თურქეთის ეკონომიკა სრულად გარდაიქმნა ბოლო 22 წლის განმავლობაში, მას შემდეგ, რაც რეჯეფ თაიფ ერდოღანი ჯერ პრემიერ-მინისტრად, შემდეგ კი პრეზიდენტად აირჩიეს. ამ პერიოდში მთლიანი შიდა პროდუქტი (მშპ) ყოველწლიურად რეალურად 5,3%-ით იზრდებოდა და 2025 წლის მეორე კვარტალში ყველა დროის მაქსიმუმს, 1,37 ტრილიონ დოლარს მიაღწია.
თურქეთის რესპუბლიკის ვაჭრობის სამინისტროს განცხადებაში ნათქვამია, რომ 2002 წელს, ერდოღანის თანამდებობაზე მოსვლამდე ერთი წლით ადრე, თურქეთის მშპ 238 მილიარდი დოლარი იყო, ხოლო 2024 წელს მან პირველად გადააჭარბა 1 ტრილიონ დოლარს.
მოსალოდნელია, რომ ერდოღანის 390 მილიარდი დოლარის ექსპორტის მიზანი ამ წლის ბოლომდე შესრულდება. ასევე, პროგნოზირებულია, რომ ქვეყნის ეროვნული შემოსავალი 1,4 ტრილიონ დოლარამდე გაიზრდება.
სამინისტროს განცხადებაში ნათქვამია: „თურქეთი ბოლო ათწლეულის განმავლობაში ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების ორგანიზაციის (OECD) ერთ-ერთი ყველაზე სწრაფად მზარდი ეკონომიკა გახდა; საერთაშორისო სავალუტო ფონდმა (სსფ) 2025 წლის ივლისში გამოქვეყნებულ ანგარიშში 2025 წლის ზრდის პროგნოზი 3,0%-მდე გაზარდა. 2020 წლიდან მოყოლებული, გლობალური კრიზისების მიუხედავად, 19 კვარტალია უწყვეტი ზრდის წარმატება გრძელდება“.
სამინისტრომ აღნიშნა, რომ თურქეთში ერთ სულ მოსახლეზე ეროვნული შემოსავალი, რომელიც 2002 წელს 3 608 დოლარი იყო, 2025 წლის პირველი კვარტლის ბოლოს 15 971 დოლარამდე გაიზარდა.
მეორეს მხრივ, თურქეთის წლიური მიმდინარე ანგარიშის დეფიციტი, რომელიც 2023 წლის მაისში 55,1 მილიარდი დოლარი იყო, 2024 წლის ბოლოსთვის 10 მილიარდ დოლარამდე შემცირდა. ქვეყნის საქონლისა და მომსახურების ექსპორტმა კი 377 მილიარდ დოლარს მიაღწია, რაც 1923 წელს რესპუბლიკის დაარსების შემდეგ ყველაზე მაღალი მაჩვენებელია.
ამ წლის იანვარ-ივლისის პერიოდში თურქეთის ექსპორტმა 156,4 მილიარდი დოლარი შეადგინა. აქედან 67,8 მილიარდი დოლარი ევროკავშირის ქვეყნებზე მოდის, რაც 8,5%-იან ზრდას აჩვენებს. წლის პირველ ექვს თვეში თურქული ექსპორტის უმსხვილესი Abadგერმანია, გაერთიანებული სამეფო, აშშ, იტალია და ერაყი იყვნენ.
ამავდროულად, თურქეთის მომსახურების სექტორში სავაჭრო პროფიციტმა გასულ წელს 62 მილიარდ დოლარს მიაღწია და ამ სფეროში მსოფლიოში მეხუთე ყველაზე მაღალი სავაჭრო პროფიციტის მქონე ქვეყანა გახდა.
განცხადებაში ასევე ნათქვამია: „განხორციელდა 115 მაღალი დონის კონტაქტი და 37 საერთაშორისო შეხვედრაში მონაწილეობა; თურქულ სახელმწიფოთა ორგანიზაციასთან, ევროკავშირთან, აფრიკის კავშირთან, ისლამური თანამშრომლობის ორგანიზაციასთან, OECD-სთან და ბალკანეთის ქვეყნებთან სავაჭრო თანამშრომლობისა და ინვესტიციების სფეროებში ახალი მიღწევები გრძელდება“.
თურქეთმა ასევე დაიწყო „შორეული ქვეყნების სტრატეგიის“ განხორციელება, რომელიც მიზნად ისახავს 2028 წლისთვის შორეულ ქვეყნებში ექსპორტის 50 მილიარდ დოლარამდე გაზრდას. ისლამური თანამშრომლობის ორგანიზაციის ქვეყნებში ექსპორტის გაზრდის ინიციატივით კი მოსალოდნელია, რომ ამ ქვეყნების წილი თურქეთის მთლიან ექსპორტში 30%-მდე გაიზრდება.