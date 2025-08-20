საფრანგეთის პრეზიდენტმა ემანუელ მაკრონმა რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინსა და მის უკრაინელ კოლეგას, ვოლოდიმირ ზელენსკის შორის სამიტის გამართვა შვეიცარიის ქალაქ ჟენევაში შესთავაზა, რომელსაც ის „ნეიტრალურ ქვეყანად“ მიიჩნევს.
სამშაბათს გამოქვეყნებულ ინტერვიუში TF1-LCI-სთვის, მაკრონმა განაცხადა: „ეს ვარაუდზე მეტია; ეს კოლექტიური ნებაა... შესაძლოა შვეიცარია. მე ჟენევას ვემხრობი“, - და დასძინა, რომ რუსეთისა და უკრაინის დელეგაციებს შორის მოლაპარაკებები ადრე თურქეთში გაიმართა. „ბოლო ორმხრივი შეხვედრები სტამბოლში შედგა“, - აღნიშნა მან.
თურქეთმა, რომელმაც ანტალიასა და სტამბოლში რამდენჯერმე უმასპინძლა რუსეთისა და უკრაინის დელეგაციებს, ასევე უზრუნველყო შავი ზღვის მარცვლეულის შეთანხმება, რომელმაც სარგებელი მოუტანა აფრიკისა და აზიის მოწყვლად ქვეყნებს.
საფრანგეთის პრეზიდენტმა უარყო პარიზში შეხვედრის გამართვის იდეა, 2019 წლის სამიტზე მითითებით, სადაც საფრანგეთი და გერმანია მოლაპარაკებების მაგიდასთან რუსეთსა და უკრაინას შეუერთდნენ.
ორშაბათს, ზელენსკის და სხვა ევროპელ ლიდერებს აშშ-ის პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა თეთრ სახლში უმასპინძლა, რათა რუსეთ-უკრაინის ომის გადაწყვეტის გზები ეპოვათ.
მაკრონმა აღნიშნა, რომ ზელენსკისა და პუტინს შორის ორმხრივი შეხვედრების შემდეგ შესაძლებელია დონალდ ტრამპთან სამმხრივი შეხვედრის გამართვა, რასაც მრავალმხრივი შეხვედრა მოჰყვება და დასძინა: "ევროპელები მოლაპარაკებების მაგიდასთან უნდა ისხდნენ".
შვეიცარიაში შესაძლო სამიტთან დაკავშირებით არც მოსკოვს და არც კიევს ჯერ კომენტარი არ გაუკეთებიათ, რის გამოც აღნიშნული გეგმა გაურკვეველ დიპლომატიურ მდგომარეობაში რჩება.
ტრამპმა განაცხადა, რომ ზელენსკისა და ევროპელ ლიდერებთან კონსულტაციების შემდეგ, ის პუტინ-ზელენსკის ორმხრივი სამიტისთვის ნიადაგს ამზადებს.
უსაფრთხოების გარანტიები
მაკრონმა ხაზგასმით აღნიშნა, რომ სიტუაცია „განსხვავებულ ეტაპზე“ გადავიდა და განაცხადა, რომ სამშვიდობო პროცესში მონაწილე ლიდერები შეთანხმდნენ უკრაინის უსაფრთხოების გარანტიებზე და ზოგიერთი დათმობაც განიხილებოდა.
„ჩვენ ვაღიარებთ, რომ პირველად დავიწყეთ უსაფრთხოების გარანტიებზე მუშაობის პროცესი“, - თქვა მაკრონმა და ხაზი გაუსვა, რომ ეს უსაფრთხოების გარანტიები არ მოიცავს უკრაინის ნატო-ში გაწევრიანებას, რასაც ტრამპიც ეწინააღმდეგება, არამედ ფოკუსირებული იქნება ძლიერი უკრაინული არმიის შექმნაზე რუსეთის შესაკავებლად.
საფრანგეთის პრეზიდენტმა განაცხადა, რომ სამშაბათს დიდი ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრთან, კირ სტარმერთან ერთად შეკრებენ „მოხალისეთა კოალიციას“ და მათ ინფორმაციას მიაწვდიან.
მაკრონმა ასევე დაამატა: „ამავდროულად, ჩვენ დავიწყებთ კონკრეტულ მუშაობას ამერიკელებთან, რათა ვნახოთ, ვინ რის გაკეთებას არის მზად“.
მაკრონმა მანამდე მოუწოდა აშშ-სა და სხვებს, გაეძლიერებინათ ზეწოლა რუსეთზე, მათ შორის ახალი პირველადი და მეორადი სანქციების დაწესება, თუ სამშვიდობო პროცესი შეჩერდება.