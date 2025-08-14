2001 წლის 14 აგვისტოს რეჯეფ თაიფ ერდოღანის ხელმძღვანელობით დაარსებულმა სამართლიანობისა და განვითარების პარტიამ (AK Parti), ყოველ საპარლამენტო არჩევნებში გამარჯვებით, 24-წლიანი კვალი დატოვა თურქეთის პოლიტიკურ ცხოვრებაში.
პარტიის 24-ე საიუბილეო წელს, „AK Parti“-ს გენერალურმა თავმჯდომარის მოადგილემ, ფარუკ აჯარმა განაცხადა, რომ ზეიმის დროს პარტიას ახალი წევრები შეუერთდებიან.
მან პრესკონფერენციაზე აღნიშნა, რომ პარტია 24 წლის ასაკშიც ინარჩუნებს დინამიკას და გააგრძელებს ხედვისა და მისიის დაცვას.
„AK Parti“ არა მხოლოდ პოლიტიკურ ორგანიზაციად, არამედ სახალხო მოძრაობად შეაფასა აჯარმა და დასძინა: „ის, რისი ხაზგასმაც განსაკუთრებით გვინდა 24-ე წლისთავთან დაკავშირებით, არის ის, რომ ქუჩიდან მიღებული ძალით, ერისგან მიღებული ამ კეთილგანწყობით გავაგრძელებთ ჩვენს გზას“.
„25-ე წლამდე პირველად შევდივართ ერთწლიან საარჩევნო კამპანიაში. ამ კამპანიის ფონი, რომელსაც ხვალ (დღეს) მიეცემა სტარტი, არის კამპანიის პროცესის დაწყება, რათა კიდევ ერთხელ გავუზიაროთ და შევახსენოთ ჩვენს ერს, რა გააკეთა მეოთხედი საუკუნის ასაკის პარტიამ 25 წლის განმავლობაში, სად და რა საკითხებს შეეხო თურქეთში და რა მილიონობით სამუშაო და პროექტი შექმნა“.
„AK Parti“, რომელიც 2001 წლის 14 აგვისტოს დაარსდა, იმ დროს სტამბოლის მერის ერდოღანის ხელმძღვანელობით, სწრაფად შევიდა თურქეთის პოლიტიკურ ცხოვრებაში. ერდოღანი პირველად პრემიერ-მინისტრი 2003 წელს გახდა და 2014 წლიდან პრეზიდენტის პოსტს იკავებს.
2002 წლის 3 ნოემბერს პარტიამ დიდი გამარჯვება მოიპოვა, როდესაც მოახერხა პარლამენტში ადგილების ორი მესამედის მოპოვება, რაც თურქეთის პოლიტიკურ ცხოვრებაში ათ წელზე მეტი ხნის განმავლობაში არ მომხდარა.
„AK Parti“-მ გაიმარჯვა 2002, 2007, 2011, 2015 წლების საპარლამენტო არჩევნებში, 2015 წლის ნოემბერსა და 2018 წლის ივნისში გამართულ ვადამდელ არჩევნებში და 2023 წლის მაისში გამართულ ბოლო არჩევნებში.
მას შემდეგ, რაც ერდოღანის ხელმძღვანელობით 2001 წელს დაარსდა, პარტიამ უზრუნველყო, რომ თურქეთი საერთაშორისო სისტემაში მნიშვნელოვან მოთამაშედ წარმოჩენილიყო და მიიღო მრავალმხრივი და დინამიური მიდგომა როგორც საერთაშორისო, ისე რეგიონულ საკითხებზე.
წლების განმავლობაში თურქეთმა იკისრა ლიდერის როლი რეგიონულ საკითხებში და გააძლიერა კავშირები ევროპასთან, თურქულ სამყაროსთან და მუსლიმ ერებთან. ამავდროულად, მან გაზარდა ურთიერთობების პოტენციალი სხვა გლობალურ მოთამაშეებთან და გააძლიერა თავისი პოზიცია საერთაშორისო სისტემაში.
ამ მიდგომით თურქეთმა დაიწყო წვლილის შეტანა გლობალური პრობლემების გადაჭრაში და მნიშვნელოვანი როლის შესრულება საერთაშორისო ორგანიზაციებში.