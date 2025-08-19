ავსტრალიამ „უსამართლოდ“ შეაფასა ისრაელის გადაწყვეტილება პალესტინის ხელისუფლებაში წარმომადგენლად დანიშნული ავსტრალიის მოქალაქეებისთვის ვიზების გაუქმების შესახებ.
საგარეო საქმეთა მინისტრმა პენი ვონგმა განაცხადა, რომ ისრაელის ეს ნაბიჯი იყო „გაუმართლებელი რეაქცია“ ავსტრალიის მიერ პალესტინის სახელმწიფოს აღიარებისკენ გადადგმულ ნაბიჯებზე.
ვონგმა ხაზგასმით აღნიშნა, რომ მისი ქვეყანა გააგრძელებს საერთაშორისო პარტნიორებთან მუშაობას ორი სახელმწიფოს პრინციპზე დაფუძნებული გადაწყვეტის, ღაზაში ცეცხლის შეწყვეტისა და მძევლების გათავისუფლებისთვის.
ეს განცხადება მოჰყვა ისრაელის მიერ ორშაბათს მიღებულ გადაწყვეტილებას ავსტრალიელი წარმომადგენლებისთვის ვიზების გაუქმების შესახებ, რაც პასუხი იყო ავსტრალიის მიერ პალესტინის სახელმწიფოს აღიარების გადაწყვეტილებაზე და ულტრამემარჯვენე ისრაელელი პოლიტიკოსისთვის ქვეყანაში შესვლის აკრძალვაზე.
ვონგმა პირობა დადო, რომ ავსტრალია დაიცავს თავის საზოგადოებებს და ყველა ავსტრალიელს სიძულვილისა და ნებისმიერი სახის ზიანისგან.
ორშაბათს ავსტრალიის მთავრობამ გააუქმა ისრაელის პარლამენტის (კნესეტის) კონსტიტუციის, კანონისა და სამართლის კომიტეტის თავმჯდომარის, სიმხა როტმანის ავსტრალიური ვიზა და მას სამი წლით აუკრძალა ქვეყანაში შესვლა. ამის მიზეზი როტმანის მიერ ღაზაში პალესტინელების გადასახლების ღია მხარდაჭერა და პალესტინელი ბავშვების ისრაელის „მტრებად“ მოხსენიება გახდა.
2024 წლის ნოემბერში ავსტრალიამ უარი უთხრა ვიზის გაცემაზე ისრაელის შინაგან საქმეთა და იუსტიციის ყოფილ მინისტრს, აიელეტ შაკედს, ოკუპირებულ დასავლეთ სანაპიროზე უკანონო დასახლებების მშენებლობის მხარდაჭერის გამო.
ავსტრალია მომავალ თვეში გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის გენერალურ ასამბლეაზე პალესტინის სახელმწიფოს აღიარებისთვის ემზადება.
საფრანგეთმა, გაერთიანებულმა სამეფომ, მალტამ, კანადამ და პორტუგალიამ, სხვა მრავალ ქვეყანასთან ერთად, ასევე გამოაცხადეს თავიანთი გეგმები პალესტინის სახელმწიფოს აღიარების შესახებ გაეროს გენერალური ასამბლეის სექტემბრის სესიაზე ნიუ-იორკში.
ეს მოვლენები 2023 წლის ოქტომბრიდან ღაზის სექტორზე ისრაელის სასტიკი თავდასხმების ფონზე ვითარდება, რასაც 62 000-ზე მეტი ადამიანის სიცოცხლე ემსხვერპლა.
გასული წლის ნოემბერში, სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლომ ისრაელის პრემიერ-მინისტრ ბენიამინ ნეთანიაჰუსა და თავდაცვის ყოფილ მინისტრ იოავ გალანტზე ღაზაში ჩადენილი ომის დანაშაულებისა და კაცობრიობის წინააღმდეგ მიმართული დანაშაულებისთვის დაკავების ორდერები გასცა.
ისრაელი ასევე მართლმსაჯულების საერთაშორისო სასამართლოში გენოციდის ბრალდებით მიმდინარე სასამართლო პროცესის წინაშე დგას.