გაეროს უშიშროების საბჭომ უარყო სუდანში გასამხედროებული სწრაფი მხარდაჭერის ძალების (RSF) მიერ პარალელური მმართველობის ორგანოს გამოცხადება და განაცხადა, რომ ეს საფრთხეს უქმნის ქვეყნის ერთიანობას, ტერიტორიულ მთლიანობასა და რეგიონულ სტაბილურობას.
ოთხშაბათს გამოქვეყნებულ განცხადებაში საბჭომ აღნიშნა, რომ „უშიშროების საბჭოს წევრებმა უარყვეს სწრაფი მხარდაჭერის ძალების მიერ კონტროლირებად რაიონებში პარალელური მმართველობის ორგანოს შექმნის შესახებ განცხადება“ და გამოთქვა სერიოზული შეშფოთება, რომ ამ ნაბიჯმა შესაძლოა ქვეყანა დაანაწევროს და ჰუმანიტარული კრიზისი კიდევ უფრო გააუარესოს.
საბჭომ „უდავოდ“ დაადასტურა თავისი ერთგულება სუდანის სუვერენიტეტის, დამოუკიდებლობის, ერთიანობისა და ტერიტორიული მთლიანობისადმი და ხაზგასმით აღნიშნა, რომ ცალმხრივი ნაბიჯები, რომლებიც ძირს უთხრის ამ პრინციპებს, საფრთხეს უქმნის როგორც სუდანის მომავალს, ასევე უფრო ფართო რეგიონში მშვიდობას.
წევრებმა მოუწოდეს RSF-ს, მოხსნას ჩრდილოეთ დარფურის დედაქალაქ ელ-ფაშირის ალყა, რომელიც ჰუმანიტარული დახმარების მნიშვნელოვანი ცენტრია და შეაჩეროს კონფლიქტები მიმდებარე რაიონებში, საიდანაც შიმშილისა და უკიდურესი სასურსათო კრიზისის შესახებ ცნობები ვრცელდება, და ამასთან დაკავშირებით მოიხმეს გაეროს უშიშროების საბჭოს 2736-ე რეზოლუცია, რომელიც ივნისში იქნა მიღებული.
„უშიშროების საბჭოს წევრებმა მოუწოდეს RSF-ს, უზრუნველყოს ჰუმანიტარული დახმარების შეუფერხებელი ხელმისაწვდომობა ელ-ფაშირში“, - ნათქვამია განცხადებაში და ყურადღება გამახვილებულია ცნობებზე იმის შესახებ, რომ RSF-მა ამ ქალაქში ახალი შეტევა წამოიწყო.
გაეროს ადამიანის უფლებათა ოფისმა ორშაბათს განაცხადა, რომ წინასწარი ინფორმაციით, RSF-ის მიერ განხორციელებული თავდასხმის შედეგად სულ მცირე 57 მშვიდობიანი მოქალაქე დაიღუპა, მათ შორის 40 დევნილი პირი აბუ შუკის ბანაკიდან.
საბჭომ ასევე დაგმო სუდანის კორდოფანის რეგიონში სხვადასხვა მხარის მიერ განხორციელებული ბოლოდროინდელი თავდასხმები, რამაც მძიმე ზიანი მიაყენა მშვიდობიან მოსახლეობას და ხელი შეუშალა ჰუმანიტარულ ოპერაციებს.
დიალოგისკენ მოწოდება
საბჭოს წევრებმა ხაზგასმით აღნიშნეს, რომ მოლაპარაკებების განახლება სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია კონფლიქტების შესაჩერებლად, ცეცხლის მყარი შეწყვეტის უზრუნველსაყოფად და ყველა სუდანელი პოლიტიკური და სოციალური აქტორის ჩართულობით პოლიტიკური გადაწყვეტის გზის გასახსნელად.
წევრებმა ყველა მხარეს მოსთხოვეს, დაიცვან მშვიდობიანი მოსახლეობა, დაიცვან საერთაშორისო სამართალი და შეასრულონ 2736-ე რეზოლუცია, და ასევე მოუწოდეს პასუხისმგებლობისკენ სერიოზული დარღვევებისთვის.
განცხადებაში ასევე მოუწოდეს ყველა სახელმწიფოს, თავი შეიკავონ ქმედებებისგან, რომლებმაც შესაძლოა კონფლიქტი გააჩაღონ და მხარი დაუჭირონ ხანგრძლივი მშვიდობის დამყარების მცდელობებს.
ამჟამად RSF აკონტროლებს ჩრდილოეთ და დასავლეთ კორდოფანის ზოგიერთ რაიონს, ასევე სამხრეთ კორდოფანისა და ცისფერი ნილოსის შტატების რეგიონებს და დარფურის ხუთი შტატიდან ოთხს.
სუდანის არმიასა და RSF-ს შორის კონფლიქტები 2023 წლის აპრილიდან გრძელდება და გაეროს მონაცემებით, 20 000-ზე მეტი ადამიანი დაიღუპა და 14 მილიონზე მეტი იძულებით გადაადგილდა.