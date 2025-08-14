თურქეთის რესპუბლიკის საგარეო საქმეთა მინისტრმა, ჰაქან ფიდანმა, სირიის სუვეიდის რეგიონში ბოლოდროინდელ შეტაკებებში ისრაელის როლი გააკრიტიკა და გამოხატა თურქეთის შეშფოთება სირიის საშინაო საქმეებში საგარეო ჩარევებთან დაკავშირებით.
ოთხშაბათს, ანკარაში, სირიის საგარეო საქმეთა მინისტრთან, ასად ჰასან შეიბანისთან გამართულ ერთობლივ პრესკონფერენციაზე ფიდანმა განაცხადა: „სუვეიდაში მომხდარი მოვლენები და ამ ბნელი სურათის ერთ-ერთი უმსხვილესი აქტორი ისრაელი გახდა“.
მან ასევე ხაზი გაუსვა თურქეთის ხედვას კონფლიქტის შემდგომ სირიასთან დაკავშირებით და აღნიშნა: „ახალი სირია უნდა იყოს ერთიანი, სადაც დაცულია და ერთად თანაარსებობს ყველა ხალხი, რწმენა და კულტურა. თურქეთი ამ მიმართულებით თავის რეკომენდაციებს იძლევა“.
ფიდანმა განაცხადა, რომ ანკარა ვეღარ შეეგუება არსებულ მოვლენებს და ტერორისტული ორგანიზაცია PKK/YPG-ის პოზიციაზე საუბრისას აღნიშნა: „ვხედავთ, რომ ისინი არ ტოვებენ სირიას... ნუ იფიქრებენ, რომ ჩვენ ამას ვერ ვხედავთ“.
მინისტრმა მოუწოდა YPG-ს, დაუყოვნებლივ შეწყვიტოს თურქეთისა და რეგიონისთვის საფრთხის შექმნა და მოითხოვა, რომ ორგანიზაციის წევრებმა და უცხოელმა მებრძოლებმა დაუყოვნებლივ დატოვონ სირიის ტერიტორია.
სირიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა, ასად ჰასან შეიბანიმ, ყურადღება გაამახვილა სირიაში მიმდინარე საგარეო ჩარევებზე, რომელთაგან ზოგიერთი, მისი თქმით, „პირდაპირია და მიზნად ისახავს სირიის სახელმწიფოს დასუსტებასა და მყიფე დაყოფის შექმნას“.
„არანაირად არ არსებობს მათი (დრუზების თემის) გარიყვის განზრახვა“, - განაცხადა სირიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა და დასძინა: „სუვეიდაში მომხდარი მოვლენები ისრაელის მიერ იყო პროვოცირებული რეგიონში სექტანტური უთანხმოების შესაქმნელად“.
„თურქეთთან ბევრი საერთო ინტერესი და საფრთხე გვაქვს. ვაფრთხილებთ, რომ თავი უნდა შეიკავონ სირიაში ქაოსის მხარდაჭერისგან“, - აღნიშნა მან.
შეიბანიმ ასევე განაცხადა, რომ სირიის ჩრდილო-აღმოსავლეთში გარკვეული ელემენტების მიერ ორგანიზებულ „ჰასაკას კონფერენციას“ განიხილავს, როგორც ტერორისტულ ორგანიზაცია YPG-სთან 10 მარტს ხელმოწერილი შეთანხმების დარღვევას.
10 მარტს სირიის პრეზიდენტის ადმინისტრაციამ გამოაცხადა, რომ ხელი მოეწერა შეთანხმებას სირიის დემოკრატიული ძალების (SDF) სახელმწიფო ინსტიტუტებში ინტეგრაციის შესახებ. ამით კიდევ ერთხელ დადასტურდა ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობა და უარყოფილ იქნა ნებისმიერი სახის დანაწევრების მცდელობა.
SDF-ს დომინირებს YPG, რომელიც ტერორისტული ორგანიზაცია PKK-ის სირიული ფრთაა.
ბაშარ ალ-ასადის 24-წლიანი მმართველობის შემდეგ, გასულ წელს მისი გადადგომის შემდეგ სირიის მთავრობამ უსაფრთხოების ზომები გააძლიერა.
ასადი, რომელიც სირიას დაახლოებით 25 წლის განმავლობაში მართავდა, დეკემბერში რუსეთში გაიქცა, რითაც დასრულდა 1963 წლიდან მოყოლებული ბაასის პარტიის რეჟიმი.
იანვარში, პრეზიდენტ აჰმედ ალ-შარაას ხელმძღვანელობით ახალი გარდამავალი მთავრობა ჩამოყალიბდა.