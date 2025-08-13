თურქეთის რესპუბლიკის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ოფიციალური განცხადების თანახმად, სირიის საგარეო საქმეთა მინისტრი ასად ჰასან შეიბანი თურქეთს ოთხშაბათს ეწვევა.
„სირიის საგარეო საქმეთა მინისტრი ასად ჰასან შეიბანი 2025 წლის 13 აგვისტოს თურქეთს ეწვევა,“ — ნათქვამია განცხადებაში, რომელშიც ვიზიტის დღის წესრიგის შესახებ დამატებითი ინფორმაცია არ არის მოწოდებული.
ვიზიტი იმართება სირიასა და მის მეზობლებთან დაკავშირებული უსაფრთხოების, ჰუმანიტარული და პოლიტიკური საკითხების გარშემო მიმდინარე რეგიონული დიპლომატიური აქტივობებისა და ინტენსიური დისკუსიების ფონზე. მოსალოდნელია, რომ შეიბანი თავის თურქ კოლეგას, ჰაქან ფიდანს შეხვდება. ეს ვიზიტი ბოლო პერიოდში ორ ქვეყანას შორის გამართული მაღალი დონის შეხვედრების გაგრძელებაა, რაც ურთიერთობების დათბობის ტენდენციაზე მიუთითებს.