალესტინელებზე თავდასხმებში არიან ბრალდებულები.

აშშ-ის ხაზინის დეპარტამენტმა იანვარში ოფიციალურად გააუქმა სანქციები უკანონო ისრაელის მოსახლეებზე და დასახლებათა ჯგუფ "ამანაზე", რომლებიც ოკუპირებულ დასავლეთ სანაპიროზე პალესტინელების წინააღმდეგ ძალადობრივ ქმედებებში იყვნენ ბრალდებულები.

ხაზინის დეპარტამენტის საგარეო აქტივების კონტროლის ოფისმა (OFAC) აღნიშნული სანქციების გაუქმება გამოაცხადა.

