თურქეთსა და ევროპის ქვეყნებში ასობით ათასმა დემონსტრანტმა გამართა მიტინგები და მსვლელობები, რითაც სოლიდარობა გამოუცხადოს ღაზაში ალყაშემორტყმულ პალესტინელებს და ისრაელს რეგიონში ხოცვა-ჟლეტის შეწყვეტა მოსთხოვეს.
შაბათ საღამოს, საღამოს ლოცვის შემდეგ, სტამბოლის ბეიაზითის მოედანზე ათი ათასობით პროპალესტინელი შეიკრიბა. დემონსტრანტებმა ისრაელის მიერ ღაზაში გენოციდისა და იძულებითი შიმშილის პოლიტიკის მიმართ პროტესტი გამოხატეს.
არასამთავრობო ორგანიზაციებისა და მოსახლეობის ფართო მონაწილეობით გამართული აქცია ისტორიული აია სოფიას მეჩეთისკენ მსვლელობით გაგრძელდა.
ინგლისში, შაბათს, ლონდონის ქუჩებში ათასობით ადამიანი შეიკრიბა, რათა თავდასხმები გააპროტესტონ და ცეცხლის დაუყოვნებლივ შეწყვეტა მოითხოვონ 30-ე ეროვნული პალესტინის მარშის ფარგლებში.
ასობით ათასი ადამიანი რასელის მოედნიდან პრემიერ-მინისტრის ოფისისკენ ლოზუნგით "შეაჩერეთ ღაზას შიმშილი" გაემართა.
პალესტინის სოლიდარობის კამპანიამ (PSC), ქვეყნის მასშტაბით პროპალესტინური მიტინგების ერთ-ერთმა ორგანიზატორმა, პროტესტის წინ X პლატფორმაზე განაცხადა, რომ ისრაელი ღაზაში პალესტინელებს შიმშილით სიკვდილისთვის სწირავს და აღნიშნა: "ჩვენმა მთავრობამ ისრაელის გენოციდის შესაჩერებლად უნდა იმოქმედოს".
პალესტინის დროშებით ხელში მყოფმა ხალხმა ინგლისის მთავრობა "გენოციდში თანამონაწილეობაში" სლოგანით გააკრიტიკა.
შვედეთი, ნიდერლანდები
შვედეთსა და ნიდერლანდებშიც ასობით ადამიანი გამოვიდა ისრაელის მიერ ღაზის ოკუპაციის გეგმების გასაპროტესტებლად.
სტოკჰოლმში, ოდენპლანის რაიონში შეკრებილმა დემონსტრანტებმა ისრაელის თავდასხმებისა და აშშ-ის მიერ ისრაელის მხარდაჭერის დამგმობი პლაკატები გამოფინეს.
შემდეგ დემონსტრანტებმა საგარეო საქმეთა სამინისტროსკენ მოაწყვეს მსვლელობა.
ისრაელის სამხედრო კაბინეტმა პრემიერ-მინისტრ ბენიამინ ნეთანიაჰუს მიერ ფართოდ დაგმობილი ოკუპაციის გეგმები პარასკევს დილით დაამტკიცა.
ამსტერდამშიც ბევრი ადამიანი გამოვიდა ქუჩებში საოკუპაციო გეგმისა და დასავლეთის მიერ ისრაელის მხარდაჭერის გასაპროტესტებლად. დემონსტრანტებმა ღაზაში სასწრაფო და შეუზღუდავი ჰუმანიტარული დახმარების გაგზავნა მოითხოვეს.
ესპანეთი და შვეიცარია
ესპანეთის დედაქალაქ მადრიდში და სხვა ბევრ ქალაქში, პალესტინის მხარდამჭერი აქციები გაიმართა, სადაც ისრაელის თავდასხმები და შიმშილის პოლიტიკა გააპროტესტეს.
პალესტინის დროშებით ხელში მყოფი დემონსტრანტები მადრიდის მსვლელობაზე სკანდირებდნენ სლოგანებს "შეაჩერეთ გენოციდი".
ჟენევაში, Jardin Anglais-ში შეკრებილმა ათასობით ადამიანმა ისრაელის ბლოკადის გამო ღაზაში იძულებითი შიმშილი და მასთან დაკავშირებული სიკვდილიანობა გააპროტესტა.
დემონსტრანტები ინგლისურ, ფრანგულ და არაბულ ენებზე სლოგანებს სკანდირებდნენ და ისრაელის თავდასხმების გასაპროტესტებლად საპროტესტო აქცია მოაწყვეს.
მომიტინგეები ასევე მოითხოვდნენ, რომ საერთაშორისო საზოგადოებამ შეწყვიტოს ისრაელის მხარდაჭერა პალესტინელების მიმართ ზეწოლაში.
ისრაელის გენოციდი ღაზაში
ისრაელმა ღაზაში ხოცვა-ჟლეტის შედეგად 61 300-ზე მეტი პალესტინელი მოკლა, რომელთა უმეტესობა ქალები და ბავშვები არიან.
პალესტინის ოფიციალური საინფორმაციო სააგენტო WAFA-ს ცნობით, დაახლოებით 11 000 პალესტინელი დანგრეული სახლების ნანგრევებშია დამარხული.
თუმცა, ექსპერტები აღნიშნავენ, რომ ღაზაში ხელისუფლების მიერ გამოქვეყნებული ციფრები სიმართლეს არ შეესაბამება. ვარაუდობენ, რომ დაღუპულთა რეალური რაოდენობა შესაძლოა 200 000-მდე იყოს.
გენოციდის განმავლობაში ისრაელმა ალყაში მოქცეული რეგიონის დიდი ნაწილი ნანგრევებად აქცია და თითქმის მთელი მოსახლეობა გადაასახლა.
გასული წლის ნოემბერში სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლომ ისრაელის პრემიერ-მინისტრ ბენიამინ ნეთანიაჰუსა და თავდაცვის ყოფილ მინისტრ იოავ გალანტის წინააღმდეგ ღაზაში ომის დანაშაულებებისა და კაცობრიობის წინააღმდეგ ჩადენილი დანაშაულებისთვის დაპატიმრების ორდერი გასცა.
ისრაელს ასევე რეგიონში ომის გამო, საერთაშორისო სასამართლოში გენოციდის საქმეზე უჩივიან.