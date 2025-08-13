ავსტრალიის პრემიერ-მინისტრმა ენტონი ალბანეზიმ ოთხშაბათს გაკეთებულ განცხადებაში თქვა, რომ ღაზაში მცხოვრები ადამიანები შიმშილსა და სიცოცხლის დაკარგვას განიცდიან და ეს „სრულიად მიუღებელია“. ალბანეზიმ ღაზაში არსებული ვითარების გამო შეშფოთება გამოთქვა და აღნიშნა, რომ ისრაელის ქმედებები „გამართლებას არ ექვემდებარება“.
ალბანეზიმ ABC-სთან ინტერვიუში განაცხადა: „ისრაელმა მარტში დახმარების ნაკადზე შეზღუდვების დაწესების შესახებ გამოაცხადა და ჩვენ ამის შედეგებს ვხედავთ. ღაზაში ჰუმანიტარული კატასტროფაა“. კითხვაზე, წარმოადგენს თუ არა ისრაელის მიერ მიზანმიმართული შიმშილობის პოლიტიკა ომის დანაშაულს, ალბანეზიმ უპასუხა: „ეს, რა თქმა უნდა, არ შეესაბამება საერთაშორისო სამართალს“.
„მიუხედავად მედიის ღაზაში შესვლაზე დაწესებული შეზღუდვებისა, ადამიანები ყოველ საღამოს თავიანთ ტელევიზორებში ხედავენ, თუ რა ხდება იქ. ჩვენ ვხედავთ არა მხოლოდ იმ ადამიანებს, რომლებიც განიცდიან დიდ ტანჯვას, შიმშილს და სიცოცხლის დაკარგვას; არამედ ვხედავთ ადამიანებს, რომლებსაც კლავენ საკვებისა და წყლის მოპოვების მცდელობისას. 2025 წელს ეს სრულიად მიუღებელია,“ - განაცხადა მან.
ალბანეზიმ სამშაბათს გაკეთებულ განცხადებაში თქვა, რომ ისრაელის ქმედებებს ღაზაში ისეთი შედეგები მოჰყვა, როგორიცაა უდანაშაულო ადამიანების სიკვდილი, სიღარიბე და ძალადობა, და აღნიშნა, რომ ეს „სრულიად მიუღებელია“.
პრემიერ-მინისტრმა ორშაბათს განაცხადა, რომ ავსტრალია სექტემბერში გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის გენერალურ ასამბლეაზე პალესტინას აღიარებს.
ისრაელი მზარდი კრიტიკის წინაშე დგას ღაზის წინააღმდეგ 22-თვიანი ომის გამო, სადაც ორ მილიონზე მეტი პალესტინელი ცხოვრობს.
ჰუმანიტარულმა ორგანიზაციებმა და გაეროს სააგენტოებმა ფართომასშტაბიანი შიმშილის რისკის შესახებ განგაში ატეხეს, განსაკუთრებით იმის გამო, რომ ისრაელი ორ თვეზე მეტია სრულ ჰუმანიტარულ ბლოკადას ახორციელებს.
გაეროს ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციამ (ჯანმო) განაცხადა, რომ 2025 წლის იანვრიდან ღაზაში არასრულფასოვანი კვების გამო 148 ადამიანი გარდაიცვალა. მსოფლიო სასურსათო პროგრამამ (WFP) კი აგვისტოში გაკეთებულ განცხადებაში გააფრთხილა, რომ ღაზაში შიმშილისა და არასრულფასოვანი კვების დონემ ომის დაწყებიდან დღემდე უმაღლეს ნიშნულს მიაღწია.
WFP-მ განაცხადა, რომ „მოსახლეობის ერთ მესამედზე მეტს დღეების განმავლობაში არ უჭამია“ და რომ ვითარება კიდევ უფრო მძიმდება, რადგან ღაზაში საკმარისი რაოდენობის დახმარების სატვირთო მანქანების შესვლა დაშვებული არ არის, მაშინ როდესაც 300 000 ბავშვი მწვავე არასრულფასოვანი კვების რისკის ქვეშაა.