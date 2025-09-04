CBS News-ის ხუთშაბათის ცნობით, აშშ-ის პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა განაცხადა, რომ იგი ინარჩუნებს თავის ვალდებულებას, მიაღწიოს სამშვიდობო შეთანხმებას რუსეთსა და უკრაინას შორის, მიუხედავად რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინსა და უკრაინის პრეზიდენტ ვოლოდიმირ ზელენსკის შორის პირისპირ შეხვედრების გამართვის გაზრდილი გაურკვევლობისა.
„ამ სიტუაციას ვაკვირდები, ვხედავ და ამ საკითხზე პრეზიდენტ პუტინს და პრეზიდენტ ზელენსკის ვესაუბრები“, - განაცხადა ტრამპმა ოთხშაბათს CBS News-ისთვის მიცემულ სატელეფონო ინტერვიუში და დასძინა: „რაღაც მოხდება, მაგრამ ისინი ჯერ მზად არ არიან. თუმცა, რაღაც მოხდება. ჩვენ ამას მოვაგვარებთ“.
ოთხშაბათს ტრამპმა განაცხადა, რომ გეგმავს უახლოეს დღეებში უკრაინაში ომის შესახებ მოლაპარაკებების გამართვას მას შემდეგ, რაც აგვისტოში ალასკაზე პუტინთან გამართულ სამიტზე პროგრესი ვერ იქნა მიღწეული. თეთრი სახლის ოფიციალურმა წარმომადგენელმა აღნიშნა, რომ ტრამპი სავარაუდოდ ხუთშაბათს ზელენსკისთან სატელეფონო საუბარს გამართავს.
რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს სპიკერმა მარია ზახაროვამ, რუსეთის შორეულ აღმოსავლეთში გამართულ ეკონომიკურ ფორუმზე საუბრისას, განაცხადა: „რუსეთი არ მიიღებს უცხოურ ჩარევას, რომელიც უკრაინაში უსაფრთხოებას ძირს უთხრის ნებისმიერი ფორმით, ნებისმიერ ფორმატში“.
ზახაროვას განცხადების თანახმად, რუსეთმა, ზელენსკისთან ევროპული მოლაპარაკებების წინ პოზიციის გამკაცრების ნიშნად, განაცხადა, რომ არ განიხილავს უკრაინაში უცხოელი ჯარისკაცების განლაგებას „ნებისმიერ ფორმატში“.
უკრაინის უსაფრთხოების გარანტიები
სხვა განცხადებაში მოსკოვმა გააკრიტიკა კიევის მოთხოვნა ევროპელი მოკავშირეებისგან უსაფრთხოების გარანტიების შესახებ და მათ რეგიონული სტაბილურობისთვის საფრთხე უწოდა. ზახაროვამ შემოთავაზებული გარანტიები „ტერორისთვის საწყის წერტილად“ და „ევროპის კონტინენტისთვის საშიშროების გარანტიად“ მოიხსენია.
პუტინმა ასევე განაცხადა ოთხშაბათს, რომ მზად არის შეხვდეს ზელენსკის, თუ უკრაინის პრეზიდენტი მოსკოვში ჩავა, მაგრამ ასეთი შეხვედრა კარგად უნდა იყოს მომზადებული და კონკრეტული შედეგები უნდა მოიტანოს. უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრმა უარყო მოსკოვის შეთავაზება, ყოფილიყო ასეთი შეხვედრის ადგილი.
ტრამპმა CBS News-ისთვის მიცემულ განცხადებაში აღნიშნა, რომ იგი უკმაყოფილოა რუსეთსა და უკრაინას შორის არსებული ნგრევით, მაგრამ განაგრძობს სამშვიდობო შეთანხმებისთვის ძალისხმევას.
ტრამპმა განაცხადა: „ვფიქრობ, ყველაფერს მოვაგვარებთ. გულწრფელად რომ ვთქვა, მეგონა, რუსეთის საკითხი უფრო მარტივი იქნებოდა, ვიდრე სხვა საკითხები, რომლებიც დავასრულე, მაგრამ ვხედავ, რომ ეს ოდნავ უფრო რთული საკითხია, ვიდრე სხვები“.
ტრამპი იმედგაცრუებულია, რომ პროგრესი ვერ იქნა მიღწეული უკრაინაში კონფლიქტის სწრაფად დასრულების შესახებ მისი განცხადების შემდეგ, როდესაც მან იანვარში მოვალეობის შესრულება დაიწყო.