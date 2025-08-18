პრეზიდენტმა რეჯეფ თაიფ ერდოღანმა პირველი პოსტი ქვეყნის სწრაფად მზარდ, ადგილობრივ სოციალურ მედია პლატფორმაზე, NEXT Sosyal-ზე გამოაქვეყნა.
ერდოღანმა პოეტ ერდემ ბაიაზითის ლექსიდან „შენთვის, ჩემთვის, ჩემი სამშობლოსთვის, ჩემი ქვეყნის ხალხისთვის“ ციტატა მოიყვანა და სიტყვებით „ბეტონის კედლებს შორის ყვავილი გაიშალა“ თავის გამომწერებს ჰკითხა: „მზად ხართ?“
პრეზიდენტმა თავის გზავნილს ჰეშთეგი „#Başlıyoruz“ (ვიწყებთ) და თურქეთის დროშის, დედამიწისა და რაკეტის ემოჯები დაურთო.
რა არის NEXT Sosyal?
ეს პოსტი მას შემდეგ გამოქვეყნდა, რაც თურქეთის ტექნოლოგიური გუნდის (T3) ფონდის ხელმძღვანელობით შემუშავებული NEXT Sosyal-ის მომხმარებელთა რაოდენობამ ერთ მილიონს გადააჭარბა.
ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ NEXT Sosyal-მა 1 მილიონ მომხმარებელს მიაღწია, შაბათს TEKNOFEST-ის აღმასრულებელი საბჭოს თავმჯდომარემ და T3 ფონდის სამეურვეო საბჭოს თავმჯდომარემ, სელჩუკ ბაირაქთარმა გაავრცელა.
NEXT Sosyal, რომელიც გლობალური პლატფორმების „სუფთა და უსაფრთხო“ ალტერნატივად არის წარმოდგენილი, მობილური აპლიკაციების მაღაზიებში სწრაფად დაწინაურდა და ცოტა ხნის წინ „სოციალური ქსელის“ კატეგორიაში ყველაზე პოპულარული უფასო აპლიკაცია გახდა.
პლატფორმა, რომელიც ბეტა ვერსიის შემდეგ სწრაფად იზრდება, მომხმარებლებს სთავაზობს სივრცეს, სადაც მათ შეუძლიათ გააზიარონ თავიანთი მოსაზრებები და კონტენტი ახალი ამბების, ტექნოლოგიების, ცხოვრების წესისა და მიმდინარე მოვლენების შესახებ.
პრეზიდენტის მხარდაჭერა NEXT Sosyal-ისთვის სიმბოლური სტიმული გახდა და გააძლიერა თურქეთის მცდელობა, ხელი შეუწყოს ადგილობრივ დონეზე შემუშავებულ ციფრულ პლატფორმებს.