ᲞᲝᲚᲘᲢᲘᲙᲐ
2 მინიმალური კითხვა
სი და პუტინი ხაზს უსვამენ „ძველ მეგობრობას“ აშშ-სთან არსებული საერთო პრობლემების ფონზე
ჩინელმა და რუსმა ლიდერებმა, შანხაის თანამშრომლობის ორგანიზაციის (SCO) სამიტის შემდეგ პეკინში შეხვდნენ და პირადი სიახლოვე გამოავლინეს, აჩვენეს უფრო მჭიდრო თანამშრომლობა აშშ-ს მხრიდან მზარდი ზეწოლის ფონზე.
/ AA
2 სექტემბერი 2025

ჩინეთის პრეზიდენტმა სი ძინპინმა სამშაბათს რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმერ პუტინი პეკინში მიიღო, როგორც „ძველი მეგობარი“, როდესაც ორი ლიდერი მოლაპარაკებების ახალ რაუნდს იწყებდა. ეს შეხვედრა დაემთხვა აშშ-სთან მზარდი დაძაბულობის პერიოდს.

პუტინმა სი-ს „ჩემო ძვირფასო მეგობარო“ მიმართა და სამშაბათს განაცხადა, რომ მოსკოვის ურთიერთობა პეკინთან „უპრეცედენტო დონეზეა“.

ოფიციალური მოლაპარაკებების შემდეგ, ორი ლიდერი მაღალი რანგის თანაშემწეებთან ერთად ჩაის თანხლებით განაგრძობდა საუბარს. ამან ხაზი გაუსვა მათ პირად ურთიერთობებს.

მოლაპარაკებები გაიმართა ორშაბათს ტიანძინში შანხაის თანამშრომლობის ორგანიზაციის (SCO) სამიტის შემდეგ. სი და პუტინი ამ სამიტზე შეხვდნენ ინდოეთის პრემიერ-მინისტრ ნარენდრა მოდის და სხვა რეგიონულ ლიდერებს.

სი ოთხშაბათს პეკინში მეორე მსოფლიო ომის დასრულებიდან 80 წლისთავის აღსანიშნავად დიდ სამხედრო აღლუმს უმასპინძლებს.

პუტინმა გაიხსენა საბჭოთა კავშირის მხარდაჭერა ჩინეთისთვის იაპონიის ომისდროინდელი ოკუპაციის დროს და თქვა: „მაშინ ყველა ერთად ვიყავით, ახლაც ერთად ვართ“.

სავაჭრო დაძაბულობა აშშ-სთან

მიუხედავად იმისა, რომ პეკინი უკრაინის ომთან დაკავშირებით ნეიტრალიტეტს გამოხატავს, იგი მოსკოვისთვის ეკონომიკურ სიცოცხლის ხაზად იქცა, დასავლური სანქციების მიუხედავად ვაჭრობის გაგრძელებით.

აშშ-ს ოფიციალურმა პირებმა ზოგიერთი ჩინური კომპანია რუსეთის სამხედრო მრეწველობის დახმარებაში დაადანაშაულეს.

SCO-ს სამიტმა ასევე გამოავლინა ცვალებადი ალიანსები: აშშ-ს პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის მიერ ინდოეთზე დაწესებულმა ფართომასშტაბიანმა ტარიფებმა ნიუ დელი კიდევ უფრო დააახლოვა მოსკოვსა და პეკინთან. თუმცა, მოდიმ უარი თქვა ჩინეთის აღლუმში მონაწილეობაზე.

სისა და პუტინის ორმხრივი მოლაპარაკებების წინ, მათ სამმხრივი შეხვედრა გამართეს მონღოლეთის პრეზიდენტთან უხნააგიინ ხურელსუხთან, რომელიც სტრატეგიულად მდებარეობს ჩინეთსა და რუსეთს შორის.

პუტინმა ხაზი გაუსვა, რომ სამი ქვეყანა „კარგი მეზობლებია“ და საერთო ინტერესები აქვთ.

მონღოლეთმა საერთაშორისო ყურადღება მიიპყრო 2024 წელს პუტინის ვიზიტის დროს, როდესაც უგულებელყო სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს მოწოდებები პუტინის დაკავების შესახებ.

