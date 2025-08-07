კანადაში, 2023 წლის 7 ოქტომბერს ისრაელის მიერ ღაზას სექტორის წინააღმდეგ დაწყებული ომის შემდეგ, სიძულვილის ინციდენტების შემაშფოთებელი ზრდა დაფიქსირდა. ზოგიერთ რეგიონში ისლამოფობიური და ანტი-პალესტინური სიძულვილის დანაშაულები 1,800%-მდე გაიზარდა.
იორკის უნივერსიტეტის ისლამოფობიის კვლევის ცენტრის მკვლევრის, ნადია ჰასანის მიერ მომზადებული და ოთხშაბათს გამოქვეყნებული ანგარიში, სახელწოდებით „პალესტინის გამონაკლისის დოკუმენტირება“, ბოლო 21 თვის განმავლობაში ისლამოფობიის, ანტი-პალესტინური რასიზმისა (APR) და ანტი-არაბული რასიზმის (AAR) „მკვეთრ და საშიშ“ ზრდას აჩვენებს.
ოტავაში გამართულ პრესკონფერენციაზე ჰასანმა განაცხადა: „2023 წლის ოქტომბრის შემდეგ კანადაში ანტი-პალესტინური რასიზმის, ისლამოფობიისა და ანტი-არაბული რასიზმის ზრდა დაფიქსირდა. ეს მდგომარეობა გავლენას ახდენს კანადელების ცხოვრებასა და სამუშაო გარემოზე“.
ანგარიში, რომელიც ეფუძნება 16 კანადურ ორგანიზაციასთან ინტერვიუებს, საჯარო მონაცემებსა და მედიის ანგარიშებს, აღნიშნავს, რომ ტორონტოს პოლიციის სამსახურმა 2023 წლის 7 ოქტომბრიდან 20 ნოემბრამდე პერიოდში ანტი-პალესტინური და ისლამოფობიური სიძულვილის დანაშაულების 1,600%-იანი ზრდა დააფიქსირა წინა წელთან შედარებით.
კანადის სტატისტიკის სამსახურის მონაცემებით, 2023 წელს მუსლიმების მიმართ სიძულვილის დანაშაულები 94%-ით, ხოლო არაბებისა და დასავლეთ აზიელების მიმართ 52%-ით გაიზარდა.
კანადის მუსლიმთა ეროვნულმა საბჭომ (NCCM) განაცხადა, რომ 7 ოქტომბრის შემდეგ ერთ თვეში ისლამოფობიის შემთხვევები 1,300%-ით გაიზარდა, ხოლო წლის განმავლობაში ეს მაჩვენებელი 1,800%-მდე ავიდა.
მუსლიმთა იურიდიული მხარდაჭერის ცენტრმა (MLSC) 2023 წლის ოქტომბრიდან 2024 წლის მარტამდე ადამიანის უფლებების 474 საჩივარი დაარეგისტრირა. აქედან 345 ეხებოდა იმ პირებს, რომლებმაც პალესტინის მხარდაჭერის გამო სამსახური დაკარგეს ან იძულებით შვებულებაში გაუშვეს. პალესტინის სამართლის ცენტრმა კი რვა თვის განმავლობაში ანტი-პალესტინური რასიზმის შემთხვევების 600%-იანი ზრდის შესახებ განაცხადა.
ჰასანმა აღნიშნა, რომ ანგარიში თემების წინაშე არსებული მდგომარეობის მხოლოდ ნაწილს ასახავს და განაცხადა: „ამ ანგარიშში მოცემული ინფორმაცია ეფუძნება ამ ორგანიზაციებთან ინტერვიუებს, მათ მიერ მოწოდებულ მონაცემებს, საჯარო მონაცემებსა და 2023 წლის ოქტომბრიდან 2024 წლის ნოემბრამდე პერიოდის მედიის ანგარიშებს“.
კანადის სპეციალურმა წარმომადგენელმა ისლამოფობიასთან ბრძოლის საკითხებში, ამირა ელგავაბიმ, გააფრთხილა, რომ დასკვნები დაუყოვნებლივ მოქმედებას მოითხოვს და აღნიშნა: „ჩვენ ვხედავთ, რომ პალესტინის ადამიანის უფლებების დამცველი კანადელების ცენზურასა და გაჩუმებას რეალური შედეგები მოაქვს მათი საარსებო წყაროებისა და მომავლისთვის“.
ელგავაბიმ ხაზგასმით აღნიშნა, რომ ასეთი ინციდენტები კანადაში ყოველდღიურად ხდება და მათთან ბრძოლაა საჭირო: „11 სექტემბრის შემდეგ გაჩენილი ძველი სტერეოტიპები დაბრუნდა, რომლებიც გაძლიერებულია ულტრამემარჯვენეებისა და სხვების მიერ და ხელახლა გამოიყენება ჩვენი პალესტინელ-მუსლიმი და არაბ-კანადელი თემების დეჰუმანიზაციისთვის“.
ანგარიში მოითხოვს ანტი-პალესტინური რასიზმის დეფინიციის მიღებას, სიძულვილით მოტივირებულ დანაშაულებზე უკეთესი ანგარიშვალდებულების დაწესებას და დამოუკიდებელი გამოძიებების ჩატარებას იმის შესახებ, თუ როგორ რეაგირებენ სკოლები და საჯარო დაწესებულებები ამ მზარდ საფრთხეებზე.
ანგარიშში ნათქვამია: „ამ დოკუმენტაციის პროექტის ფარგლებს გარეთ, რომელიც დაზარალებული თემების გამოცდილების ზოგიერთ ასპექტს წარმოადგენს, ჩვენ მიერ გამოკითხულმა ორგანიზაციებმა ხაზი გაუსვეს იმ მდგომარეობის გადასაჭრელად, რომელსაც ბევრი „პალესტინის გამონაკლისს“ უწოდებს, ყოვლისმომცველი, დისციპლინათაშორისი და ადამიანის უფლებებზე დაფუძნებული პოლიტიკური რეაგირებისა და საუკეთესო პრაქტიკის შემუშავების აუცილებლობას.“