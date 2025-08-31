ᲛᲡᲝᲤᲚᲘᲝ
ჩინეთმა და სომხეთმა შთო-ს სამიტზე სტრატეგიული პარტნიორობა დაამყარეს
ჩინეთმა და სომხეთმა შანხაის თანამშრომლობის ორგანიზაციის (შთო) შეხვედრაზე, სადაც სი ძინპინი და სომხეთის პრემიერ-მინისტრი ნიკოლ ფაშინიანი შეხვდნენ, სტრატეგიული პარტნიორობა დაამყარეს.
სახელმწიფო მედია CCTV-ის ინფორმაციით, ჩინეთისა და სომხეთის ლიდერები კვირას ჩინეთის ჩრდილოეთით მდებარე საპორტო ქალაქ ტიანძინში შეხვდნენ და სტრატეგიული პარტნიორობა დაამყარეს.

CCTV-ის ცნობით, ჩინეთის პრეზიდენტმა სი ძინპინმა სომხეთის პრემიერ-მინისტრ ნიკოლ ფაშინიანს განუცხადა, რომ ჩინეთმა და სომხეთმა მტკიცედ უნდა დაუჭირონ მხარი ერთმანეთს და გააღრმავონ თანამშრომლობა ყველა სფეროში.

ფაშინიანი ტიანძინში სი ძინპინის მასპინძლობით მიმდინარე შანხაის თანამშრომლობის ორგანიზაციის სამიტში მონაწილეობის მისაღებად იმყოფება.

სომხეთი არის ერთ-ერთი ქვეყანა, რომელიც შედის ჩინეთის "სარტყელი და გზის ინიციატივის" მარშრუტში, რომელიც მიზნად ისახავს აღმოსავლეთ აზიიდან ევროპის ქვეყნებამდე მისვლას.

ეს განცხადება შანხაის თანამშრომლობის ორგანიზაციის სამიტზე გაკეთდა, სადაც აზიისა და ახლო აღმოსავლეთის ლიდერები შეიკრიბნენ.

სი ძინპინმა ტიანძინში ფაშინიანს უმასპინძლა, რითაც ხაზი გაუსვა ჩინეთის მზარდ გავლენას რეგიონული ალიანსების ფორმირებაში და უფრო ფართო ვალდებულებას "გლობალურ სამხრეთთან" სოლიდარობის მიმართ.

