თურქეთმა ოთხშაბათს დაგმო და უარყო ისრაელის პრემიერ-მინისტრის განცხადებები 1915 წლის მოვლენებთან დაკავშირებით.
თურქეთის რესპუბლიკის საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადებაში ნათქვამია: „(ბენიამინ) ნეთანიაჰუს განცხადება 1915 წლის მოვლენებთან დაკავშირებით წარსულის მტკივნეული მოვლენების პოლიტიკური მოტივებით ბოროტად გამოყენების მცდელობაა“.
განცხადებაში ასევე ნათქვამია: „ნეთანიაჰუ, რომელიც პალესტინელი ხალხის წინააღმდეგ გენოციდის ჩადენაში როლისთვის ასამართლებენ, ცდილობს საკუთარი და მისი მთავრობის მიერ ჩადენილი დანაშაულების დაფარვას. ვგმობთ და უარვყოფთ ამ განცხადებას, რომელიც ისტორიულ და იურიდიულ რეალობას არ შეესაბამება“.
თურქეთი ეწინააღმდეგება ამ მოვლენების „გენოციდად“ წარმოჩენას და მას ორივე მხარის დანაკარგებით გამოწვეულ ტრაგედიად მიიჩნევს.
ანკარამ არაერთხელ შესთავაზა თურქეთისა და სომხეთის ისტორიკოსებისა და საერთაშორისო ექსპერტებისგან შემდგარი ერთობლივი კომისიის შექმნა ამ საკითხის განსახილველად.
2023 წლის ოქტომბრიდან ისრაელმა ღაზაში დაახლოებით 63 000 პალესტინელი მოკლა, ხოლო სამხედრო თავდასხმებმა გაანადგურა რეგიონი, რომელიც შიმშილის წინაშეა და საცხოვრებლად გამოუსადეგარი გახდა.
გასული წლის ნოემბერში, სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლომ ისრაელის პრემიერ-მინისტრ ბენიამინ ნეთანიაჰუსა და თავდაცვის ყოფილი მინისტრის იოავ გალანტის ღაზაში ომის დანაშაულებისა და კაცობრიობის წინააღმდეგ ჩადენილი დანაშაულებისთვის დაპატიმრების ორდერი გასცა.
ისრაელის წინააღმდეგ ასევე აღძრულია გენოციდის საქმე მართლმსაჯულების საერთაშორისო სასამართლოში რეგიონში ომის წარმოების გამო.