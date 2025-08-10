ერთი ადამიანი დაიღუპა, ხოლო რამდენიმე ბინა და სამრეწველო ობიექტი დაზიანდა უკრაინული დრონის თავდასხმის შედეგად, რომელიც რუსეთის სამხრეთ რეგიონ სარატოვში მოხდა, - განაცხადა გუბერნატორმა კვირას.
რომან ბუსარგინმა Telegram-ში დაწერა, რომ ნამსხვრევებისგან დაზიანებული სამი ბინის მცხოვრებლები ევაკუირებულნი იქნენ ღამის თავდასხმის შემდეგ.
"რამდენიმე მცხოვრებს სამედიცინო დახმარება დასჭირდა," - აღნიშნა ბუსარგინმა. "დახმარება ადგილზე გაეწიათ, ხოლო ერთი ადამიანი ჰოსპიტალიზებულია. სამწუხაროდ, ერთი ადამიანი გარდაიცვალა."
ბუსარგინმა არ დააკონკრეტა, რა ტიპის სამრეწველო ობიექტი დაზიანდა.
სოციალურ ქსელებში გავრცელებულ ვიდეოებში ჩანს შავი კვამლი, რომელიც, სავარაუდოდ, სამრეწველო ზონიდან ამოდის. Reuters-მა დაადასტურა, რომ ერთ-ერთი ვიდეოს ლოკაცია ემთხვევა ამ ტერიტორიის ფაილებსა და სატელიტურ გამოსახულებებს. თუმცა, ვიდეოს გადაღების დრო ვერ დადგინდა.
უკრაინული მედია, მათ შორის RBK-Ukraine, იტყობინება, რომ სარატოვში მდებარე ნავთობგადამამუშავებელი ქარხანა დრონის თავდასხმის შემდეგ ცეცხლში გაეხვა.
სარატოვში ფრენები შეჩერდა
Rosneft-ის საკუთრებაში არსებული სარატოვის ნავთობგადამამუშავებელი ქარხანა ამ წლის დასაწყისში იძულებული გახდა შეეჩერებინა ოპერაციები უსაფრთხოების მიზნით უკრაინული დრონის თავდასხმების შემდეგ, - განუცხადეს Reuters-ს სექტორის წყაროებმა.
SHOT Telegram-ის არხმა, რომელიც ხშირად აქვეყნებს ინფორმაციას რუსეთის უსაფრთხოების სამსახურებისა და სამართალდამცავი ორგანოების წყაროებიდან, განაცხადა, რომ სარატოვსა და ენგელსში, ქალაქებში, რომლებიც ვოლგის მდინარით არის გაყოფილი, დაახლოებით რვა აფეთქება გაისმა.
რუსეთის სამოქალაქო ავიაციის ორგანომ Rosaviatsia-მ Telegram-ზე განაცხადა, რომ სარატოვში ფრენები ორი საათით შეჩერდა საჰაერო უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად.
კიევი აცხადებს, რომ რუსეთის ტერიტორიაზე მისი თავდასხმები მიზნად ისახავს ინფრასტრუქტურის განადგურებას, რომელიც კრემლის სამხედრო ძალისხმევისთვის მნიშვნელოვანია, მათ შორის ენერგეტიკული და სამხედრო ობიექტები, და ეს არის პასუხი რუსეთის მიერ განხორციელებულ დარტყმებზე.