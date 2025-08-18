ᲗᲣᲠᲥᲔᲗᲘ
1 მინიმალური კითხვა
ერდოღანი თურქეთის ახალ სოციალურ მედია პლატფორმას, NEXT Sosyal-ს შეუერთდა
ერდოღანის პირველი პოსტი დაემთხვა თურქეთის ახალი სოციალური მედია პლატფორმის, NEXT Sosyal-ის მომხმარებელთა რაოდენობის ერთ მილიონამდე ზრდას და ვირტუალური აპლიკაციების მაღაზიის რეიტინგში პირველ ადგილზე გასვლას.
ერდოღანი თურქეთის ახალ სოციალურ მედია პლატფორმას, NEXT Sosyal-ს შეუერთდა
/ AA
18 აგვისტო 2025

პრეზიდენტმა რეჯეფ თაიფ ერდოღანმა პირველი პოსტი ქვეყნის სწრაფად მზარდ, ადგილობრივ სოციალურ მედია პლატფორმაზე, NEXT Sosyal-ზე გამოაქვეყნა.

ერდოღანმა პოეტ ერდემ ბაიაზითის ლექსიდან „შენთვის, ჩემთვის, ჩემი სამშობლოსთვის, ჩემი ქვეყნის ხალხისთვის“ ციტატა მოიყვანა და სიტყვებით „ბეტონის კედლებს შორის ყვავილი გაიშალა“ თავის გამომწერებს ჰკითხა: „მზად ხართ?“

პრეზიდენტმა თავის გზავნილს ჰეშთეგი „#Başlıyoruz“ (ვიწყებთ) და თურქეთის დროშის, დედამიწისა და რაკეტის ემოჯები დაურთო.

რა არის NEXT Sosyal?

ეს პოსტი მას შემდეგ გამოქვეყნდა, რაც თურქეთის ტექნოლოგიური გუნდის (T3) ფონდის ხელმძღვანელობით შემუშავებული NEXT Sosyal-ის მომხმარებელთა რაოდენობამ ერთ მილიონს გადააჭარბა.

რეკომენდებული

ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ NEXT Sosyal-მა 1 მილიონ მომხმარებელს მიაღწია, შაბათს TEKNOFEST-ის აღმასრულებელი საბჭოს თავმჯდომარემ და T3 ფონდის სამეურვეო საბჭოს თავმჯდომარემ, სელჩუკ ბაირაქთარმა გაავრცელა.

NEXT Sosyal, რომელიც გლობალური პლატფორმების „სუფთა და უსაფრთხო“ ალტერნატივად არის წარმოდგენილი, მობილური აპლიკაციების მაღაზიებში სწრაფად დაწინაურდა და ცოტა ხნის წინ „სოციალური ქსელის“ კატეგორიაში ყველაზე პოპულარული უფასო აპლიკაცია გახდა.

პლატფორმა, რომელიც ბეტა ვერსიის შემდეგ სწრაფად იზრდება, მომხმარებლებს სთავაზობს სივრცეს, სადაც მათ შეუძლიათ გააზიარონ თავიანთი მოსაზრებები და კონტენტი ახალი ამბების, ტექნოლოგიების, ცხოვრების წესისა და მიმდინარე მოვლენების შესახებ.

პრეზიდენტის მხარდაჭერა NEXT Sosyal-ისთვის სიმბოლური სტიმული გახდა და გააძლიერა თურქეთის მცდელობა, ხელი შეუწყოს ადგილობრივ დონეზე შემუშავებულ ციფრულ პლატფორმებს.

აღმოაჩინეთ
კარნი ტრამპთან კრიტიკული მოლაპარაკებებისთვის ვაშინგტონში ჩადის
ევროკავშირში სირიელთა თავშესაფრის მოთხოვნებმა ათწლეულის ყველაზე დაბალ ნიშნულს მიაღწია
უკრაინის დრონების თავდასხმამ რუსეთში საჰაერო მიმოსვლა შეაფერხა
ტრამპის ახალი ელჩი: თურქეთ-აშშ-ის ალიანსი დამსახურებულ დონეზე უნდა ამაღლდეს
საფრანგეთი სირიის პრეზიდენტ ალ-შარას უმასპინძლებს
რუმინელი მარჩელ ჩოლაკუ პრემიერ-მინისტრის თანამდებობიდან გადადგა
ტრამპმა განაცხადა, რომ თუ შეთანხმება ვერ შედგება, TikTok-ისთვის დაწესებულ ვადას გაახანგრძლივებს
ინდოეთმა ქაშმირის კაშხლებზე „წყალსაცავების გამორეცხვა“ დაიწყო
პაკისტანმა ინდოეთთან დაძაბულობის ფონზე მე-2 სარაკეტო გამოცდით სამხედრო ძალის დემონსტრირება მოახდინა
პერუში ოქროს მაღაროდან გატაცებული 13 მუშა გარდაცვლილი იპოვეს
ტრამპმა გრენლანდიის ხელში ჩასაგდებად სამხედრო ინტერვენცია არ გამორიცხა
ისრაელის კაბინეტმა ღაზაში თავდასხმების გაფართოება დაამტკიცა
Microsoft-მა 22-წლიანი ისტორიის მქონე Skype-ის დახურვის გადაწყვეტილება მიიღო
ირანის უმაღლესი დიპლომატი ინდოეთთან დაძაბულობის განმუხტვის მიზნით პაკისტანს ეწვია
ჩინეთი ღიაა აშშ-სთან სავაჭრო მოლაპარაკებებისთვის, თუმცა ტარიფების გაუქმებას დაჟინებით მოითხოვს
ეწვიეთ TRT Global-ს. გაგვიზიარეთ თქვენი მოსაზრება!
Contact us