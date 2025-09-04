ამერიკის შეერთებული შტატები შემოდგომაზე გააუქმებს ვენესუელელებისთვის დროებით დაცვას (TPS), ნათქვამია ეროვნული უსაფრთხოების დეპარტამენტის (DHS) განცხადებაში.
ეროვნული უსაფრთხოების მინისტრმა კრისტი ნოემმა ოთხშაბათს განაცხადა, რომ 2021 წელს ბაიდენის ადმინისტრაციის მიერ დაწყებული პროგრამა ოფიციალურად 10 სექტემბერს დასრულდება. ეს გადაწყვეტილება ძალაში შევა ფედერალურ რეესტრში გამოქვეყნებიდან 60 დღის შემდეგ.
TPS აძლევს უფლებას შეიარაღებული კონფლიქტების, სტიქიური უბედურებების ან სხვა განსაკუთრებული გარემოებების წინაშე მყოფი ქვეყნებიდან ჩამოსულ პირებს, იცხოვრონ და იმუშაონ შეერთებულ შტატებში დეპორტაციის შიშის გარეშე. კონგრესის კვლევის სამსახურის მონაცემებით, ამ სტატუსით 250 000-ზე მეტმა ვენესუელელმა ისარგებლა.
ეს ნაბიჯი გადაიდგა იმ დროს, როდესაც ტრამპის ადმინისტრაცია აძლიერებს ძალისხმევას არალეგალური იმიგრაციის შესაჩერებლად. აშშ-ის მოქალაქეობისა და იმიგრაციის სამსახურის (USCIS) სპიკერმა მეთიუ ტრაგესერმა აღნიშნა, რომ ეროვნული უსაფრთხოებისა და საგარეო პოლიტიკის მიმართ შეშფოთება და რომ TPS-ის გაგრძელება „ძირს გამოუთხრიდა ტრამპის ადმინისტრაციის მცდელობებს, უზრუნველყოს სამხრეთ საზღვარი“.
ოჯახები ნადგურდება
DHS-მა განაცხადა, რომ ვენესუელელები, რომლებიც ტოვებენ შეერთებულ შტატებს, შეძლებენ დაარეგისტრირონ თავიანთი გამგზავრება მობილური აპლიკაციის საშუალებით და ისარგებლებენ უფასო ფრენით, 1000 დოლარის გადახდით და მომავალში ლეგალური იმიგრაციის შესაძლებლობებით.
TPS-ის შეწყვეტა მნიშვნელოვნად განსხვავდება ბაიდენის ადმინისტრაციის მიდგომისგან, რომელმაც გააფართოვა ვენესუელელებისთვის დაცვა. ბოლო წლებში მილიონობით ვენესუელელი გაიქცა საზღვარგარეთ თავიანთი ქვეყნის გაუარესებული პოლიტიკური და ეკონომიკური მდგომარეობის გამო, რომელთა დიდი ნაწილი შეერთებულ შტატებში დასახლდა.
იმიგრაციის დამცველები აფრთხილებენ, რომ TPS-ის შეწყვეტა შეაფერხებს პროგრამის ფარგლებში სტაბილურობის მქონე ოჯახების ცხოვრებას. ადმინისტრაციამ კი დაიცვა თავისი გადაწყვეტილება, როგორც აუცილებელი ტრამპის პოლიტიკური პლატფორმის ცენტრში არსებული საზღვრის უსაფრთხოების პოლიტიკის გასაგრძელებლად.