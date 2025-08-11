გაეროს უშიშროების საბჭოს ხუთი მუდმივი წევრიდან ოთხმა დაგმო ისრაელის გეგმა ღაზას ოკუპაციის შესახებ საგანგებო სხდომაზე. მხოლოდ შეერთებულმა შტატებმა გამოხატა მხარდაჭერა ისრაელის ქმედებების მიმართ.
რუსეთი, ჩინეთი, დიდი ბრიტანეთი და საფრანგეთი მკაცრად ეწინააღმდეგებიან ისრაელის სამხედრო კაბინეტის მიერ პრემიერ მინისტრ ბინიამინ ნეთანიაჰუს მიერ კვირას ღაზის სრული ოკუპაციისა და პალესტინელების ჩრდილოეთიდან სამხრეთისკენ გადასახლების გეგმის დამტკიცებას .
რუსეთის ფედერაციის მუდმივი წარმომადგენლის მოადგილემ გაეროში, დიმიტრი პოლიანსკიმ, ამ გადაწყვეტილებას უწოდა "საერთაშორისო სამართლის აშკარა დარღვევა" და განაცხადა, რომ ეს არის "საერთაშორისო საზოგადოების მოწოდებების აშკარა უგულებელყოფა".
რუსეთმა ისრაელის საგარეო საქმეთა მინისტრი გიდეონ საარი თვალთმაქცობაში დაადანაშაულა და განაცხადა, რომ საარმა სამშაბათს უშიშროების საბჭოში ტყვეების გამო შეშფოთება გამოთქვა, თუმცა იცოდა კაბინეტის გადაწყვეტილების შესახებ.
ჩინეთის მუდმივმა წარმომადგენელმა გაეროში, ფუ კონგმა, ისრაელს მოუწოდა, "დაუყოვნებლივ შეწყვიტოს ეს საშიში ნაბიჯი" და თქვა, რომ "ღაზა პალესტინელი ხალხის საკუთრებაა. ის პალესტინის ტერიტორიის განუყოფელი ნაწილია".
ფუ კონგმა ხაზგასმით აღნიშნა: "ნებისმიერი ქმედება, რომელიც მიმართულია დემოგრაფიული და ტერიტორიული სტრუქტურის შესაცვლელად, უმკაცრესად უნდა იყოს უარყოფილი და წინააღმდეგობის წინაშე აღმოჩნდეს."
ჩინეთმა გაფრთხილება გააკეთა "სამხედრო უპირატესობის ილუზიის" შესახებ და განაცხადა, რომ ისრაელმა უნდა შეასრულოს საერთაშორისო ჰუმანიტარული სამართლით ნაკისრი ვალდებულებები, გახსნას სასაზღვრო პუნქტები და მოხსნას დახმარების შეზღუდვები.
ისრაელის გეგმა კრიზისის გადაჭრის გზა არ არის
დიდი ბრიტანეთის მუდმივი წარმომადგენლის მოადგილემ, ჯეიმს კარიუკიმ, ამ გადაწყვეტილებას უწოდა "მცდარი" და თქვა: "სამხედრო ოპერაციების გაფართოება არაფერს გააკეთებს ამ კონფლიქტის დასასრულებლად. ის არ უზრუნველყოფს მძევლების გათავისუფლებას."
კარიუკიმ თქვა, რომ ისრაელის გეგმა არ არის კრიზისის გადაჭრის გზა, პირიქით, გააღრმავებს პალესტინელების ტანჯვას და გაზრდის სისხლისღვრას. მან ისრაელს მოუწოდა, მოხსნას ღაზაში დახმარების მიწოდების ბლოკადა.
საფრანგეთის მუდმივი წარმომადგენლის მოადგილემ, ჯეი დარმაადიკარიმ, ისრაელს მოუწოდა გადახედოს გადაწყვეტილებას და განაცხადა, რომ საფრანგეთი "მტკიცედ ეწინააღმდეგება ღაზის ოკუპაციას, ანექსიასა და დასახლებების გეგმებს".
მან თქვა: "ისრაელის მთავრობის გადაწყვეტილების განხორციელება არანაირად არ შეუწყობს ხელს ისრაელისა და მისი მოქალაქეების უსაფრთხოებას."
აშშ აგრძელებს მხარდაჭერას
ამის საპასუხოდ, აშშ-ის დროებითმა რწმუნებულმა გაეროში, დოროთი შიმ, დაიცვა ისრაელის "თავდაცვის უფლება".
შიმ პასუხისმგებლობა რეგიონში არსებულ პრობლემებზე ჰამასის "შეურიგებლობას" დააკისრა და განაცხადა, რომ ჯგუფმა "უარი თქვა ცეცხლის შეწყვეტის მიღებაზე". თუმცა, დოკუმენტირებული მოხსენებები აჩვენებს, რომ ნეთანიაჰუ ბლოკავდა ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმებებს.
ისრაელის სამხედრო კაბინეტმა პარასკევს დაამტკიცა ნეთანიაჰუს "ეტაპობრივი გეგმა" ღაზის სრული ოკუპაციისა და პალესტინელების ჩრდილოეთიდან სამხრეთისკენ გადასახლების შესახებ.
ისრაელმა მოკლა 61,400-ზე მეტი პალესტინელი ალყაში მოქცეულ ღაზაში, რომელთა უმეტესობა ქალები და ბავშვები არიან.
პალესტინის ოფიციალური საინფორმაციო სააგენტო WAFA-ს ცნობით, დაახლოებით 11,000 პალესტინელი, სავარაუდოდ, დამარხულია დანგრეული სახლების ნანგრევებში.
თუმცა, ექსპერტები ვარაუდობენ, რომ დაღუპულთა რეალური რიცხვი გაცილებით მეტია, ვიდრე ღაზის ხელისუფლების მიერ მოწოდებული და შეიძლება იყოს დაახლოებით 200,000.
გენოციდის განმავლობაში ისრაელმა ნანგრევებად აქცია ალყაში მოქცეული ტერიტორიის დიდი ნაწილი და თითქმის მთელი მოსახლეობა გადაასახლა.
სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლომ გასული წლის ნოემბერში ღაზაში ომის დანაშაულებებთან და კაცობრიობის წინააღმდეგ ჩადენილ დანაშაულებებთან დაკავშირებით დაპატიმრების ორდერი გასცა ისრაელის პრემიერ მინისტრის ბინიამინ ნეთანიაჰუსა და თავდაცვის ყოფილი მინისტრის იოავ გალანტის წინააღმდეგ.
ისრაელს ასევე ედავებიან გენოციდის საქმეზე იუსტიციის საერთაშორისო სასამართლოში ამ ტერიტორიაზე ომის გამო.