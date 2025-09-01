თურქეთის რესპუბლიკის პრეზიდენტი რეჯეფ თაიფ ერდოღანი აზერბაიჯანის პრეზიდენტ ილჰამ ალიევს ორშაბათს შეხვდა ჩინეთის ქალაქ ტიანძინში გამართული შანხაის თანამშრომლობის ორგანიზაციის (შტო) სახელმწიფოთა მეთაურების საბჭოს 25-ე სამიტის ფარგლებში. შეხვედრამ კიდევ ერთხელ წარმოაჩინა ანკარის უმაღლესი დონის დიპლომატიური ძალისხმევა.
თურქეთის კომუნიკაციების დირექტორატის მიერ თურქულ სოციალურ მედია პლატფორმა NSosyal-ზე გაკეთებული განცხადების თანახმად, ლიდერებმა შტო-ს სამიტის ფარგლებში განიხილეს ორმხრივი ურთიერთობები, ასევე რეგიონული და გლობალური საკითხები.
ერდოღანმა კმაყოფილება გამოთქვა სომხეთსა და აზერბაიჯანს შორის სამშვიდობო პროცესში მიღწეული პროგრესის გამო და აღნიშნა, რომ თურქეთი გააგრძელებს ამ პროცესში წვლილის შეტანას. გარდა ამისა, მან ხაზი გაუსვა თურქეთისა და აზერბაიჯანის მიერ რეგიონული განვითარების ინიციატივების კოორდინაციის მნიშვნელობას უახლოეს პერიოდში. მან განაცხადა, რომ ორი ქვეყანა გააგრძელებს ნაბიჯების გადადგმას მრავალ სფეროში თანამშრომლობის გასაუმჯობესებლად, განსაკუთრებით ენერგეტიკისა და ტრანსპორტის სფეროებში.
შეხვედრა გაიმართა სასტუმროში, სადაც ერდოღანია გაჩერებული და მას ასევე ესწრებოდნენ თურქეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი ჰაქან ფიდანი და აზერბაიჯანის საგარეო საქმეთა მინისტრი ჯეიჰუნ ბაირამოვი.
სამხრეთ კავკასიაში მშვიდობის საკითხი განიხილეს
ერდოღანი სამიტის ფარგლებში სომხეთის პრემიერ-მინისტრ ნიკოლ ფაშინიანსაც შეხვდა.
პრეზიდენტის ადმინისტრაციის განცხადებაში ნათქვამია, რომ თურქეთ-სომხეთის ურთიერთობების განხილვისას აქცენტი გაკეთდა სამხრეთ კავკასიაში მუდმივი სტაბილურობისა და მშვიდობის უზრუნველყოფის მცდელობებზე.
ერდოღანი მიესალმა სომხეთსა და აზერბაიჯანს შორის სამშვიდობო პროცესში მიღწეულ პროგრესს და კიდევ ერთხელ გაიმეორა, რომ თურქეთი გააგრძელებს რეგიონში მშვიდობის, სტაბილურობისა და განვითარების მცდელობების მხარდაჭერას.
ერდოღანმა ასევე განაცხადა, რომ შეფასდა თურქეთსა და სომხეთს შორის თანამშრომლობის გაზრდის მიზნით გადადგმული ნაბიჯები.
თურქეთის პრეზიდენტი ჩინეთში კვირას ჩავიდა და იმავე დღეს ორმხრივი შეხვედრები გამართა ჩინეთის პრეზიდენტ სი ძინპინთან და პაკისტანის პრემიერ-მინისტრ შაჰბაზ შერიფთან. პრეზიდენტის დიპლომატიური დღის წესრიგი ასახავს ანკარის მცდელობებს გაზარდოს თავისი გავლენა აზიაში რეგიონული დინამიკის ცვალებად პერიოდში.
შტო-ს სამიტი ჩინეთში
შტო-ს 25-ე სამიტი ორშაბათს ჩინეთის პრეზიდენტ სი ძინპინის სიტყვით გამოსვლით ოფიციალურად დაიწყო. ორგანიზაციას, რომელიც თავდაპირველად შეიქმნა როგორც "შანხაის ხუთეული", რომელიც შედგებოდა ჩინეთის, რუსეთის, ყაზახეთის, ყირგიზეთისა და ტაჯიკეთისგან, მოგვიანებით შეუერთდა უზბეკეთი, როგორც მეექვსე წევრი. დღეს შტო-ს ჰყავს 10 წევრი სახელმწიფო, 2 დამკვირვებელი და 14 დიალოგის პარტნიორი, რომელიც მოიცავს აზიას, ევროპასა და აფრიკას.
შტო მსოფლიოს მიწის ფართობის დაახლოებით 24%-ს და მსოფლიოს მოსახლეობის 42%-ს შეადგენს. წევრი ქვეყნები შეადგენენ გლობალური მშპ-ს დაახლოებით მეოთხედს, ხოლო მათ შორის ვაჭრობა ბოლო ოცი წლის განმავლობაში თითქმის 100-ჯერ გაიზარდა.