ისრაელის პრემიერ-მინისტრმა, ბენიამინ ნეთანიაჰუმ, განაცხადა, რომ იგი „ძალიან ერთგულია“ ეგრეთ წოდებული „დიდი ისრაელის“ ხედვისადმი, რომელიც მოიცავს პალესტინის სახელმწიფოსთვის გათვალისწინებულ ტერიტორიებს, ასევე დღევანდელი იორდანიისა და ეგვიპტის ნაწილებს. მან ამას „თაობების ისტორიული და სულიერი მისია“ უწოდა.
ნეთანიაჰუმ ისრაელის სამაუწყებლო კომპანია i24NEWS-თან ინტერვიუში, როდესაც მისი მთავრობა ღაზის დარჩენილ ნაწილებში უფრო ფართო მასშტაბიანი ხოცვა-ჟლეტისთვის ემზადება, შემდეგი განცხადება გააკეთა:
„იყვნენ ებრაელების თაობები, რომლებიც ოცნებობდნენ აქ ჩამოსვლაზე, და ჩვენს შემდეგაც იქნებიან ებრაელების მომავალი თაობები.“
„დიდი ისრაელის“ ცნება გამოიყენება აღმოსავლეთ იერუსალიმის, დასავლეთ სანაპიროს, ღაზის, ეგვიპტის სინის ნახევარკუნძულისა და სირიის გოლანის მაღლობების აღსაწერად, რომლებიც ისრაელმა 1967 წლის არაბეთ-ისრაელის ომის შემდეგ დაიკავა.
ადრეულმა სიონისტებმა, როგორიცაა ზეევ ჟაბოტინსკი, ნეთანიაჰუს პარტიის, ლიკუდის, იდეოლოგიურმა წინამორბედმა, ეს კონცეფცია გააფართოვეს და მასში დღევანდელი იორდანიის ტერიტორიებიც მოიაზრეს.
ინტერვიუს დროს ქნესეთის ყოფილმა წევრმა, შერონ გალმა, ისრაელის პრემიერ-მინისტრ ბენიამინ ნეთანიაჰუს „დიდი ისრაელის“ გამოსახულებიანი ამულეტი უჩვენა. კითხვაზე, არის თუ არა ამ ხედვის ერთგული, ნეთანიაჰუმ უპასუხა: „ძალიან ერთგული ვარ.“
„დიდი ისრაელის“ კონცეფცია რევიზიონისტული სიონიზმის ნაწილია, რომელიც ლიკუდის პოლიტიკური ტრადიციის საფუძველს წარმოადგენს.
ნეთანიაჰუ არაერთხელ გამოვიდა პალესტინის სახელმწიფოს შექმნის წინააღმდეგ, კრიტიკოსები კი ამტკიცებენ, რომ მისი მთავრობის მიერ უკანონო დასახლებების გაფართოების პოლიტიკა სწორედ ამ ხედვას ახორციელებს, რითაც „ადგილზე შექმნილი ფაქტობრივი გარემოებებით“ შეუძლებელს ხდის სიცოცხლისუნარიანი პალესტინის სახელმწიფოს არსებობას.
ზოგიერთი ანალიტიკოსი ღაზაში მიმდინარე გენოციდს ამ გეგმის დაჩქარებულ განხორციელებად მიიჩნევს. კრიტიკოსების აზრით, მთავრობის მიდგომა მიზნად ისახავს „მაქსიმალურ ტერიტორიას, მინიმალურ არაბებს.“
იძულებითი გადასახლება ღაზიდან
ნეთანიაჰუმ სამშაბათს განაცხადა, რომ ისინი პალესტინელებს ალყაში მოქცეული ღაზის დატოვების უფლებას მისცემენ, იმ ფონზე, როდესაც მისი არმია უფრო ფართო მასშტაბიანი ხოცვა-ჟლეტისთვის ემზადება.
სატელევიზიო ინტერვიუში მან განაცხადა: „პირველ რიგში, ჩვენ ამ შესაძლებლობას მივცემთ მათ, ვისაც სურს საბრძოლო ზონების და ზოგადად, რეგიონის დატოვება. ამას, პირველ რიგში, ღაზის შიგნით უზრუნველვყოფთ, სანამ შეტაკებები გრძელდება, და ასევე, ჩვენ მათ ნამდვილად მივცემთ ღაზის დატოვების უფლებას.“
ნეთანიაჰუს ეს განცხადებები დაემთხვა იმ პერიოდს, როდესაც ღაზის ჯანდაცვის სამინისტრომ გამოაცხადა, რომ 2023 წლის ოქტომბრიდან ისრაელის ძალების მიერ მოკლული პალესტინელების რიცხვი 61,600-ს მიუახლოვდა.
ისრაელი საერთაშორისო საზოგადოების მხრიდან წნეხის ქვეშ იმყოფება, მათ შორის სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს მიერ ნეთანიაჰუს წინააღმდეგ ომის დანაშაულების ბრალდებით გაცემული დაკავების ორდერისა და მართლმსაჯულების საერთაშორისო სასამართლოში მიმდინარე გენოციდის საქმის გამო.