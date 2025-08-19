აშშ-ის პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა განაცხადა, რომ რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინთან საუბარი ჰქონდა და რომ პუტინსა და უკრაინის პრეზიდენტ ვოლოდიმირ ზელენსკის შორის შეხვედრისთვის მზადება მიმდინარეობს. შეხვედრის ადგილი ჯერჯერობით დადგენილი არ არის.
ტრამპმა ორშაბათს გაკეთებულ განცხადებაში აღნიშნა: „ვიცე-პრეზიდენტი ჯ.დ. ვენსი, სახელმწიფო მდივანი მარკო რუბიო და სპეციალური წარმომადგენელი ვიტკოფი კოორდინაციაში არიან მოსკოვთან და კიევთან“. მან ასევე დასძინა: „ყველა ძალიან ბედნიერია რუსეთსა და უკრაინას შორის მშვიდობის მიღწევის შესაძლებლობით“.
ტრამპის თქმით, პუტინსა და ზელენსკის შორის მოსალოდნელი ორმხრივი შეხვედრის შემდეგ, „ჩვენ გავმართავთ სამმხრივ შეხვედრას, რომელშიც მეც მივიღებ მონაწილეობას“.
საინფორმაციო სააგენტო AFP-ს წყაროს ცნობით, პუტინმა ტრამპს აცნობა, რომ მზად არის ზელენსკისთან შესახვედრად.
ეს სატელეფონო საუბარი შედგა რამდენიმე დღის შემდეგ, რაც ტრამპი ალასკაზე პუტინს შეხვდა და თეთრ სახლში ევროპელ ლიდერებთან მოლაპარაკებები გამართა.
ზელენსკიმ კი, თავის მხრივ, განაცხადა, რომ უკრაინა მხარს უჭერს ტრამპის მცდელობებს „რუსეთ-უკრაინის ომის შეჩერებისა და დიპლომატიური გზის პოვნის“ საკითხში და მზადყოფნა გამოთქვა სამმხრივ სამიტში მონაწილეობისთვის.
„მადლობას გიხდით, რომ მუშაობთ მკვლელობების შესაჩერებლად,“ — აღნიშნა ზელენსკიმ და დასძინა, რომ ისინი მზად არიან არჩევნების ჩასატარებლად უსაფრთხოებისა და მშვიდობის უზრუნველყოფის შემდეგ.
ზელენსკიმ ასევე თქვა: „ახლა ჩვენ გვაქვს ამერიკის შეერთებული შტატებიდან იარაღის შეძენის შესაძლებლობა და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია უკრაინის არმიის გადაიარაღებისთვის უსაფრთხოების გარანტიების უზრუნველსაყოფად.“
ტრამპმა ორშაბათს Truth Social-ზე გამოქვეყნებულ პოსტში კიევს მოუწოდა, უარი თქვას ყირიმის დაბრუნების მცდელობებსა და ნატოში გაწევრიანების მცდელობებზე.
ევროპის შეშფოთება
ზელენსკიმ X-ზე გაკეთებულ განცხადებაში ხაზგასმით აღნიშნა: „რუსეთის მშვიდობისკენ იძულება მხოლოდ ძალით შეიძლება და პრეზიდენტ ტრამპს ეს ძალა აქვს“.
გერმანიის კანცლერმა, ფრიდრიხ მერცმა, ვაშინგტონში გამართული შეხვედრის შემდეგ განაცხადა: „ეს უკრაინისთვის გადამწყვეტი დღეებია“ და ეჭვი გამოთქვა, „გაბედავს თუ არა პუტინი სამიტზე ჩამოსვლას, რომელშიც ზელენსკიც მონაწილეობს“.
მერცი მიესალმა ტრამპის მიერ უკრაინისთვის უსაფრთხოების გარანტიების გამოცხადებას. მან აღნიშნა, რომ მოლაპარაკებებთან დაკავშირებული მოლოდინები „არა მხოლოდ გამართლდა, არამედ გადააჭარბა“ და ხაზი გაუსვა, რომ „მთელი ევროპა უნდა იყოს ჩართული უკრაინის უსაფრთხოების გარანტიებში“.